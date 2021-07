Song Hye Kyo cho thấy trang phục công sở không hề nhàm chán, biết mặc còn quý phái bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 25/07/2021 10:54 AM (GMT+7)

Song Hye Kyo mới tung thêm loạt ảnh thời trang cô chụp cho bộ sưu tập Pre Fall 2021 của thương hiệu thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc MICHAA. Cô mặc trang phục công sở thanh lịch, xinh đẹp nhẹ nhàng như một quý cô.

Quảng bá cho BST Pre Fall 2021 của thương hiệu MICHAA, Song Hye Kyo hoá thân thành “quý cô công sở” trong trang phục đơn sắc, kiểu dáng thanh lịch sang trọng đúng chuẩn của các cô gái Hàn Quốc, mang đến hiệu quả hình ảnh vô cùng bất ngờ.

Nữ diễn viên cho thấy ngay cả với trang phục công sở vẫn có cách phối đồ sành điệu, phá cách. Nhìn vào những bức ảnh của Song Hye Kyo, không ai nghĩ cô chỉ cao trên 1m60 một chút xíu. Song Hye Kyo khoe thân hình vô cùng thon gọn, trẻ trung, thậm chí lứa diễn viên trẻ bây giờ cũng hiếm người có được khí chất như cô.

Sau 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh, 2021 đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với hàng loạt drama được mong chờ nhất nhì điện ảnh Hàn. Đầu tiên, bộ phim Now, We Are Breaking Up của cô dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm nay. Sau đó sẽ là dự án drama dài hơi The Glory.

Trong ngày 22/7, truyền thông Hàn tiếp tục đưa tin Song Hye Kyo có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trong một drama mới của đạo diễn đình đám nhất nhì điện ảnh Hàn là Lee Eun Bok. Lee Eun Bok cũng là đạo diễn của các drama nổi tiếng như Goblin, Hậu duệ Mặt Trời... Đúng là đã vắng mặt thì thôi, chỉ cần có sự trở lại, Song Hye Kyo ngay lập tức được các biên kịch và đạo diễn nổi tiếng để mắt tới.

Nếu như “đại minh tinh” châu Á đồng ý, và có vẻ như điều này đã là chắc chắn đến 90%, đây sẽ là drama thứ 3 liên tiếp của Song Hye Kyo khi cô quyết định comeback với màn ảnh trong năm 2021.

