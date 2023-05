Sự trở lại gây rúng động thảm đỏ Cannes của siêu mẫu Irina Shayk

Bước lên thảm đỏ Croisette nổi tiếng lần đầu tiên kể từ năm 2018, siêu mẫu đã gây chú ý với hàng loạt trang phục thay đổi cuộc chơi, tránh xa quy định trang phục truyền thống - mặc dù không chính thức - của sự kiện.

“Những gì được mong đợi tại Cannes là những chiếc váy đẹp và thanh lịch, và tôi muốn có một chút niềm vui với điều đó,” cô giải thích trong cuộc phỏng vấn với CNN từ liên hoan phim.

Thảm đỏ đầu tiên của Shayk là buổi ra mắt 'Kẻ giết người của Mặt trăng hoa' của Martin Scorsese mà cô ấy đã tham dự cùng với Riccardo Tisci, người bạn thân nhất của cô ấy và là cựu giám đốc sáng tạo của Burberry. Khoác trên mình chiếc váy Armani Privé bồng bềnh, ấn tượng màu xanh hải quân với váy vải tuyn dài, đó là một vẻ ngoài quyến rũ nhưng có phần cổ điển, được kết hợp với bút kẻ mắt có cánh và đôi môi màu nude

Irina Shayk được nhìn thấy tại buổi chiếu phim "Kẻ sát nhân của Mặt trăng hoa" trong chiếc váy xếp tầng của Armani Privé.

Nhưng đó là một câu chuyện khác cho buổi ra mắt 'Firebrand' vào tối Chủ nhật khi Shayk chọn một kiểu dáng của nhà thiết kế người Nigeria Mowalola có trụ sở tại London. Được biết đến với việc tạo ra “những kiểu dáng phi truyền thống” và sử dụng các chất liệu như da và PVC, trang phục của Shayk - từ sàn catwalk mùa thu/đông 2023 - bao gồm một chiếc váy da cạp trễ kết hợp với áo kiểu quấn băng, để trần hoàn toàn phần thân trên.

Người mẫu nói: “Đó là một điều gì đó rất khác biệt, ngay cả đối với tôi. Đến Cannes luôn là niềm vui nhưng trở lại sau kỳ nghỉ nghĩa là tôi có thể lùi lại, xem mình đã làm được gì và mang đến điều gì mới mẻ. Bởi vì tôi muốn thấy một phong cách thời trang khác tại Cannes. Tôi muốn thực hiện một cách tiếp cận khác, hiện đại và nghĩ, 'Thế hệ trẻ muốn gì? Con gái sáu tuổi của tôi muốn mặc gì khi nó 18 tuổi?'”

Irina Shayk sinh năm 1986 tại một thị trấn nhỏ của Nga gần dãy núi Ural, cha cô là một công nhân khai thác than người Tatar và mẹ cô là giáo viên mẫu giáo người Nga. Là một người mẫu từ khi còn ở tuổi thiếu niên, Shayk đã là nhân vật cố định tại Cannes từ năm 2012, thậm chí còn tham dự 8 tuần sau khi sinh con gái chung với nam diễn viên Bradley Cooper vào năm 2017.

Irina Shayk chia sẻ:“Hơn 10 năm qua, cả thời trang và tôi đều phát triển. Đây là một thời điểm mới với một tầm nhìn mới, và tôi muốn sử dụng thời điểm này cũng như những bộ trang phục khác nhau để vui chơi, tự do và thể hiện một khía cạnh khác trong tính cách và sự sáng tạo của mình. Tôi đã từng lo lắng trên thảm đỏ nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi cảm thấy thoải mái hơn với làn da của chính mình và tôi muốn tủ quần áo của mình ở Cannes thể hiện rằng tôi có thể là một người mẹ - tôi có thể là một bà mẹ đang đi làm - mà vẫn xuất hiện, sành điệu và thể hiện bản thân.”

Irina Shayk mặc chiếc váy hai mảnh Mowalola bằng da phá cách đến thảm đỏ "Firebrand (Le Jeu De La Reine)" vào ngày 21 tháng 5.

Đó là tình cảm mà cô muốn chia sẻ với 21,9 triệu người theo dõi trên Instagram của mình. “Tôi đã nói chuyện với một người bạn về chú thích nên là gì khi tôi đăng bức ảnh về ngoại hình của Mowalola. Chúng tôi nghĩ về điều đó, và họ gợi ý, 'Khi phụ nữ hiểu phụ nữ.' Đối với tôi đó là nó. Là phụ nữ, bạn muốn thể hiện bản thân và không ai có thể bảo bạn phải mặc gì, cảm thấy thế nào hoặc trở thành người như thế nào.”

Làm nổi bật các nhà thiết kế mới nổi

Trong khi nhiều người tham dự Cannes mặc nhiều kiểu dáng của cùng một nhà thiết kế trong vài ngày, Shayk chọn nhiều nhãn hiệu khác nhau, từ thời trang cao cấp đến nhãn hiệu bình dân hơn, chẳng hạn như Self Portrait. Và có nhiều lựa chọn hơn là Shayk sẽ trông như thế nào. Ví dụ, với Mowalola, Shayk cho biết cô muốn mang đến một nền tảng toàn cầu cho “một nhà thiết kế mới nổi và một người phụ nữ” trên một sân khấu lớn như Cannes.

