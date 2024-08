Thư Kỳ mặc đồ rộng, để mặt mộc trên phim trường

Thư Kỳ xuất hiện trên phim trường 'Girls' tại Đài Bắc hôm 12/8. Cảnh quay được thực hiện tại cầu Trung Sơn ở Cơ Long. Cô mặc đơn giản, không trang điểm. Thời tiết quá nóng nên cô quấn khăn quanh cổ để thấm mồ hôi. Hình ảnh của cô khác hẳn vẻ sang trọng, sexy trên thảm đỏ.

Trong tác phẩm lần này, cô lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn. Việc cô có tham gia vai nào trong phim không chưa được tiết lộ.

Thư Kỳ chỉ đạo các cảnh quay của nữ chính - ca sĩ 9m88. Theo Ifeng, 'Girls' chỉ là tựa dự kiến, nội dung xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ trẻ trong đô thị hiện đại.

'Girls' bắt đầu bấm máy, dự kiến ra mắt cuối năm nay. Một số nguồn tin cho hay tác phẩm sẽ góp mặt tại giải Kim Mã 2025.

Trên Weibo, khán giả nhận xét Thư Kỳ ra dáng 'người phụ nữ bận rộn, phong cách mộc mạc'.

Thư Kỳ vui vẻ chụp ảnh cùng đồng nghiệp trên phim trường.

Trên trang cá nhân, Thư Kỳ đăng ảnh tiết lộ đang bận rộn chuẩn bị cho công việc mới.

Thư Kỳ trên tạp chí Harper's Bazaar số tháng 9 tới. Đây là lần thứ 19 cô xuất hiện trên trang bìa tờ tạp chí và trong ba năm liên tiếp.

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi nổi đình nổi đám. Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim 'nóng', chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua nhiều phim như 'Three Times', 'Sắc tình nam nữ', 'Phi thành vật nhiễu' (If You Are The One), 'Thích khách Nhiếp Ẩn Nương'...

Ở tuổi ngũ tuần, Thư Kỳ vẫn có sức hút tại thị trường Hoa ngữ. Cô là con cưng của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế. Ngoài ra, cô có một nhà hàng lẩu ở Trung Quốc, một chuỗi nhà hàng ở Đài Loan. Một số nguồn tin cho hay cô có hai bất động sản tại quê nhà Đài Loan. Năm 2018, diễn viên từng mua một căn hộ song lập cao tầng, giá 127 triệu HKD (hơn 16 triệu USD) tại phía tây Hong Kong.

Thư Kỳ kết hôn với đạo diễn, diễn viên Phùng Đức Luân cuối 2016 sau nhiều năm làm bạn. Sau ngày cưới, cả hai bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian hâm nóng tình cảm. Lựa chọn không sinh con, cặp nghệ sĩ nuôi mèo cưng, chăm chút chúng như con.

