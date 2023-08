Ralph Lauren tăng trưởng vượt trội nhờ thị phần châu Á

Ralph Lauren hôm thứ Năm đã tiết lộ thu nhập tài chính quý đầu tiên, báo cáo mức tăng thu nhập ròng và doanh thu vượt qua kỳ vọng của Phố Wall.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 1 tháng 7, thu nhập ròng của công ty may mặc Mỹ đạt 132,1 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt mức 2,34 USD, cao hơn 20 cent so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,14 USD trên mỗi FactSheet.

Ngoài ra, doanh thu trong quý đầu tiên của Ralph Lauren đã tăng lên 1,5 tỷ USD, đánh dấu mức tăng nhỏ 1%, có điều chỉnh các loại tiền tệ, từ mức 1,49 tỷ USD của công ty vào quý 1 năm 2022. Sự tăng trưởng của công ty chủ yếu nhờ vào thị trường châu Âu và châu Á, nơi doanh thu lần lượt tăng 8% lên 450 triệu USD và 13% lên 378 triệu USD. Tuy nhiên, ở Bắc Mỹ, doanh thu của hãng giảm 10% xuống còn 632 triệu USD.

Patrice Louvet, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ralph Lauren cho biết: “Kết quả hoạt động tốt trong quý đầu tiên của chúng tôi nhấn mạnh sức mạnh của thương hiệu và động lực của chiến lược trên toàn thế giới của chúng tôi sau nhiều năm thiết lập lại đáng kể.

Ông nói thêm: “Mặc dù môi trường hoạt động toàn cầu vẫn không ổn định hơn bao giờ hết, nhưng các đội ngũ tài năng, đầy nhiệt huyết của chúng tôi đang mang đến nhiều cơ hội phát triển để mở rộng quy mô kinh doanh của chúng tôi bằng sự sáng tạo và kỷ luật — từ thúc đẩy tuyển dụng khách hàng mới chất lượng cao đến mở rộng kỹ thuật số và nâng cao chất lượng của chúng tôi. điểm tiếp xúc ở mọi khu vực và kênh”.

Báo cáo được đưa ra khi Ralph Lauren tiếp tục tăng giá, trong nỗ lực nâng cao uy tín thương hiệu. Đầu tháng này, công ty đã tăng giá bán lẻ đơn vị trung bình (AUR) lên 15%, sau khi tăng 8% vào năm ngoái. Kể từ năm 2018, AUR của thương hiệu đã tăng khoảng 80%.

Theo kết quả Q1 của công ty, sự thay đổi lớn của Raph Lauren đã thu hút được người tiêu dùng ở nước ngoài, nhưng hãng đã phải vật lộn để tìm kiếm lực kéo ở thị trường nội địa, đặc biệt là ở thị trường châu Á.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]