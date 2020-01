Thời trang đi chơi đêm dễ gây tai nạn đầu năm: Khi đi hết mình, khi về hết hồn

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 08:09 AM (GMT+7)

Váy áo xuyên thấu luôn được mỹ nhân Hollywood ưa dùng trong các buổi chơi đêm, tiệc tùng.

Chiếc váy gây chú ý của người mẫu Anh 33 tuổi.

Chiếc váy đi chơi đêm mỏng manh hết cỡ của người mẫu Anh

Người mẫu Anh - Lauren Goodger gây nhiều chú ý khi tái xuất sau thời gian nhập viện điều trị vì kiệt sức và mệt mỏi. Vẫn như thường lệ, chân dài lựa chọn cho mình một bộ cánh đi chơi đêm gợi cảm, tôn lên triệt để đường cong cơ thể. Đó là đồ jumpsuit được may rộng cổ kết hợp chất liệu xuyên thấu. Thiết kế này trông càng nổi bật khi Lauren mặc đi trong đêm, gây hiểu lầm trong suốt hoàn toàn dưới ánh đèn flash.

Trang phục của Lauren là một sản phẩm của I SAW IT FIRST, được bán với giá 90 bảng Anh (khoảng 2,7 triệu đồng). Cô đã khéo léo sử dụng nội y dây cùng tông đen để giảm bớt độ hở của jumpsuit.

Việc mặc nội y đen là lựa chọn khôn khéo của Lauren khi mặc bộ cánh này.

Nhiều mỹ nhân Hollywood cũng từng diện trang phục xuyên thấu phần thân dưới như Lauren. Trong đó phải kể tới Kendall Jenner, Kim Kardashian, Ariel Winter,... Với lợi thế hình thể đẹp, họ thường được khen thời thượng, gợi cảm thay vì phản cảm khi mặc táo bạo.

Một số ngôi sao khác cũng chọn thời trang đi chơi đêm tương tự:

Kim "siêu vòng 3" không ít lần gây xôn xao khi diện đồ xuyên thấu màu đen.

Với lợi thế thân hình mảnh mai, chuẩn đét siêu mẫu, Kendall Jenner nhiều lần mặc táo bạo mà vẫn tinh tế, thời thượng, không hề kém duyên.

Mặc trang phục xuyên thấu đi chơi đêm thế nào cho đẹp?

Với những bộ trang phục xuyên thấu nói chung, chúng dễ gây ra tai nạn lộ vùng nhạy cảm cho người mặc khi lên sân khấu hoặc dưới ánh đèn flash. Khi diện váy áo kiểu này, để tránh lộ liễu thì cần xem chất liệu của chúng như thế nào, độ dày mỏng của trang phục ra sao để chọn nội y đi cùng.

Với trang phục có chất liệu tương đối, thường thì nên chọn nội y màu nude hoặc cùng tông với trang phục để tránh bị phô. Còn với trang phục quá mỏng thì nên chọn nội y không dây hoặc một bộ bodysuit màu nude hoặc cùng tông màu mặc trong để không gây phản cảm.

Bộ bodysuit gợi ý cho các thiết kế xuyên thấu hở lưng.

Mặc kèm bodysuit với váy xuyên thấu là một sự kết hợp hoàn hảo.

