Những chiếc váy huyền thoại của biểu tượng nữ tính Marilyn Monroe

Marilyn Monroe không chỉ là lý tưởng của sắc đẹp mà còn là một biểu tượng thời trang được công nhận.

Những chiếc váy mà ngôi sao mặc đều do những nhà thiết kế giỏi nhất của Hollywood thực hiện. Dù sao bao nhiêu năm, những thiết kế này vẫn tạo nên xu hướng ngày nay và truyền cảm hứng cho phụ nữ thử nghiệm thời trang. Và có một câu chuyện thú vị đằng sau mỗi chiếc váy này.

The Seven Year Itch, 1955

Ngay cả những người chưa xem bộ phim cũng có thể đã từng thấy hay nghe nói về phân cảnh nổi tiếng này. Tập phim ban đầu được quay ngay trong tàu điện ngầm, và mất 14 cảnh quay. Dù trời đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều người đứng xem. Vì vậy, bức ảnh đẹp nhất đã bị phá hỏng bởi tiếng ồn, và phiên bản cuối cùng phải được quay trong studio.

Trong số những người trong đám đông, có một cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio, chồng của nữ diễn viên vào thời điểm đó. Có tin đồn rằng anh ấy thực sự không thích những gì mình nhìn thấy, và họ chia tay vì chiếc váy. Để không làm chồng thêm tức giận, Monroe đã mặc tới 2 bộ nội y.

Nhà thiết kế nổi tiếng William Travilla đã làm việc trên bộ phim này. Một sự thật thú vị là anh ấy không thích chiếc váy, anh ấy nghĩ nó thật ngớ ngẩn. Sau khi ông qua đời, bản phác thảo của chiếc váy đã được bán với giá 50.000 USD. Và vào năm 2011, bản thân chiếc váy đã được mua với giá 5,52 triệu USD, số tiền cao nhất từng được trả cho một bộ trang phục trong phim.

Some Like it Hot, 1959

Mặc dù đang mang thai trong thời gian quay Some Like It Hot nhưng Monroe vẫn mặc một số bộ trang phục khá hở hang. Những bộ trang phục do Orry-Kelly phát triển, đã táo bạo đến mức bộ phim thậm chí còn bị cấm ở một số khu vực. Nhưng nó không ngăn Orry-Kelly giành được Giải thưởng Viện hàn lâm cho Trang phục đẹp nhất.

Chiếc váy đầu tiên - chiếc váy dạ tiệc lụa màu nude ôm sát, trông rất tôn da. Và nếu không có sequins, có lẽ nó sẽ không được phép lên phim. Một chi tiết thêu hình trái tim bất ngờ hoàn thiện phần sau. Theo Tony Curtis, nhà thiết kế trang phục đã đạt được sự phù hợp gợi cảm bằng cách may Monroe vào trang phục theo đúng nghĩa đen.

Một trong những sáng tạo khác của ông là một chiếc váy đen bán trong suốt với các hạt và sequins, đính hạt hình bướm rải rác và tua rua đính cườm. Chiếc váy được cài sẵn áo lót dù có vẻ như nữ diễn viên không hề mặc nội y.

The Prince and The Showgirl, 1957

Trang phục cho The Prince và The Showgirl, bao gồm cả chiếc váy ngà đính hạt bó sát, được thực hiện bởi nhà thiết kế trang phục người Anh Beatrice Dawson. Thực hiện dự án này là một thử thách rất lớn đối với cô vì trong quá trình quay phim, cân nặng của Monroe dao động liên tục, vì vậy Beatrice không còn cách nào khác ngoài việc may một số bộ váy giống hệt nhau với nhiều kích cỡ khác nhau.

Bên cạnh đó, Marilyn thường làm bẩn trang phục với thức ăn và trang phục sẽ phải được thay mới. Cuối cùng, Beatrice đã tìm ra giải pháp bằng cách làm lại chiếc váy để khi cần, chỉ cần thay lớp trên cùng là được.

Something's Got to Give, năm 1962

Chiếc váy lụa crepe in hoa do nhà thiết kế trang phục Hollywood Jean Louis phát triển, đặc biệt vì nó được tạo ra cho bộ phim cuối cùng có sự tham gia của Marilyn. Bộ phim không bao giờ được phát hành: đầu tiên Marilyn bị sa thải khỏi bộ phim, và khi hãng phim thuê lại cô ấy, thì nàng đã qua đời. Các tài liệu quay được đưa vào một bộ phim tài liệu về nữ diễn viên, và chiếc váy "bị nguyền rủa" đã được bán trong buổi đấu giá với giá 358.000 USD.

