Những "người hùng gốc châu Á" trong làng thời trang thế giới

Trong lịch sử, Ấn Độ đi đầu trong các loại vải nhuộm tự nhiên, cung cấp hàng dệt may được săn lùng của họ cho thị trường quốc tế. Trong nhiều thế kỷ, thời trang đã lấy cảm hứng từ Nhật Bản, vay mượn từ các họa tiết và phong cách kimono truyền thống của Nhật Bản. Với các hoạt động sản xuất có niên đại hàng thiên niên kỷ, thế giới đã tìm đến Trung Quốc để tìm kiếm những loại lụa được dệt một cách chuyên nghiệp. Mặc dù bản chất của những ảnh hưởng này đã phát triển theo thời gian, nhưng sự phụ thuộc của chúng ta vào sự khéo léo của người gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương vẫn còn.

Từ sự sáng tạo đầy cảm hứng của Issey Miyake đến phong cách thời trang đường phố nữ tính của Kimora Lee Simmons, có vô số trường hợp các nhà thiết kế AAPINH làm phong phú thế giới thời trang. Những điểm nổi bật sau đây là một thế hệ sáng tạo mới của AAPINH và những tài năng huyền thoại đã mở đường cho họ.

Anna Sui

Anna Sui, người gốc Detroit, là một trong nhiều tài năng nổi lên từ Trường Thiết kế Parsons của New York. Người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ hai chuyển đến thành phố vào những năm 70, thời điểm mà âm thanh kẹo ngọt của Ramones và các bản nhạc rock của Blondie đang định hình tư tưởng văn hóa. Sui bắt đầu lấy mẫu âm nhạc, sách , phim, nghệ thuật và các yếu tố văn hóa đại chúng khác trong các thiết kế của mình, tạo ra gu thẩm mỹ tuyệt vời của nhà thiết kế mà chúng ta biết ngày nay. Kết hôn với nhạc rock-and-roll với sự lãng mạn, Sui đã mạo hiểm vượt ra ngoài quần áo và tạo ra vũ trụ thiết kế của riêng mình, từ mỹ phẩm đến nội thất.

Rei Kawakubo

Nhà thiết kế Nhật Bản Rei Kawakubo đi tiên phong trong thời trang tiên phong với nhãn hiệu Comme des Garçons có trụ sở tại Paris. Cái tên tiếng Pháp có nghĩa là “thích các chàng trai” phản ánh các giá trị nữ quyền của nhà thiết kế. Những bộ quần áo cong vênh với độ chính xác chưa từng có, Kawakubo nâng tầm nữ tính bằng sự nhạy cảm có tính lật đổ. Được nhiều người ca ngợi là nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời trang, nhà thiết kế đã nâng thời trang lên tầm nghệ thuật cao với những sản phẩm may mặc điêu khắc đầy sáng tạo. Trên thực tế, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan đã tổ chức toàn bộ cuộc triển lãm làm nổi bật tác phẩm của cô ấy vào năm 2017, mang tên Rei Kawakubo/Comme des Garçons Art of the In-Between, khám phá quan điểm đối ngẫu của Kawakubo. Cả vắng mặt và hiện tại, xưa và nay đều ngang nhau, Kawakubo đã viết cuốn sách về sự phản thời trang, luôn chứng minh rằng đẹp không đồng nghĩa với xinh.

Yohji Yamamoto

Nói về phản thời trang, nhà thiết kế Nhật Bản Yohji Yamamoto là một người tiên phong khác của phong trào. Kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên của mình vào những năm 80, Yamamoto đã thể hiện khả năng sáng tạo triệt để thông qua cách xây dựng bậc thầy và sử dụng các màu có sắc độ thấp đặc trưng. Vào thời điểm mà vẻ đẹp có nghĩa là trau chuốt đến mức hoàn hảo, nhà thiết kế đã thực hiện một cách tiếp cận hoàn tác, giải cấu trúc, thường xuyên gửi những người mẫu không trang điểm xuống sàn diễn. Được công nhận là cha đẻ của phong cách đường phố Nhật Bản, những chiếc bóng quá khổ của Yamamoto đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách đường phố như chúng ta biết ngày nay.

Kimora Lee Simmons

Bạn không thể mô tả thời trang sơ khai mà không nhắc đến Kimora Lee Simmons. Kết hợp các thiết kế có ý thức về cơ thể với sự nhạy cảm của hip-hop, Simmons là một trong những người đầu tiên tôn vinh phụ nữ trong trang phục streetwear. Từ những bộ đồ thể thao bằng vải nhung cho đến những chiếc áo thun baby tee, Baby Phat đã giành được sự ngưỡng mộ của những huyền thoại âm nhạc như Lil' Kim và Alicia Keys. Cuối cùng, trở thành một trong những phụ nữ da đen và châu Á đầu tiên lãnh đạo một công ty trị giá hàng tỷ đô la, Simmons đã biến thời trang Y2K trở thành một hiện tượng văn hóa.

Issey Miyake

Lấy cảm hứng từ công nghệ, Issey Miyake quá cố đã vượt qua ranh giới của thời trang với thiết kế điêu khắc theo những cách mà ít người có được. Trong hơn 50 năm kể từ khi thành lập Miyake Design Studio vào năm 1970, Miyake luôn cố gắng phát minh lại bánh xe, một minh chứng cho sự sáng tạo vô tận của nhà thiết kế. Được công nhận là cha đẻ của thiết kế tiên phong Nhật Bản, tác phẩm theo phong cách androgynous của Miyake và cách xếp nếp giống như giấy origami tiếp tục truyền cảm hứng cho sự đổi mới trong may mặc.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-nguoi-hung-goc-chau-a-trong-lang-thoi-trang-the-gioi-1469579.n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-nguoi-hung-goc-chau-a-trong-lang-thoi-trang-the-gioi-1469579.ngn