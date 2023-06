Top 45 Miss World Vietnam 2023 trình diễn bikini thu hút tại đêm Chung khảo toàn quốc

Các thí sinh tự tin trình diễn áo tắm, khoe dáng cuốn hút.

Tối ngày 11/6, đêm Chung khảo toàn quốc của Miss World Vietnam 2023 đã diễn ra và thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp Việt. Sau thời gian tích cực rèn giũa, các cô gái đã có cơ hội toả sáng với phần trình diễn tại đêm thi quan trọng.

Sau khi khoe sắc với tà áo dài Việt, top 59 “làm nóng” không khí của đêm Chung khảo với phần đồng diễn áo tắm trên nền nhạc sôi động của ca khúc "You Like An Angel" do ca sĩ ST Sơn Thạch biểu diễn. Từ đó, top 45 cô gái xuất sắc nhất cũng được lộ diện và bước vào phần trình diễn bikini - một trong những màn thi đáng trông chờ nhất tại đêm thi.

45 cô gái mang trong mình màu sắc riêng biệt. Trong số đó, nhiều thí sinh gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng tỉ lệ cơ thể đẹp mắt. Cùng với đó, không ít người đẹp cũng ghi điểm bởi phong cách trình diễn cuốn hút, tự tin. Điều này cũng một lần nữa cho thấy sự nghiêm túc, dày công tập luyện của các thí sinh kể từ khi bước vào ngôi nhà chung của Miss World Vietnam 2023.

Thí sinh Miss World Vietnam 2023 có sự đồng đều về hình thể, kỹ năng.

Sau đêm Chung khảo toàn quốc, những gương mặt sáng giá được kỳ vọng là chủ nhân của vương miện dần lộ diện.

Với sự tham gia tranh tài của 59 cô gái, ban giám khảo đã chọn ra Top 45 bước vào vòng Bikini, từ đó gọi tên 40 thí sinh xuất sắc để bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc.

- Người đẹp Tài năng: Nguyễn Ngân Hà - 051 (chính thức lọt Top 20 chung cuộc)

- Top 5 Người đẹp Du lịch: 193 Lê Thị Kim Hậu, 064 Đào Thị Hiền, 303 Phạm Thị Tú Trinh, 015 Trần Phương Nhi , 142 Trần Thị Hồng Linh

- Người đẹp Truyền thông vòng Chung khảo: 314 Đỗ Thanh Hường

- Người đẹp được yêu thích nhất vòng Chung khảo: 404 Phạm Hương Anh, 012 Nguyễn Minh Trang

Bên cạnh dàn sao Việt đình đám, thảm đỏ đêm Chung khảo Miss World Việt Nam 2023 còn chào đón nhiều ca sĩ, người mẫu, doanh nhân và nhà thiết kế nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam.

Có thể nói, đêm Chung khảo Miss World Việt Nam 2023 là một đêm hội tụ tinh hoa nhan sắc Việt Nam. Không chỉ dừng lại tại thảm đỏ, chương trình chính với phần trình diễn vô cùng hấp dẫn và mãn nhãn của 59 thí sinh.

