Trang Missosology công bố hoa hậu trình diễn bikini đẹp nhất năm 2020

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 10:30 AM (GMT+7)

Chuyên trang Missosology vừa công bố kết quả các hạng mục bầu chọn của giải thưởng "The Best of 2020" với 5 hạng mục.

Như thường lệ, hàng năm sau khi các cuộc thi sắc đẹp lớn kết thúc, chuyên trang Missosology sẽ đưa ra danh sách bình chọn "The Best of Year" với những hạng mục như: thí sinh ăn ảnh nhất, thí sinh mặc đồ dạ hội đẹp nhất, thí sinh mặc bikini gợi cảm nhất…

Hàng năm, danh sách này được lựa chọn từ các cuộc thi nhan sắc lớn trong Big 5 bao gồm: Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Earth.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên nhiều cuộc thi bị huỷ bỏ hoặc dời sang năm nay, chính vì thế danh sách bình chọn các giải thưởng của "The Best of 2020" chỉ được Missosology lựa chọn từ các thí sinh đã tham dự hai cuộc thi đó là Miss Earth 2020 (tổ chức online) và Miss Universe 2020 vừa diễn ra hồi đầu tháng 5 tại Mỹ.

Hoa hậu Ăn ảnh nhất:

Hai người đẹp được Missosology lựa chọn vào hạng mục này đó là Mariia Reznyuk, Hoa hậu Trái Đất Belarus và Natasha Joubert, Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi.

Trang phục dạ hội đẹp nhất:

Giải thưởng này được Missosology trao cho Roxanne Allison Baeyens, Hoa hậu Trái Đất Philippines và Andrea Meza, Hoa hậu Hoàn vũ Mexico.

Hoa hậu trình diễn bikini đẹp nhất:

Giải thưởng này thuộc về Amara Shune Lei, Hoa hậu Trái Đất Myanmar và Ivonne Cerdas, Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica.

Trang phục dân tộc đẹp nhất:

Hai Nàng hậu được Missosology xướng tên ở hạng mục này đó là Stephany Zreik, Hoa hậu Trái Đất Venezuela và Angele Kossinda, Hoa hậu Hoàn vũ Cameroon.

Trả lời ứng xử hay nhất:

Hai Hoa hậu được Missosology đề cao nhất trong phần thi ứng xử đó là Lindsey Coffey, Hoa hậu Trái đất Mỹ và Janick Maceta, Hoa hậu Hoàn vũ Peru.