Tuy nhiên, siêu mẫu nhận thức được rằng những lựa chọn của cô sẽ không được phổ biến rộng rãi. Cô ấy giải thích: “Đặc biệt, kiểu dáng của Mowalola rất 'lộng lẫy' và rất mạnh mẽ. Tôi biết rất nhiều người sẽ chỉ trích nó. Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ nhìn lại nó sau vài năm nữa và thay đổi quan điểm của họ. Với thời trang, bạn luôn phải phá vỡ các quy tắc một chút. Và thông thường, khi bạn quay ngược thời gian và nhìn lại những thứ này, bạn sẽ nhận ra. Điều đó thực sự tuyệt vời'.”

Irina Shayk cho biết cô dành nhiều thời gian để lựa chọn những món đồ mà cô có thể thích mặc cho các sự kiện trong tương lai. Danh sách rút gọn đang chạy này có thể hữu ích trước Cannes, vì người mẫu chỉ quyết định tham dự liên hoan năm nay hai tuần trước khi nó bắt đầu.

“Đây là khoảnh khắc cuối cùng đẹp đẽ và cần một sự thay đổi nhanh chóng,” cô cười. “Mọi người đang chuẩn bị cho Met Gala (vào ngày 1 tháng 5), mà tôi yêu thích vì tôi được mặc một chiếc váy Yohji Yamamoto lưu trữ từ năm 1998 và đi giày bệt. Đối với Cannes, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phụ kiện ở New York trước khi rời đi và tôi rất đẹp (chắc chắn về) những gì tôi sẽ mặc trên thảm đỏ.

Một trong những phong cách bắt mắt nhất của Shayk là chiếc quần tuyệt đối này của Gucci: "Vẻ ngoài, trên đường băng, đã thu hút sự chú ý của tôi vì những lý do khác nhau và tất cả đều mang đến những cảm xúc khác nhau. Tôi chỉ muốn tìm một thời điểm tốt để mặc chúng. Ở đây (tại Cannes), có các sự kiện trong ngày, bữa trưa, bữa tối và các cuộc họp vì công việc, vì vậy có nhiều cơ hội để xuất hiện thêm. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thời tiết nào, và năm nay cũng rất mưa nên… cuối cùng tôi đã mang theo ba chiếc vali, vì tôi muốn sẵn sàng cho mọi thứ.”

Shayk chọn ra những món đồ của Self Portrait như những món đồ cô ấy thích mặc trên thảm đỏ; đáng chú ý là chiếc váy trong suốt, lấp lánh của hãng được mặc trong bữa tiệc sau bộ phim Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese và một sáng tạo Gucci trong suốt kết hợp với áo ngực tam giác và quần lọt khe, được chọn cho bữa tiệc do tạp chí Vogue của Anh tổ chức.

Shayk mô tả việc hợp tác với các nhãn hiệu là một cảm giác hồi hộp lớn - một điều kéo dài đến cả kiểu tóc và cách trang điểm của cô ấy. Cô nói:"Tôi thường thích vẻ ngoài đơn giản. Tôi muốn cảm thấy mình là chính mình, nhưng mọi thứ thay đổi và đôi khi một bộ trang phục đòi hỏi nhiều hơn hoặc ít hơn. Tất cả đều là một phần của quá trình sáng tạo.”

Nhưng cô ấy lưu ý rằng, đối với nhiều người tham dự, việc sẵn sàng cho Cannes có thể khiến họ choáng ngợp.

Irina shia sẻ:“Tôi luôn có cảm tình với những người lần đầu đến đây. Việc chuẩn bị cho mỗi thảm đỏ bắt đầu trước vài giờ trong khách sạn với trang phục và trang điểm, có rất nhiều người chạy xung quanh với áo choàng, vali làm tóc và đồ trang điểm và đó là một khung cảnh khá… Mọi người đều rất căng thẳng, vì vậy bạn phải sẵn sàng cho điều đó.”

"Thảm đỏ Cannes trái ngược với đời thường của tôi"

Đối với Shayk, sự sẵn sàng trên thảm đỏ bắt đầu từ rất lâu trước khi cô ấy chọn quần áo hoặc trang điểm. Người mẫu là một fan hâm mộ của Pilates và tập luyện cách ngày khi ở nhà ở New York:“Tôi có một huấn luyện viên thực sự khó tính, người rất giỏi trong việc khuyến khích tôi làm những việc khó."

“Tôi nói đùa rằng tôi luôn thích tập luyện… Tập luyện không phải là về ngoại hình, mà là nó khiến tôi cảm thấy thế nào; thách thức tâm trí và cơ thể của tôi."

Shayk chỉ ra rằng những lần xuất hiện đầy quyến rũ của cô tại Cannes không phải là cách cô ăn mặc trong thời gian rảnh rỗi. “Nghỉ việc, tôi luôn thản nhiên. Tôi thích cảm giác thoải mái trải qua một ngày của mình, cho dù tôi đang đưa đón học sinh, họp công việc hay việc của phụ huynh…

“Tôi thậm chí còn mặc quần thể thao đến bữa tiệc sau sự kiện Met Gala. Khi tôi nói với mọi người rằng diện mạo thứ hai của tôi cho sự kiện đó là quần thể thao và áo phông, mọi người nghĩ rằng tôi đang nói đùa, nhưng không phải vậy! Không đời nào tôi đi dự tiệc và tận hưởng bản thân với chiếc váy corset trên người. Tôi muốn được thoải mái và cảm thấy như chính mình.

“Tôi nghĩ bạn có thể mặc một bộ đồ thể thao mà vẫn sang trọng và đẳng cấp. Thảm đỏ Cannes đối lập với cuộc sống hàng ngày của tôi. Và đó là lý do tại sao tôi rất thích nó.”

