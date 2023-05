Những điều giờ mới tiết lộ về chiếc váy đăng cơ của nữ hoàng Elizabeth

Cố nữ hoàng Elizabeth II luôn được ngưỡng mộ vì gu thời trang khác biệt — luôn đưa ra những lựa chọn táo bạo ngay cả khi là người đứng đầu. Trang phục trong ngày đăng quang của bà năm 1953 cũng không khác. Khi chiếc vương miện được đội lên đầu, sự kiện trọng đại này không chỉ được nhớ đến với lễ trao vương miện mà nữ hoàng Elizabeth còn thu hút mọi sự chú ý trong bộ váy trắng lộng lẫy.

Chiếc váy rực rỡ bao gồm những hình thêu và hạt cườm phức tạp lấp lánh trong người và trên màn hình vì sự kiện này là lễ đăng quang lần đầu tiên được truyền hình. Chiếc váy tinh xảo là độc nhất vô nhị, với các chi tiết phức tạp, đường viền cổ áo ngọt ngào và phần váy bồng bềnh - mặc dù chiếc váy có nhiều thứ hơn những gì lần đầu tiên nhìn thấy. Theo Page Six, những bí mật chưa từng được biết đến về lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đã được tiết lộ nhân dịp sự kiện đại lễ đăng cơ của vua mới nước Anh.

Bí mật đầu tiên trong số những bí mật này là bà ấy đã mặc lại chiếc váy sáu lần. Theo truyền thống, một chiếc váy cho những dịp như vậy sẽ được sử dụng một lần, tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth đã thách thức quan điểm đó bằng cách chứng minh điều ngược lại. Trong chuyến công du hoàng gia sau lễ đăng quang, nữ hoàng đã mang theo chiếc váy này khi đi khắp thế giới. Các địa điểm mà Nữ hoàng Elizabeth II mặc chiếc váy bao gồm Úc, New Zealand, Sri Lanka (trước đây gọi là Ceylon) và Canada.

Có lẽ lý do tại sao chiếc váy này chiếm một vị trí đặc biệt như vậy trong trái tim của Nữ hoàng, ngoài việc là chiếc váy đăng quang của bà, đó là chiếc váy có chứa một lá bùa may mắn ẩn giấu. Trên váy là một lá bùa may mắn bí mật dưới dạng cỏ bốn lá. Rosie Harte, một chuyên gia thời trang hoàng gia, nói với Page Six rằng biểu tượng của Ireland nằm "ngay tại vị trí mà bàn tay trái của nữ hoàng Elizabeth sẽ che nó". Harte tiếp tục, giải thích rằng bùa may mắn được tạo ra "để mang lại may mắn cho nhà thiết kế và chiếc váy với báo chí, đồng thời giúp hướng nữ hoàng vượt qua buổi lễ rất dài và phức tạp."

Chiếc bùa may mắn ẩn giấu không phải là chi tiết thông minh duy nhất được thêm vào lễ phục đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth. Một lưu ý đáng chú ý hơn, chiếc váy bao gồm các biểu tượng của cả Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung. Ban đầu, chiếc váy được thiết kế chỉ để làm nổi bật các biểu tượng của Vương quốc Anh, tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth đã yêu cầu sửa đổi chiếc váy để mang tính đại diện cho các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung. Một số biểu tượng của Khối thịnh vượng chung được thêm vào bao gồm cây keo Úc, lá phong Canada, hoa sen Ấn Độ và dương xỉ New Zealand.

Harte nói: “Nữ hoàng Elizabeth đã yêu cầu nhà thiết kế đổi hoa thủy tiên của xứ Wales thành tỏi tây, loài hoa chính thức của họ, và sau đó bà ấy yêu cầu tất cả các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung được đại diện trong bức thêu”. Sự sửa đổi này nói lên sự quan tâm của Elizabeth và mức độ nghiêm túc mà bà ấy thực hiện vai trò của mình với tư cách là quốc vương và nguyên thủ quốc gia.

Để có thể cung cấp những chi tiết phức tạp và những sửa đổi cụ thể như vậy, cần có một kiểu nhà thiết kế đặc biệt để biến một sáng tạo như vậy thành hiện thực. Nhiều người không biết, chiếc váy đăng quang của nữ hoàng Elizabeth được thiết kế bởi nhà thiết kế người Anh Norman Hartnell - một nhà thiết kế đám cưới được nữ hoàng yêu thích.

Hartnell đã đưa ra chín ý tưởng thiết kế, trong đó Nữ hoàng Elizabeth chọn ý tưởng thứ tám (với những thay đổi cụ thể). Theo Royal Collection Trust, Hartnell sẽ tiếp thu các đề xuất của nữ hoàng và thiết kế một tác phẩm cuối cùng làm bằng lụa trắng được tô điểm bằng "ạt vàng, kim cương và ngọc trai.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-dieu-gio-moi-tiet-lo-ve-chiec-vay-dang-co-cua-nu-hoang-elizab...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-dieu-gio-moi-tiet-lo-ve-chiec-vay-dang-co-cua-nu-hoang-elizabeth-c47a28206.html