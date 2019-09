Võ Hoàng Yến, Mâu Thủy ngồi ghế nóng Vietnam’s Next Top Model 2019

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 14:33 PM (GMT+7)

Bộ ba quyền lực của Vietnam’s Next Top Model 2019 chính thức lộ diện với siêu mẫu Võ Hoàng Yến - á hậu Mâu Thủy và giám đốc sáng tạo Nam Trung.

Á hậu/siêu mẫu Mâu Thủy.

Trong tuần qua, ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model đã liên tục công bố những cái tên đình đám ngồi ở vị trí “ghế nóng” đó là Giám đốc Sáng tạo Nam Trung và Host Võ Hoàng Yến khiến cho khán giả đứng ngồi không yên. Trước thềm buổi sơ tuyển, gương mặt cuối cùng của “bộ ba quyền lực” Vietnam’s Next Top Model 2019 đã lộ diện. á hậu/ siêu mẫu Mâu Thủy chính thức trở thành Mentor (Cố vấn Chuyên môn) của Vietnam’s Next Top Model 2019.

Không quá bất ngờ khi tên Mâu Thủy được xướng lên ở vị trí Mentor cho Vietnam’s Next Top Model 2019 khi Mâu Thủy hội tụ các tiêu chí và kĩ năng, chuyên môn dày dặn trong ngành người mẫu. Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model, Mâu Thủy trở thành chân dài được săn đón trong làng mốt Việt. Cô liên tục đảm nhận vị trí first-face và vedette của nhiều những show diễn thời trang lớn, đặc biệt là tại Tuần lễ Thời trang Quốctế Việt Nam, một trong những sàn diễn đẳng cấp và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Thành danh tại thị trường quốc tế luôn là niềm khao khát của những chân dài Việt Nam, Mâu Thủy cũng không phải là một ngoại lệ.

Người hâm mộ mong chờ một Mâu Thủy "nhiều muối" trong chương trình người mẫu được mong đợi nhất năm.

"Chị đại" siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Trong khi đó, cái tên "chị đại" làng chân dài Việt - Võ Hoàng Yến lại mang tới nhiều điều thú vị bởi cô chưa khi nào làm khán giả thất vọng về chuyên môn. Võ Hoàng Yến được biết đến là siêu mẫu có kinh nghiệp dày dặn, gây ấn tượng trong làng mẫu Việt Nam. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến còn từng đạt danh hiệu danh giá là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với khả năng catwalk thượng thừa cùng cá tính mạnh mẽ rất riêng, Võ Hoàng Yến luôn là cái tên được các nhà thiết kế tin tưởng giao cho vị trí vedette trong các show diễn thời trang lớn nhỏ.

Đặc biệt, Võ Hoàng Yến còn sở hữu kinh nghiệm ngồi "ghế nóng" và cố vấn catwalk cho nhiều chương trình lớn, trong đó phải kể đến vị trí cố vấn chuyên môn cho Vietnam’s Next Top Model 2017, mentor cho The Face Vietnam 2018… Đến với Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9, Võ Hoàng Yến tiếp tục được ban tổ chức tin tưởng để trao cho vị trí “cầm cân nảy mực” các thí sinh tham gia. Bằng kinh nghiệm của mình trên cương vị một người mẫu chuyên nghiệp lẫn một huấn luyện viên với khả năng thị phạm xuất thần, Võ Hoàng Yến sẽ tiếp tục đóng vai trò dìu dắt, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của mình với các thí sinh.

Có thể nói Võ Hoàng Yến là nhân tố tạo nên sức hút cho chương trình trong top 3 huấn luyện viên. Thế nhưng, sau khi biết được cô đảm nhận vị trí giám khảo, người hâm mộ cũng nhắn nhủ cô "nói chậm và rõ từ hơn chị nhé".