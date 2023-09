Thiên tài thiết kế gốc Việt Peter Do để quần áo lên tiếng

“Mùa này, chúng tôi muốn công việc của mình tự nói lên điều đó. Love, The Peter Do Team”, thông cáo báo chí của Peter Do cho mùa Xuân/Hè 2024. Lên sân khấu Tuần lễ thời trang Paris, bộ sưu tập mới từ nhãn hiệu cùng tên của nhà thiết kế đã làm được điều đó.

Kể từ buổi trình diễn đầu tiên trên sàn diễn cho mùa Xuân/Hè 2022, Peter Do đã bắt đầu công việc của mình ở Thành phố New York, điều này rất phù hợp với việc anh ấy thể hiện lịch NYFW kể từ lần đầu tiên anh ấy xuất hiện trong danh sách. Nhưng vì Peter Do đã thu hút được sự chú ý của quốc tế nhờ cả nhãn hiệu cùng tên và trách nhiệm mới của anh với tư cách là giám đốc sáng tạo tại Mũ bảo hiểm Lang, nên không có gì ngạc nhiên khi nhà thiết kế này đặt mục tiêu đến Paris - tiếp tục xây dựng vũ trụ tinh tế đương đại của mình.

Trong buổi trình diễn Tuần lễ Thời trang Paris đầu tiên của mình, Peter Do đã tập trung đặc trưng vào sự sang trọng của trang phục trên sàn diễn. Nhưng mặc dù việc may đo vẫn là trọng tâm của thương hiệu, mỗi mùa lại tạo nên phong cách bằng những đường cắt, chi tiết và kiểu dáng mới – mang đến cái nhìn ngày càng mở rộng về sự gợi cảm và đẳng cấp. Tuy nhiên, một lần nữa, bảng màu lại bị lặng – chỉ tập trung vào màu trắng, đen, xám, lạc đà và một số màu đỏ thẫm. Nhưng mục đích ở đây là khiến người xem tập trung vào quần áo, điều này được lặp lại bởi việc phát hành một dòng. Tầm nhìn của Do về sự vương giả đơn giản xuất hiện thông qua việc sử dụng các đường nét, chất liệu vải và kiểu dáng tối giản theo khối màu.

Cho dù đó là áo voan, quần lụa thiết kế riêng hay thậm chí là đồ dệt kim có gân, các món đồ phần lớn đều được sắp xếp theo hai khối màu. Nhưng không có khoa học chính xác cho nó. Tỷ lệ đôi khi thay đổi 60% ở một màu và 40% ở màu kia. Đôi khi, trang phục có thể có 80% màu trắng và chỉ có 20% màu đen để tạo độ tương phản. Đáng chú ý, show diễn ra mắt lần đầu tiên sự hợp tác sắp tới của Peter Do với Banana Republic. Lấy cảm hứng từ kho lưu trữ của nhà bán lẻ và hợp nhất với nét thanh lịch từ Do, các sản phẩm được tiết lộ bao gồm áo sơ mi tiện ích, áo len xẻ tà, áo sơ mi da tiện ích, áo len cao cổ có thể tháo rời, áo blazer tuxedo tiện ích,... Mặc dù chỉ cung cấp bản xem trước nhưng toàn bộ bộ sưu tập capsule Peter Do x BR gồm 28 mẫu sẽ được ra mắt vào tháng 10 này.

Về kiểu dáng, sản phẩm mới nhất của Do cung cấp cả hai kiểu dáng vừa vặn, quần dài thoải mái nhưng vẫn tinh tế và áo khoác blazer bó sát eo. Rõ ràng, tầm nhìn tinh tế của anh ấy tập trung nhiều hơn vào cách trang phục tôn lên cơ thể. Chúng không nhất thiết phải bó sát hay rộng thùng thình. Do hiểu sự cân bằng và đó là một phần quan trọng khiến các thiết kế của anh luôn thanh lịch.

