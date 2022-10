Vợ Lương Thế Thành tiết lộ món đồ giúp vòng ba tròn đầy, gợi cảm chỉ trong vài giây

Đây được coi là "bảo bối" giúp vóc dáng phái đẹp hoàn thiện chỉ trong thời gian cực ngắn.

Khác với nhiều nghệ sĩ nữ, Thuý Diễm rất cởi mở trong việc chia sẻ những trang phục giúp phái đẹp tự tin hơn, từ áo lót tới quần độn vòng ba.

Mỗi người sinh ra đã có một ngoại hình khác nhau, không ai đẹp một cách hoàn hảo. Để đạt được vóc dáng cân đối, săn chắc, mỗi người cần thời gian tập luyện hoặc sử dụng phương pháp thẩm mỹ tốn kém. Nhất là với vòng ba của phái đẹp, họ thường gặp phải những tình trạng như vòng ba xệ, kém thon, bị khuyết điểm lõm hai bên hông...

Tuy nhiên, với món đồ này, vòng ba chưa đẹp của hội chị em nhanh chóng được khắc phục, nó chính là quần độn vòng ba. Với Thuý Diễm, dù có vóc dáng cân đối, cô vẫn công khai sử dụng món đồ này, chia sẻ trên trang cá nhân với người hâm mộ để giúp chị em tự tin hơn khi mặc nhiều kiểu trang phục.

Thuý Diễm chia sẻ: "Thật ra mỗi lúc diện đồ dạ hội hay body tôn dáng các bạn gái không biết tuyệt chiêu này, tiếc lắm. Kể cả bạn nào vòng ba khiêm tốn cỡ nào, hay sinh em bé xong không còn săn chắc thì cứ an tâm khi có tuyệt chiêu đồ lót này nha mọi người. Bởi, vòng ba không đầy thì mặc đồ sẽ không bao giờ đẹp".

Thuý Diễm có những lời khuyên tận tình cho hội chị em. Cô nói, mẫu quần nâng vòng ba trên thị trường có rất nhiều loại nhưng hầu hết sẽ gặp phải tình trạng khi mặc bị nóng, bí, có loại gây khó chịu, nhiều mẫu phom không chuẩn khiến dáng bị lệch.

Mẫu quần độn vòng ba được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Dù có thân hình cân đối nhưng cô vẫn sử dụng món đồ làm đẹp dáng này khi mặc trang phục ôm.

Bởi vậy, khi chọn mua quần độn vòng ba, bạn nên chú ý tới chất liệu, kiểu dáng để mặc lên được thoải mái mà vẫn đẹp. Đồng thời, với những đường viền may, cắt... bạn có thể kiểm tra kỹ được bằng mắt thường. Khi đường may, cắt đẹp không có viền thì khi mặc ôm với cơ thể cũng không bị lộ. Ngoài tính năng giúp vòng ba đẹp hơn, những chiếc quần này còn giúp siết eo thon gọn bởi thiết kế cạp cao co giãn đa chiều.

Thuý Diễm khẳng định với trải nghiệm của bản thân, kiểu quần độn vòng ba hoàn toàn có thể giặt được bằng máy mà không hỏng phom. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể đặt mua túi giặt máy bảo vệ đồ để sản phẩm được bền hơn. Những mẫu quần độn có màu đen, nude hay trắng ngà... đều là những mẫu quần thông dụng, khả năng tành hình lớn khi kết hợp với trang phục mặc ngoài có nhiều màu sắc khác nhau.

Quần độn vòng ba có nhiều mức giá khác nhau, được bán rộng rãi qua nhiều kênh mạng xã hội, web thương mại điện tử. Hiểu được nhu cầu sử dụng của phái đẹp, mẫu quần này được tích hợp nhiều công năng như vừa độn vòng ba vừa có thiết kế gen quấn bụng để eo thon, hông nở sexy hơn.

Thuý Diễm ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, có phong cách thời trang đa sắc màu.

