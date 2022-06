Từ khi có tin đồn hẹn hò với thiếu gia nghìn tỷ, Đỗ Mỹ Linh ngày càng ăn mặc táo bạo hơn?

Đỗ Mỹ Linh ngày càng ăn mặc phóng khoáng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Trước giờ Đỗ Mỹ Linh (sinh năm 1996) vẫn được đánh giá là nàng hậu khá an toàn, một phần do cá tính, một phần do cô xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo và không nổi loạn kể từ sau khi đăng quang.

Mới đây, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp diện nguyên outfit đến từ nhà mốt đình đám LV. Táo bạo hơn cả là cô diện áo ngực mix cùng chiếc áo len mongtoghi để phanh cúc. Ngay lập tức, “giao diện” mới này của nàng hậu đã khiến người hâm mộ bất ngờ và trầm trồ. Bởi từ lâu nay, nhiều người mặc định rằng Đỗ Mỹ Linh có phong cách thời trang kín đáo nên mỗi lần diện gợi cảm ngay lập tức sẽ thu hút sự chú ý.

Hình ảnh mới nhất được Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô gây chú ý vì sự sành điệu khi diện nguyên cây hàng hiệu lẫn sự gợi cảm bất ngờ.

Và những người quan tâm yêu mến cô đều nhận ra, kể từ khi dính tin đồn hẹn hò với thiếu gia- con trai của ông bầu bóng đá nổi tiếng thì Mỹ Linh ăn mặc có phần táo bạo, sexy hơn. Nhưng có ý kiến thì cho rằng “ai rồi cũng sẽ khác” chứ đâu riêng gì người đẹp gốc Hà thành này.

Cũng như đa số hoa hậu khác, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Mỹ Linh cũng có phần thoải mái hơn trong việc lựa chọn những thiết kế táo bạo. Việc thay đổi hình ảnh của Mỹ Linh khiến nhiều người hoài nghi rằng, cô đang muốn chứng minh mình không hề "nhạt" như lời khán giả nói. Hay đơn giản là quy luật “ai rồi cũng sẽ khác”? Như chính nàng hậu từng khẳng định: "Ở độ tuổi hiện tại, Linh cũng không ngại ngần việc cho mọi người thấy mình sexy nữa, miễn là nó không quá "lố" và vẫn giữ được hình ảnh của bản thân. Bên cạnh đó việc đôi lúc sexy một tí cũng là để biến hóa phong cách đa dạng khiến mình không trở nên nhàm chán trong mắt khán giả sau này.

Thời gian đầu, phong cách thời trang của Đỗ Mỹ Linh chưa được đánh giá cao nhưng hiện tại thì đã khác.

Khi xuất hiện với bất kỳ hình ảnh nào, tôi cũng có người đứng phía sau để đồng hành, tư vấn hỗ trợ cho tôi về trang phục, trang điểm... Khi tôi chia sẻ những hình ảnh đó, cũng nhận được nhiều lời khen, bình luận tích cực từ phía mọi người, nên là tôi sẽ có sự thay đổi, tuy nhiên vẫn nằm trong khuôn khổ nhất định", cô nói.

Và không phụ lòng sự kỳ vọng của người hâm mộ, Đỗ Mỹ Linh ngày càng thể hiện được tài năng, ổn định về nhan sắc và ghi dấu về phong cách thời trang.

Cô đã phá cách hơn trong thời trang để khiến bản thân lẫn người xung quanh không nhàm chán.

Sự táo bạo quá mức của nàng hậu khiến nhiều người lầm tưởng đây là thảm đỏ của Canes.

