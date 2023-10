Tập đoàn thời trang xa xỉ của nhà "người yêu Lisa" thắng lớn quý 3

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton tiết lộ kết quả tài chính quý 3 vào thứ Ba, báo cáo doanh thu tăng 1% do lạm phát và lãi suất tăng cao tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. LVMH là tập đoàn thời trang đứng sau loạt thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Fendi, Tiffany & Co. và Bvlgari… Bernard Arnault - chủ nhân của tập đoàn, là tỷ phú từng giành vị trí người giàu nhất thế giới, hiện lùi vị trí thứ hai sau Elon Musk. Frédéric Arnault sinh năm 1995, là con trai của tỷ phú Bernard Arnault và nghệ sĩ dương cầm Hélène Mercie, cũng được cho là "người yêu" của ca sĩ Lisa BlackPink.

Là ngôi nhà của hơn 75 thương hiệu, bao gồm Louis Vuitton , Dior và Tiffany & Co. , LVMH ghi nhận doanh thu 19,96 tỷ EUR trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Mặc dù con số này đánh dấu một sự gia tăng nhỏ so với số liệu của quý trước, nhưng nó đã giảm dưới mức ước tính đồng thuận của Bloomberg là 21,15 tỷ EUR cho mỗi WWD.

Doanh thu quý 3 năm 2023 của LVMH tăng 9% so với doanh thu được báo cáo trong cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, kết quả quý 2 năm 2023 của tập đoàn xa xỉ này đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, có nghĩa là công ty đã trải qua sự chậm lại so với quý trước.

Từ góc độ bộ phận, danh mục thời trang và đồ da của LVMH báo cáo doanh thu 9,75 tỷ EUR, tăng 9% so với con số của năm ngoái. Mặc dù kết quả rất tích cực nhưng điều đáng chú ý là bộ phận này đã báo cáo mức tăng 21% cao hơn nhiều trong quý vừa qua. Ngoài ra, kết quả quý này thấp hơn mức ước tính đồng thuận của Bloomberg là tăng trưởng 11,2%.

Ở những nơi khác, danh mục nước hoa và mỹ phẩm báo cáo mức tăng 9%; bán lẻ chọn lọc tăng vọt 26%; đồng hồ và đồ trang sức tăng 3%, rượu vang và rượu mạnh giảm 14%.

