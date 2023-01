"Quốc bảo nhan sắc Việt" dát kín người hàng hiệu hơn 1 tỷ đồng, du xuân trời Tây

Huyền My là tay chơi hàng hiệu có tiếng của showbiz Việt.

Á hậu Huyền My từng được báo Trung Quốc ca ngợi với cách giật tít "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam". Sau gần 10 năm đăng quang, cô vẫn duy trì sắc vóc ấn tượng. Ngoài hoạt động giải trí, Huyền My còn thử sức trong vai trò MC/BTV truyền hình và nhiều chương trình khác.

Đầu xuân năm mới, Huyền My liên tục khoe hình du lịch cùng gia đình tại trời Tây. Theo đó, nàng hậu vẫn duy trì phong độ trẻ trung, xinh tươi như thường lệ với những set đồ năng động. Cô dát kín người hàng hiệu trong chuyến du lịch với các thương hiệu Louis Vuitton, Hermes... Cách lên đồ tông xuyệt tông, dòng thời trang ứng dụng giúp Huyền My thoải mái hơn trong các chuyến đi.

Ước tính, những món đồ hàng hiệu Huyền My mặc trong chuyến đi theo hình ảnh cô cập nhật trang cá nhân lên tới hơn tỷ đồng.

Một trong những set đồ ấn tượng nhất của Huyền My chính là đồ ngủ thương hiệu Louis Vuitton. Đây là một trong những thiết kế được các tín đồ thời trang thế giới, Việt Nam yêu thích. Được biết, set đồ có giá hơn 100 triệu đồng. Bạn có thể mua riêng áo hoặc quần.

Trước Huyền My, thương hiệu Louis Vuitton còn ra mắt dòng sản phẩm này với màu nâu, xanh đậm in logo thương hiệu quen thuộc. Nhiều mỹ nhân Việt từng lăng xê set đồ này như Lệ Quyên, Julia Hồ, Diễm My, Châu Bùi...

Dù là set đồ ngủ nhưng chất liệu dày dặn, thiết kế sang trọng nên trang phục vẫn tôn lên sự nổi bật và thanh lịch cho các tín đồ thời trang. Xu hướng thời trang mặc đồ pyjama cũng được ưa chuộng và không có dấu hiệu lỗi thời qua nhiều năm.

Huyền My chọn mặc set đồ Louis Vuitton trên máy bay, set này có giá khoảng trên 100 triệu đồng.

Huyền My có cách phối đồ tông xuyệt tông để tăng thêm sự nổi bật trên phố. Cách lên đồ của Huyền My là một trong những gợi ý thú vị để thời trang mùa đông không nhàm chán.

Huyền My dùng khăn Louis Vuitton và túi xách Hermes Kangkang. Mẫu túi này có giá từ vài trăm triệu tới hơn một tỷ đồng, tuỳ vào chất liệu của từng mẫu. Đây cũng là dòng túi được dự đoán tăng giá theo thời gian bởi kiểu dáng thanh lịch, sang trọng và không lỗi mốt. Túi Hermes Kangkang thuộc dòng túi mà các tín đồ thời trang có thể đầu tư để sinh lợi nhuận như dòng Hermes Birkin hay Hermes Kelly.

Huyền My có rất nhiều túi xách hạng sang. Trong đó, phải kể tới chiếc túi Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng. Chiếc túi này không phải có tiền là mua được, bạn phải trở thành khách hàng VIP của thương hiệu, duy trì mức mua sắm thường niên với số tiền quy định và tiến hành đặt hàng. Nếu mua sang tay, mẫu túi có giá chênh lệch lên tới hàng trăm triệu đồng.

