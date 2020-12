Song Hye Kyo đeo vương miện 13 tỉ, đẹp như “nữ vương” trên bìa chào năm mới của W Hàn

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 09:41 AM (GMT+7)

“Chị đại” Song Hye Kyo “càn quét” bìa tạp chí mùa lễ hội, toàn các tạp chí đình đám, từ bìa “chốt sổ” cuối năm của VOGUE Hồng Kông đến bìa “mở hàng” năm mới của tạp chí W Hàn.

Tên tuổi của Song Hye Kyo dường như chưa bao giờ hết hot, cho dù cả năm cô không đóng bộ phim nào nhưng hình ảnh cô vẫn không ngừng xuất hiện trên truyền thông, không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn ở các nước trong khu vực.

Trên ấn phẩm bìa VOGUE Hồng Kông số tháng 12, Song Hye Kyo xinh tươi trẻ trung bất ngờ. Cô diện trang phục của thương hiệu CELINE với áo khoác vải tweed và quần jeans xắn gấu cao, đi giày sneaker đơn giản.

Trong phiên bản bìa cận mặt, Song Hye Kyo một lần nữa lại cho thấy đường nét xinh đẹp không góc chết trên khuôn mặt. Nét đẹp của “chị đại” quả thật xứng danh “tường thành nhan sắc” của điện ảnh Hàn.

Chuyển sang bìa tạp chí đầu năm của tạp chí W Hàn, Song Hye Kyo lại “biến hình” với phong cách khác hẳn. Cô khoe thần thái sắc sảo, lạnh lùng và đầy quyền lực, đẹp như một “nữ vương”.

Trên một phiên bản bìa, Song Hye Kyo mặc chiếc váy trắng của Valentino có giá xấp xỉ 150 triệu đồng. Thế nhưng giá trị của chiếc váy quả thực không là gì so với chiếc vương miện cô đeo trên đầu. Chiếc vương miện của hãng trang sức Chaumet mà Song Hye Kyo làm đại sứ, có giá lên tới hơn 13 tỉ đồng.

Ở một phiên bản bìa khác, Song Hye Kyo vẫn mặc đồ của Valentino, chiếc váy nằm trong BST Resort 2021 của hãng. Cô đeo loạt trang sức và phụ kiện cũng của Chaumet với tổng giá trị lên tới gần 9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, choáng nhất là bộ trang sức “chị đại” đeo ở phiên bản bìa còn lại. Chiếc vòng cổ có giá lên tới hơn 19 tỉ đồng, và đôi khuyên tai có giá xấp xỉ 8 tỉ đồng.

Loạt bìa của Song Hye Kyo trên số chào năm mới của W Hàn lần này có chủ đề New Year, New Me (tạm dịch: Chào năm mới, Tôi phiên bản mới!). Với slogan này, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đều mong rằng năm mới sẽ mang tới thật nhiều điều mới mẻ và may mắn cho “chị đại” xinh đẹp của điện ảnh Hàn.

