Những gì đáng mong đợi tại Tuần lễ thời trang New York năm nay?

Trong thời trang, tháng 9 là buổi bình minh của một năm mới. Trong khi các số báo in được săn đón nhiều nhất của các ấn phẩm thời trang xuất hiện trên các sạp báo, thì các nhà thiết kế trên toàn cầu lại chuẩn bị trình diễn những bộ sưu tập mới nhất của họ cho giới thượng lưu trong ngành ở New York, London, Milan và Paris. Giờ đây, với các bài đánh giá về sàn diễn, những bộ phim về phong cách đường phố và những khoảnh khắc gây cảm hứng, tháng thời trang sắp bắt đầu với Tuần lễ thời trang New York.

Mùa này, chương trình hai năm một lần sẽ chứng kiến ​​vô số nhà thiết kế giới thiệu các bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của họ thông qua các buổi trình diễn và thuyết trình trên sàn diễn. Khoảng 70 nhà thiết kế xuất hiện trên lịch chính thức của New York, do Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ trình bày vào tháng 7. Mặc dù con số này đã giảm so với con số hơn 100 của tháng 9 năm ngoái (và thiếu một vài cái tên bao gồm chủ tịch CFDA Thom Browne và nhãn hiệu cùng tên của Peter Do), vẫn còn nhiều điều thú vị. Các nhân vật chính của NYFW là Michael Kors, Collina Strada, Coach, Gabriela Hearst và Jason Wu đều xuất hiện trong danh sách cùng với một loạt tên mới và một số tên quay trở lại.

Chúng ta cùng tổng hợp tất cả những gì được mong đợi từ Tuần lễ thời trang New York sắp tới, dự kiến ​​diễn ra từ Thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 đến Thứ Tư, ngày 13 tháng 9. Hãy khám phá những điểm nổi bật bên dưới.

Peter Do ra mắt cùng Helmut Lang

Một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu tại Helmut Lang. Nhà thiết kế người New York Peter Do đã được chọn làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu vào tháng 5, hứa hẹn sẽ “mở ra chương tiếp theo” trong di sản của nhà thiết kế người Áo cùng tên, một di sản đã định hình nên thời trang, đặc biệt là trong những năm 90, với “người theo chủ nghĩa giải cấu trúc” và “người theo chủ nghĩa tối giản”. Peter Do được giao nhiệm vụ đưa thương hiệu trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây và nỗ lực đầu tiên của anh ấy để làm điều đó sẽ xuất hiện trên sân khấu Tuần lễ thời trang New York vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 theo giờ Mỹ.

“Không ai thể hiện tư duy cấp tiến một cách dứt khoát hơn Helmut Lang”, Do từng nói. “Tôi rất vui khi được học hỏi từ nền tảng mà nhà mốt và tiếp tục tạo ra những bộ quần áo mới, tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng cho mọi người thách thức sự hiểu biết của họ về những gì có thể xảy ra khi thể hiện cá tính của họ”.

Sự quay trở lại của Ralph Lauren

Một số nhà thiết kế đang có sự trở lại hoành tráng tại Tuần lễ thời trang New York trong mùa này. Trong số đó, Ralph Lauren sẽ quy tụ những người nổi tiếng của thành phố vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 9, lúc 7 giờ tối theo giờ Mỹ, cho buổi trình diễn NYFW đầu tiên của ông kể từ tháng 9 năm 2019. Đáng chú ý, buổi trình diễn thời trang Hoa Kỳ gần đây nhất của Lauren đã diễn ra tại Thư viện Huntington, Bảo tàng Nghệ thuật và Vườn Bách thảo. ở San Marino, California vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, mặc dù nó không diễn ra theo lịch.

Ở những nơi khác, nhà thiết kế quần áo nữ bền vững Jonathan Cohen sẽ quay lại lịch, với buổi biểu diễn được lên lịch vào ngày 9 tháng 9. Gypsy Sport của Rio Uribe, đã chọn không tham gia NYFW vào năm 2020 và những năm tiếp theo, cũng sẽ quay lại lịch để kỷ niệm kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 11 tháng 9.

