Những chiếc túi hiệu hàng chục tới trăm triệu đồng của MC Khánh Vy

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 09:20 AM (GMT+7)

Khánh Vy sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng để sở hữu những chiếc túi đến từ thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Chanel, Dior,...

Khánh Vy sinh năm 1999, Nghệ An, được cư dân mạng gọi với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Cô nàng hiện tượng mạng khi xuất hiện trong một clip nói 7 thứ tiếng khác nhau: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Ý, Việt Nam, được nhiều người chia sẻ. Hiện tại, Khánh Vy đang là MC và Host của loạt chương trình thuộc VTV7: IELTS Face-off, Crack'em up, Follow us,... Ngoài ra, hot girl cũng là Youtuber quen mặt trong cộng đồng học tiếng Anh với nhiều video gắn mác VyVocab, VyTalk, VyLog, thu hút nhiều người xem.

Không chỉ tài năng, xinh đẹp, Khánh Vy gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, năng động. Bên cạnh vai trò là một MC, Khánh Vy còn nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang. Gần đây, cô nàng còn thường xuyên xuất hiện với nhiều món đồ hàng hiệu đắt đỏ. "Hot girl 7 thứ tiếng" từng tiết lộ, mỗi tháng cô thường chi tới 50 - 60 triệu đồng cho các hoạt động cá nhân, đặc biệt là sở thích về thời trang như trang phục, phụ kiện. Thậm chí, cô nàng cũng sẵn sàng chi số tiền cả trăm triệu đồng cho những chiếc túi xách đến từ thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Chanel, Dior,...

Mẫu túi Book Tote của Dior có giá gần 70 triệu đồng, được lòng rất nhiều các tín đồ thời trang vì kiểu dáng khỏe khoắn, thiết kế rộng rãi, đựng được nhiều đồ. Khánh Vy cũng thường xuyên sử dụng túi này khi đi làm.

Túi Chanel 19 màu đỏ, có giá khoảng 130 triệu được Khánh Vy phôi với váy nhung dáng quây màu đen,

Chuyển hướng sang hình ảnh quý cô thanh lịch, nữ tính, Khánh Vy diện chân váy Zara kết hợp áo thun trắng, mix với túi Gucci size nhỏ có giá khoảng 1.860 USD. Ngoài ra, cô còn kết hợp với đồng hồ quai mảnh làm điểm nhấn.

Đa số những set đồ của Khánh Vy đều thiên về sự trẻ trung, năng động. Đi kèm với mỗi bộ trang phục là những chiếc túi đắt tiền. Một trong những thiết kế được Khánh Vy yêu thích và thường xuyên sử dụng đến từ thương hiệu Louis Vuitton có giá 1.500 USD.

Không chỉ túi hàng hiệu, Khánh Vy còn có bộ sưu tập sneakers hợp mốt, điển hình như sneakers thuộc thương hiệu Alexander McQueen có giá 500 USD. Cô phối với áo thun oversize cùng quần tây ống suông.

Khi đi làm, Khánh Vy thường mặc áo phông kết hợp quần jean. Ngoài ra, cô cũng chuộng túi xách của các nhãn hàng bình dân với tông màu pastel ngọt ngào.

Khánh Vy ghi điểm với phong cách tiểu thư, nhẹ nhàng với 2 tông màu đen - trắng cơ bản. Với set đồ all black, hot girl kết hợp với chiếc túi Lady Dior Bag - là một trong những thiết kế kinh điển nhất của Dior có giá 150 triệu đồng.

Túi Saint Laurent Sunset giá 60 triệu đồng cũng được nữ MC thường xuyên sử dụng.

Những chiếc túi mà Khánh Vy sở hữu đều thuộc dòng kinh điển hoặc hot hit, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, trong đó phải kể đến chiếc Flap Bag của Chanel.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-chiec-tui-hieu-hang-chuc-toi-tram-trieu-dong-cua-mc-khanh-vy-50202119922...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-chiec-tui-hieu-hang-chuc-toi-tram-trieu-dong-cua-mc-khanh-vy-502021199224901.htm