The Row Resort 2024 là một bài học về nghệ thuật may đo nâng cao

Trong suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc của họ, Mary-Kate và Ashley Olsen đã làm việc chăm chỉ để tách mình ra khỏi những năm tháng tuổi thơ đầy niềm vui. Từ vai chính trong "Full House" đến hàng chục bộ phim và chương trình truyền hình khác, hai chị em đã trưởng thành và chuyển từ những ngôi sao nhí của Hollywood thành những nhà thiết kế thời trang.

Kể từ khi thành lập nhãn hiệu đình đám, The Row, vào năm 2006, thương hiệu này đã trở thành mặt hàng chủ lực trong tủ quần áo của những người giàu có và nổi tiếng, dựa trên nền tảng là những sản phẩm may đo cao cấp được sản xuất để tồn tại suốt đời. Kiểu dáng đặc trưng của thương hiệu đã trở thành đồng nghĩa với sự sang trọng thông qua tỷ lệ tinh chỉnh và tay nghề thủ công chưa từng có. Sau bộ sưu tập quần áo nam mùa Thu 2023, The Row giờ đây sẽ đến Tuần lễ thời trang Paris để ra mắt dòng sản phẩm Resort 2024 đồng biên tập.

Được trình bày theo giai điệu “Bela Lugosi's Dead” năm 1979 của Bauhaus, buổi giới thiệu đã giới thiệu những bộ quần áo cổ điển của The Row bên cạnh các thiết kế áo khoác mới, trang phục dạ hội đẹp mê hồn,... Màu đen táo bạo chiếm ưu thế trong lựa chọn, với chiếc áo poncho cashmere sang trọng mở đầu buổi trình diễn, nổi bật với chiếc áo cổ cao ấm cúng phù hợp với một chiếc túi tote da thiết yếu. Hình dạng áo khoác hoàn toàn mới của Row đã ra mắt với đệm vai nâng cao, ngăn cánh tay mở và bảng điều khiển giống như khăn quàng cổ có thể được mặc trong hoặc ngoài.

Như thường lệ, bộ trang phục chính của nhãn hiệu được giữ ở phía trước và chính giữa, bên cạnh những chiếc áo corset bằng len lủng lẳng với bảng điều khiển bất đối xứng với kiểu dáng chưa hoàn thiện. Những chiếc váy cashmere quây xuất hiện với kiểu dáng buông thõng ôm sát vào cánh tay người mẫu như một chiếc chăn ấm áp. Áo khoác ngoài bằng da được sản xuất dành cho phụ nữ đi làm hiện đại, kết hợp với găng tay tương phản, túi ví bóng bẩy và giày ba lê đơn giản. Một loạt các bộ váy dạ hội xuất hiện sau đó, một bộ có cấu trúc giống như tờ giấy tinh xảo được lấy ra từ một cuốn sổ phác thảo, trong khi những bộ khác có kiểu dáng đan móc với kỹ thuật xếp nếp tinh tế.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/the-row-resort-2024-la-mot-bai-hoc-ve-nghe-thuat-may-do-nang-cao-144...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/the-row-resort-2024-la-mot-bai-hoc-ve-nghe-thuat-may-do-nang-cao-1446352.ngn