Sau ba năm gián đoạn, Phillip Lim lại xuất hiện trên lịch, với buổi biểu diễn được ấn định vào ngày 10 tháng 9.

Người mới

Trong khi nhiều nhà thiết kế chuẩn bị quay trở lại, thì cũng có rất nhiều sự phấn khích xung quanh những cái tên mới trong lịch trình. Những người nổi bật bao gồm Advisorsry, Sho Konishi, Chan Chit Lo và Grace Ling, mỗi người sẽ tổ chức một show diễn để giới thiệu các sản phẩm Xuân/Hè 2024 của mình. Ngoài ra, Teddy Vonranson và Nicholas Raefski, cả hai đều từng xuất hiện trong Men day ở New York, giờ đây sẽ ra mắt bộ sưu tập mới nhất của họ trong các show diễn độc lập trên lịch.

Hơn nữa, nhiều người lọt vào vòng chung kết năm 2023 của CFDA/ Vogue Fashion Fund sẽ giới thiệu bộ sưu tập của họ thông qua các buổi trình diễn và thuyết trình trong suốt tuần. Đáng chú ý, Sami Miró Vintage của Sami Miró và Kozaburu Akasaka của Kozaburu sẽ xuất hiện lần đầu trên lịch diễn mùa này, trong khi Who Decisions War, Kim Shui, Zankov, Colin Locascio, Diotima, Melitta Baumeister và Tanner Fletcher sẽ tái xuất dưới tựa đề mới của họ.

Dấu ấn

Năm 2023 tình cờ là kỷ niệm 10 năm đối với một số nhà thiết kế Tuần lễ thời trang New York và nhiều người trong số họ có kế hoạch lớn để kỷ niệm. Đứng đầu danh sách, Stuart Vevers sẽ đánh dấu thập kỷ đầu tiên của mình dưới sự lãnh đạo của Coach, với buổi trình diễn thời trang và bữa tối được tổ chức tại Thư viện Công cộng Thành phố New York. Gypsy Sport của Rio Uribe cũng sẽ kỷ niệm 10 năm, với một buổi biểu diễn và bữa tiệc sau đó diễn ra cách đó một chuyến đi thuyền trên Đảo Thống đốc.

Trong khi đó, Phaidon sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập với một lễ hội do Linda Evangelista và Thom Browne đồng tổ chức, người có cuốn sách thời trang của riêng mình sắp ra mắt với nhà xuất bản vào tháng tới. J. Crew cũng sẽ tới Tuần lễ thời trang New York để kỷ niệm 40 năm thành lập, với buổi hòa nhạc từ The Strokes, và nhãn hiệu cùng tên của Christian Siriano sẽ kỷ niệm 15 năm bằng buổi trình diễn tại khách sạn Pierre.

Sự hồi sinh của Victoria Secret

Với hy vọng khôi phục lại sức mạnh trước đây của mình, Victoria's Secret đang chuẩn bị khởi động lại buổi trình diễn thời trang thường niên khét tiếng của mình dưới cái tên mới: The World Tour. Buổi giới thiệu cập nhật dự kiến ​​​​ra mắt thông qua Amazon Prime vào ngày 26 tháng 9 và theo một đoạn giới thiệu trên phương tiện truyền thông xã hội của thương hiệu, nó dự kiến ​​​​sẽ có dàn diễn viên toàn sao bao gồm Doja Cat, Adriana Lima, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Paloma Elsesser,...

Chương trình kết hợp thời trang, phim ảnh, nghệ thuật và văn hóa với trọng tâm là những người tiên phong toàn cầu mới nổi trong nỗ lực khôi phục chương trình từng được ca ngợi. Trước buổi ra mắt The World Tour, Victoria's Secret sẽ giới thiệu buổi trình diễn trước Tuần lễ thời trang New York, với sự kiện xem trước và màn trình diễn âm nhạc bất ngờ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]