Gentlemen Prefer Blondes, 1953

Chiếc váy màu cam đính cườm là một trong những điểm nhấn của Gentlemen Prefer Blondes . Vẻ ngoài đơn giản nhưng lại có kết cấu khác thường: khóa kéo ở phía trước, và để chiếc váy giữ được hình dạng, nó có phần xương ở hai bên.

Màu sắc rực lửa tạo ra một quả bom. Marilyn yêu thích chiếc váy đến nỗi cô đã nhờ nhà thiết kế, cũng là bạn thân của cô, William Travilla, tạo một bản sao cho cô với màu cá hồi. Và chiếc váy ban đầu đã thuộc về một dự án khác: 3 năm sau, ca sĩ nhạc jazz Abbey Lincoln đã mặc nó trong vở nhạc kịch The Girl Can’t Help It .

Đối với màn trình diễn của Jane Russell và Marilyn Monroe, Billy (tên William được bạn bè và đồng nghiệp gọi) đã phát triển những chiếc váy sequin màu đỏ với đường xẻ cao đến hông và xẻ sâu.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy có một lớp lót màu nude ở vùng khe ngực. Nhà thiết kế đã sử dụng thủ thuật này để các nữ diễn viên cảm thấy tự tin. Nhiều chi tiết trang trí đã được may vào trang phục, vì vậy các nữ diễn viên có thể di chuyển thoải mái trong khi khiêu vũ.

Chiếc váy xếp ly vàng cũng được làm đặc biệt cho những quý ông thích tóc vàng. Nó dựa trên chiếc váy của Ginger Rogers trong Dreamboat. Marilyn nhìn thấy chiếc váy được treo trong văn phòng của Billy và muốn có một chiếc cho cô ấy. Nhà thiết kế không thể từ chối.

Chiếcváy không được hoàn thành trong thời gian quay phim, vì vậy Marilyn phải được may lại. Chiếc váy được tạo ra từ một vòng tròn hoàn chỉnh bằng vàng. Có một đường may chữ V bằng sắt ở chính giữa chiếc váy từ eo đến ngực - tạo ra hiệu ứng ép khuôn. Nhưng cuối cùng chiếc váy lại táo bạo đến mức tất cả các cảnh quay với nó đều bị xóa. Chỉ có một tập phim ngắn 10 giây, nơi chiếc váy có thể được nhìn thấy từ phía sau.

Monroe yêu thích chiếc váy, giống như nhiều sáng tạo khác của William, đến nỗi cô ngỏ ý muốn mặc nó cho Lễ trao giải Photoplay năm 1953. Travilla không hài lòng. Anh cảm thấy chiếc váy đó là để đóng phim chứ không phải để xuất hiện trước công chúng. Nhưng Monroe đã không nghe và mặc nó và lại gây náo loạn, khiến Joan Crawford phải thốt lên, "Cô ấy trông thô tục"!

Chiếc váy nude huyền thoại

Chiếc váy màu nude bán trong suốt mà Marilyn hát "Happy Birthday", có lẽ là trang phục nổi tiếng nhất từ ​​thế kỷ 20. Khi Monroe yêu cầu nhà thiết kế trang phục Jean Louis may một chiếc váy cho cô ấy, cô ấy nói với anh ấy, “Tôi muốn anh thiết kế một chiếc váy lịch sử thực sự, một chiếc váy lộng lẫy có một không hai, một chiếc váy mà chỉ Marilyn Monroe mới có thể mặc.”

Khi chiếc váy được tạo ra, nữ diễn viên quyết định không mặc bất cứ thứ gì bên dưới nó, vì nó hoàn toàn vừa vặn với cô. Cô ấy nói với những người tổ chức sự kiện rằng cô ấy sẽ mặc một chiếc váy đơn giản với cổ áo cao. Nhưng sau đó, cô bước lên sân khấu, cởi bỏ chiếc áo khoác lông màu trắng khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Chiếc váy này sau đó được Kim Kardashian thuê để diện tại Met Gala và lại một lần nữa gây sốc.

