"Trí tuệ nữ tính": Nét độc đáo trong trang phục của NTK Cường Đàm

Cường Đàm mới ra mắt bộ sưu tập thời trang mới nhất mang tên Figure (Dáng hình), đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu về cả thiết kế, hình ảnh và câu chuyện sau gần 10 năm sáng lập.

Nối tiếp sự thành công từ ELLE Fashion Show SS23 vào tháng 12/2022, sự ra mắt chính thức của Figure lần này mang màu sắc mới mẻ hơn.

Hình tượng “trí tuệ nữ tính” được khai thác xuyên suốt bộ sưu tập thông qua sự kết hợp của những tỉ lệ đối nghịch. Vẫn là những mảng miếng về hình ảnh người phụ nữ, nhưng được soi chiếu dưới góc nhìn đa chiều hơn.

Hướng đến những giá trị mang tính vượt thời gian, NTK Cường Đàm luôn làm mới các thiết kế dựa trên những nguồn cảm hứng vốn dĩ quen thuộc.

Tập trung vào hình tượng “người phụ nữ” (nữ tính) và yếu tố “trí tuệ”, bộ sưu tập Figure là tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại đầy chiều sâu.

“Trí tuệ nữ tính” là dung hòa ở cả hai khía cạnh về mạnh mẽ và thả lỏng. Sự thông minh nữ tính là cách người phụ nữ tận dụng sự nữ tính như một sức mạnh riêng chỉ có ở phụ nữ.

Người phụ nữ thời đại mới có chiều sâu nội tâm, sức mạnh nội tại và luôn sẵn sàng tự đối thoại với bản thân. Đó là sự linh hoạt, sự cân bằng giữa mềm mỏng và mạnh mẽ.

Nữ tính không đồng nghĩa với nhẹ nhàng, nữ tính là có lúc trầm lắng, chiêm nghiệm, nhưng cũng có khi mạnh mẽ, rực rỡ như ánh mặt trời. Đó là “tính nữ” bản năng luôn tồn tại trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ với những tầng lớp tính cách luôn cần được khám phá.

Như một buổi chiều hoàng hôn yên tĩnh, người phụ nữ dành cho mình khoảng không yên tĩnh trong hoàng hôn, mặt nước và bầu trời. Đó là khoảnh khắc cô gái tìm về nội tại, tự bộc lộ và đối thoại với chính mình.

Người phụ nữ trí tuệ là hình mẫu lý tưởng được nhiều người hướng đến. Sự “trí tuệ” không đơn thuần là yếu tố về tri thức hay trình độ, mà đó là cách người phụ nữ thể hiện vốn sống của mình, sử dụng thế mạnh riêng khiến cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn.

Mỗi người phụ nữ đều có cách thể hiện sự “trí tuệ nữ tính” riêng, bởi vậy bộ sưu tập Figure mang đến những thiết kế với nhiều “dáng hình” từ phom suông, ôm sát cơ thể, đến nhịp phối hài hoà giữa cả hai.

Không phô diễn đường cong, Figure gây ấn tượng với giới mộ điệu qua lối chơi giữa các nét thẳng, đường chần chỉ thẳng và những đường cắt phóng khoáng có tính toán.

Bối cảnh bộ hình được thực hiện ngoài thiên nhiên nhằm tôn vinh và khai thác vẻ đẹp của người phụ nữ một cách tự nhiên nhất.

Ánh sáng ngoài trời làm nổi bật đường nét cơ thể trong thiết kế.

Những đường cắt thẳng dứt khoát biểu trưng cho sự tự do và mạnh mẽ; Cùng lúc, nét mềm mại của Đông Phương được thể hiện trên những phom dáng uyển chuyển, chảy trên đường cong cơ thể. Kỹ thuật giải kết cấu (deconstruction) của Tây Phương được xử lý thông minh qua các layer của trang phục, hay những đường cắt bất đối xứng…Tinh thần tối giản được thể hiện trên tone màu đơn sắc như đen, trắng, nâu. Bên cạnh đó, bộ sưu tập cũng được thử nghiệm với những tông màu mới như ghi, vàng mustard, rêu, xanh be; Kết hợp cùng đa chất liệu: all season suiting, lace, organza, crepe…

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/34tri-tue-nu-tinh34-net-doc-dao-trong-trang...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/34tri-tue-nu-tinh34-net-doc-dao-trong-trang-phuc-cua-ntk-cuong-dam-169349.html