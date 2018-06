Thanh Hằng đẹp nhất tuần với đầm xanh ngọc bích

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 03:18 AM (GMT+7)

Loạt người đẹp lọt top bảng phong thần thời trang tuần qua là ai?

Thanh Hằng được chuyên gia thời trang Phạm Thái Khang bình chọn là mỹ nhân mặc đẹp nhất tuần trong trang phục của NTK Việt. Được stylist Hà thành Hoàng Ku hỗ trợ trang phục, siêu mẫu luôn đảm bảo xuất hiện với trang phục đẹp mắt. Nhất là khi cô diện trang phục quay cho chương trình The Face, điều đầu tiên cần được lưu ý chính là trang phục phải sắc màu tạo hiệu ứng tốt dưới ánh đèn sân khấu.

Fashionsita Kaylee Hwang được stylist Phạm Thái Khang đánh giá cao với cách phối màu rực rỡ, bắt mắt. Chiếc áo sơ mi oversize trở nên thời thượng hơn khi kết hợp cùng belt với tông màu đối lập. Trong khi đó, cách dàn trải màu sắc từ hoa tai, túi cầm tay tới boots không hề gây rối mắt cho người nhìn.

Huyền My cá tính với phong cách chiến binh, cô được chuyên gia bình chọn xếp hạng thứ 3. Có lẽ người hâm mộ đã quá quen thuộc với Huyền My khi thả dáng trong những bộ cách đuôi cá, ôm sát khoe đường cong bằng chất vải xuyên thấu. Thế nhưng, khi thay đổi với phong cách cá tính, Huyền My vẫn thể hiện tốt với thần thái sắc lạnh.

Hương Giang khoe phong cách hiện đại với xu hướng bất cân xứng bên còn bên mất. Cách lựa chọn trang phục gam màu pastel nhã nhặn mang lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn.

Kelly Nguyễn thướt tha trong trang phục của Đỗ Long. Trang phục được khen ngợi với sự vừa vặn cơ thể người mặc, không quá lướt thướt, lại tôn lên hình tượng ngọc nữ thanh lịch

Mỗi lần xuất hiện, hoa hậu đều chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục để có thể nổi bật ở mọi góc nhìn. NTK Hoàng Hải chia sẻ không phải ai cũng mặc được chất liệu này mà sang hơn Jennifer Phạm. Đồng quan điểm với NTK, stylist Phạm Thái Khang nhấn mạnh về phong thái và dung mạo của người đẹp là yếu tố quyết định.

Minh Hằng đang cố gắng thoát mắc mặc xấu và đây là minh chứng cho sự thành công của cô, sau khi thay đổi phong cách. Đơn giản với set đồ kẻ ca rô với 2 gam đỏ - đen, vừa hiện đại lại cá tính, tạo nên sự bắt mắt và không kém phần quyến rũ với ngực đầy - eo thon.

Lệ Quyên từng khoe cô có hẳn bộ sưu tập đầm dạ hội hàng trăm chiếc và đây là một trong số những thiết kế đó. Dù đã là mẹ một con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, tự tin khoe đường cong trong đầm đuôi cá.