Từ chuyện phát ngôn "vạ miệng" của hoa, á hậu Việt: Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng

Mới đây, tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi đang trở thành tâm điểm bàn tán vì liên tục có những phát ngôn gây chú ý trong các cuộc giao lưu với truyền thông sau hơn 1 tuần đăng quang. Người đẹp Bình Định bị công chúng chê ứng xử kém, "ảo tưởng sức mạnh" và "mắc bệnh ngôi sao".

Trên mạng xã hội, hàng loạt khán giả kêu gọi tước vương miện, đồng thời nhiều hội nhóm anti mọc lên như nấm, trong đó, một nhóm hiện đang có hơn 200.000 thành viên liên tục chia sẻ những video, hình ảnh cũng như bài viết về Ý Nhi và bày tỏ sự không hài lòng.

Vừa đăng quang hơn 1 tuần, Ý Nhi đã làm dư luận "dậy sóng" vì loạt phát ngôn thiếu tinh tế.

Sau đăng quang, Ý Nhi nhận được câu hỏi: "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi cô đăng quang hay không?". Cô nói rằng: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". Sự đòi hỏi này chính là điều khiến người đẹp Bình Định bị "mất điểm" trong mắt công chúng.

Nhiều hội nhóm anti được lập lên sau những câu trả lời trước truyền thông của Ý Nhi. Có group sở hữu 150.000 thành viên.

Ngoài ra, cô tiếp tục gây tranh cãi, khiến giới trẻ nói chung và những người cùng độ tuổi với người đẹp quê Bình Định nói riêng cảm thấy bất bình khi phát biểu: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học, vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một Hoa hậu".

Để đáp lại phát ngôn kém tinh tế của Ý Nhi, VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn viết: "Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi thi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi".

Bên cạnh đó, Ý Nhi cũng bày tỏ sự đồng tình khi nói về một chủ đề khá nhạy cảm - "kiều nữ yêu đại gia" là "gió tầng nào gặp mây tầng đó": "Hoa hậu là một người có nhan sắc, tôi nghĩ là để hoa hậu chọn được một anh đại gia nào đó thì anh đại gia đó cũng phải là một người rất tinh tế, hữu duyên với nhau chứ không phải theo hướng quá tiêu cực như mọi người thường hay nghĩ".

Lời phát biểu khiến Ý Nhi nhận về những lời tranh cãi vì đề cao giá trị vật chất và không ít ý kiến khẳng định, một người đẹp đề cao hình thức, vật chất thì không còn xứng với danh xưng Hoa hậu, "quốc sắc" nhưng thiếu "thiên hương".

Trước sức ép của dư luận, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã livestream để lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Dù đã bật khóc thừa nhận bản thân mình "thiếu chín chắn" và gửi lời xin lỗi khán giả nhưng fan sắc đẹp vẫn chưa thể nguôi giận. Điều này cũng vô tình làm hình ảnh của cô trở nên xấu đi.

Ý Nhi bật khóc trên sóng trực tiếp và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Nhiều người cho rằng, khi đã đứng trên cương vị là một Hoa hậu thì Ý Nhi cần phải có sự cẩn trọng trong lời nói, hành động vì hoa hậu không chỉ đại diện cho sắc đẹp, mà còn thể hiện cho tri thức và trí tuệ... Không thể lấy sự thiếu kinh nghiệm ra để bao biện. Câu nói "Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng" chưa bao giờ đúng đến vậy trong trường hợp của Ý Nhi.

Ngoài Ý Nhi, Á hậu Hoàng My, người đẹp Nguyễn Thị Loan... cũng từng "mất điểm" vì những phát ngôn gây tranh cãi.

Mặc dù sau đó, các người đẹp đã lên tiếng xin lỗi nhưng hình ảnh của họ đã trở nên kém đẹp trong mắt khán giả. Thậm chí, một số trường hợp, lời xin lỗi cũng không đủ xoa dịu dư luận. Chẳng hạn như Á hậu Hoàng My khi lên tiếng bảo vệ các cô gái hoàn vũ trong cơn bão chỉ trích của khán giả: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ…". Sự bảo vệ đàn em của cô bị cho là phù phiếm, khi so sánh với hơn năm chục mạng người tử nạn và đang phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp của Damrey.

Á hậu Hoàng My bị "vạ miệng" khi lên tiếng bảo vệ các người đẹp hoàn vũ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]