Từ bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Chanel, điểm danh 10 xu hướng thời trang sẽ lên ngôi

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 09:34 AM (GMT+7)

Ngọc trai đi với tất cả mọi thứ, quần soóc cùng sự trở lại của màu hồng... Chanel muốn năm 2021 thật vui tươi, đầy màu sắc và sôi động. Các tính chất cổ điển, quý phái của thương hiệu này đều được giám đốc sáng tạo Virginie Viard phối lại với tinh thần trẻ trung mới mẻ, như những bộ vải tweed và những chiếc váy đen hoàn hảo sẽ đi cùng với denim, áo phông và những phụ kiện hay chiếc túi màu hồng nhạt.

Những chiếc túi ngày càng nhỏ hơn Bằng chứng cho việc những chiếc túi lớn không phải lúc nào cũng tuyệt vời là trong mùa Xuân - Hè này, những chiếc túi mà không tín đồ thời trang nào có thể cưỡng lại của Chanel chính là những chiếc túi size mini. Chúng được đeo chéo ngang người, hay móc vào thắt lưng để tạo điểm nhấn hoặc thậm chí là gắn vào vòng đeo tay hoặc vòng cổ.

Những chiếc túi mà không tín đồ thời trang nào có thể cưỡng lại của Chanel.

Yêu lại màu hồng

Một vài thứ màu hồng nên mua từ gợi ý trên sàn diễn của Chanel. Các sắc thái màu hồng là cách dễ dàng nhất để thêm một chút lạc quan vào tủ quần áo của bạn thời điểm này. Một vài thứ màu hồng nên mua từ gợi ý trên sàn diễn của Chanel: Quần jeans lưng cao rộng thùng thình, áo khoác vải tweed, chiếc túi mini màu hồng Barbie. Giải phóng siêu anh hùng bên trong của bạn cùng chiếc áo choàng

Chiếc choàng vải voan mỏng mượt tuyệt đẹp và sang trọng. Nếu năm 2020 khiến bạn cảm thấy hơi bất lực, thì bây giờ là lúc để viết lại câu chuyện. Những chiếc choàng vải voan mỏng mượt tuyệt đẹp và sang trọng sẽ bổ sung cho bạn sự tinh tế không thể cưỡng lại. Body suit lên ngôi

Body suit sắp tới sẽ "phá đảo", bạn có nghĩ vậy không? Đây hẳn là một sự phát triển thời trang cao cấp của tất cả những chiếc quần legging mà bạn đã sống cùng trong cả năm qua. Logo khắp nơi

2 chữ C lồng vào nhau được in kiểu ánh đèn neon trên váy và áo phông. Với những người đã chán kiểu ăn mặc buồn tẻ đã đến lúc những cái logo được trưng ra một lần nữa. Ví dụ như Chanel đã đính tên thương hiệu là 2 chữ C lồng vào nhau bằng ngọc trai, hoặc những cái cài áo kim loại đính trên áo khoác denim hay được in kiểu ánh đèn neon trên váy và áo phông (bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ điện ảnh). Quần lỡ trở nên trendy hơn

Quần lỡ đi cùng áo khoác sẽ khiến mọi thứ trông thời trang hơn. Những chiếc áo khoác được thiết kế riêng để mặc với quần dài đến đầu gối hoặc quần soóc ngắn sẽ khiến mọi thứ trông thời trang hơn. Belt chain vẫn sẽ là điểm nhấn quan trọng

Phiên bản belt chain sang trọng nhất chính là một hoặc nhiều chuỗi ngọc trai Giám đốc sáng tạo Viard đã trưng ra các phiên bản belt chain từ dây chuyền và dây xích da (chính là quai đeo túi mang tính biểu tượng của Chanel) cùng với phần khóa chữ C lồng vào nhau. Và phiên bản belt chain sang trọng nhất chính là một hoặc nhiều chuỗi ngọc trai (nhân tiện, mùa Xuân - Hè này ngọc trai được thiết kế để đeo ở mọi nơi và cùng với mọi thứ). Quần đùi

Nó được kỳ vọng đây sẽ là xu hướng chính trên đường phố Những chiếc quần đùi bằng vải sa-tanh đang được đẩy mạnh cho Xuân - Hè 2021 (bạn nên mặc với áo may đo, áo kiểu và giày cao gót hơn là giày thể thao và áo hoodie). Nó được kỳ vọng đây sẽ là xu hướng chính trên đường phố. Đầu tư vào một chiếc áo vest

Những chiếc áo vest hình hộp là một sự bổ sung thú vị khác cho các trend năm nay Những chiếc áo vest hình hộp là một sự bổ sung thú vị khác cho tiết mục cắt may của Chanel mùa này. Để hoàn hảo hơn, chúng được phối với những chiếc váy xếp ly và bất đối xứng. Và cuối cùng… Hãy cho tấm mạng che mặt một cơ hội

Đừng bao giờ nói không bao giờ. Thật đấy vì năm nay nó lại lên ngôi Từ lâu miếng lưới che mặt của phụ nữ thời xưa đã bị loại bỏ nhưng khi nó bắt đầu xuất hiện trên sàn diễn của Chanel Xuân - Hè 2021, có thể nó sẽ lại bùng lên thành trend, biết đâu...

