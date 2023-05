PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE kỷ niệm 30 năm với bộ sưu tập Capsule đầy màu sắc

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình vào năm nay và để tôn vinh dòng trang phục dành cho phụ nữ, nhà mốt thời trang Nhật Bản chuyển sang phong trào.

Phát biểu trực tuyến, thương hiệu cho biết: “Kể từ khi ra mắt thương hiệu vào năm 1993, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những bộ quần áo tràn đầy tự do và niềm vui”. Thật sự họ là; PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE là một trò chơi thú vị về tủ quần áo, tạo ra những bộ quần áo giúp nâng cao trải nghiệm mặc quần áo hàng ngày một cách linh hoạt cả về chuyển động lẫn ẩn dụ khi quần áo khiến bạn cảm thấy tự do thể hiện bản thân.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, thương hiệu tiếp tục tinh thần tự do với hai bộ sưu tập mang tên “PATH” và “MONTHLY COLORS: MAY”. Dựa trên bảng màu gồm nhiều màu hoặc đơn sắc, sử dụng một loạt các bản in trừu tượng dựa trên từ “PLEATS PLEASE” để tạo ra các hình dạng như thể chúng đang di chuyển trên quần áo. Loại thứ hai tôn vinh các màu chủ đạo của tháng này, bao gồm các yếu tố cần thiết của PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE như áo xếp ly, quần dài và nhiều trang phục điêu khắc hơn cho cả màu đậm và màu nhạt.

Nói về điều này và nhiều chi tiết khác, đại diện thương hiệu cho biết:

“Sau nhiều mùa nghiên cứu, chúng tôi đã tìm thấy chính xác loại vải mà chúng tôi đang tìm kiếm; nhẹ và mềm với độ bóng vừa phải. Khi chúng tôi phát triển loại sợi này, nó trở nên chống nhăn, chống tĩnh điện, tạo cảm giác thoải mái khi mặc và dễ chăm sóc. Những bộ quần áo này có thể được cuộn lại và mang theo một cách nhỏ gọn, đồng thời cũng đủ linh hoạt để mặc trong cuộc sống hàng ngày và những dịp trang trọng. Tính đàn hồi được tạo ra bởi quá trình xếp li cho phép dễ dàng di chuyển và thích ứng với các loại cơ thể đa dạng của người mặc. Chúng tôi hy vọng rằng PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE sẽ luôn là những mảnh ghép mà bạn có thể dựa vào để bước qua cuộc sống một cách vui vẻ”.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/pleats-please-issey-miyake-ky-niem-30-nam-voi-bo-suu-tap-capsule-day-mau-sac-1464023.ngn