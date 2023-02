Tập đoàn hàng hiệu lớn nhất hành tinh suy giảm lợi nhuận?

Con số này thể hiện sự chậm lại so với tốc độ tăng trưởng 20% trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù nó vẫn vượt quá ước tính tăng trưởng 7% của các nhà phân tích tài chính. Trong cả năm, doanh thu của Tập đoàn LVMH đã tăng 23% lên 79,2 tỷ EUR.

Bị ảnh hưởng bởi phong tỏa khu vực và kiểm dịch ở Trung Quốc, doanh thu tự nhiên của LVMH ở châu Á đã giảm 8% trong quý IV và không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giám đốc tài chính của LMVH, Jean-Jacques Guiony, lưu lượng truy cập vào tháng 12 ở Trung Quốc thấp hơn 85% so với mức của năm 2019 và thậm chí thấp hơn 40% so với lưu lượng truy cập vào tháng 1 năm ngoái.

Bất chấp những con số tăng trưởng thấp hơn, Chủ tịch LVMH, Bernard Arnault, nói rằng ông “khá tự tin” về năm 2023. “Năm 2023 đã có một khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ…Nếu việc mở cửa của Trung Quốc được xác nhận, nếu nó tiếp tục như thế này thì đó sẽ là một bước tiến rất tốt”, Arnault cho biết trong hội nghị trực tiếp đầu tiên của LVMH sau ba năm. “Chúng tôi sẽ có thể phát triển và tiếp tục phát triển các khoản đầu tư của mình”.

Tại Hoa Kỳ, tăng trưởng doanh thu chậm lại còn 7% trong quý IV, mà Guiony cho biết một phần là do sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với đồng euro, thúc đẩy khách hàng mua các mặt hàng xa xỉ ở nước ngoài. Ở châu Âu, doanh số bán hàng tăng 22% và ở Nhật Bản, doanh số bán hàng tăng 29%.

“Tôi hoàn toàn không tin rằng có sự suy giảm đáng kể trong nhu cầu của Hoa Kỳ. Khi bạn nhìn vào Sephora ở Hoa Kỳ, quý IV là quý tốt nhất trong năm và Sephora là một thước đo khá tốt về những gì đang xảy ra trong lĩnh vực xa xỉ”, Guiony cho biết qua WWD.

Mặc dù LVMH thường không chia sẻ thu nhập riêng lẻ cho từng thương hiệu, nhưng Arnault đã tiết lộ rằng Louis Vuitton đã báo cáo doanh thu hàng năm là 20 tỷ EUR vào năm ngoái, xác nhận ước tính của các nhà phân tích rằng nhãn hiệu hàng đầu này sẽ là thương hiệu xa xỉ đầu tiên đạt được con số đó. Trong khi đó, doanh thu của Celine đã tăng gấp đôi lên hơn 2 tỷ EUR kể từ khi Hedi Slimane trở thành giám đốc sáng tạo cách đây 5 năm.

