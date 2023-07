Những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới

Hallucination Graff - 55 triệu USD

Trị giá tới 55 triệu đô la và được chế tác tinh xảo từ 110 cara kim cương quý hiếm và nhiều màu sắc, The Hallucination đứng đầu danh sách những chiếc đồng hồ đắt giá nhất. Những viên đá quý được đính vào một chiếc vòng tay bằng bạch kim, và những hình dạng khác nhau cũng như màu sắc độc đáo của những viên kim cương trên dây đeo đều xoay quanh một mặt số thạch anh nhỏ. Mặc dù những viên đá quý hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng chiếc đồng hồ này cũng rất có chức năng, tuổi thọ cao và chính xác, vì vậy chiếc đồng hồ của bạn không chỉ là một lời tuyên bố.

Được lên ý tưởng bởi Laurence Graff, chủ tịch của Graff Diamonds và là cổ đông của Tập đoàn Kim cương Nam Phi, những viên kim cương được chọn là một trong những loại tốt nhất và đẹp nhất, do Graff tự chọn những viên ngọc nào để tô điểm cho những sáng tạo của mình. Rõ ràng là ảo giác cũng mơ mộng và hay thay đổi như âm thanh của nó.

Graff Diamonds The Fascination - 40 triệu USD

Một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp khác từ Graff Diamonds là The Fascination. Điều làm cho The Fascination trở nên độc đáo là nó thậm chí không thực sự là một chiếc đồng hồ, ít nhất là trong một số trường hợp. Viên kim cương hình quả lê 38 cara tuyệt đẹp ở trung tâm bao phủ mặt số và có thể tháo ra và đeo như một chiếc nhẫn. Những viên kim cương trắng khác tô điểm cho chiếc đồng hồ nặng 152,96 carat. Bạn sẽ nghĩ rằng những viên kim cương trắng làm cho chiếc đồng hồ này trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn một chút so với The Hallucination, nhưng viên đá khổng lồ ở trung tâm đó đòi hỏi sự chú ý. Mua hai chiếc với giá một chiếc, bởi vì với 40 triệu đô la Mỹ—và chiếc đồng hồ đắt thứ hai trên thế giới—bạn nên có một chiếc đồng hồ làm được tất cả.

Patek Philippe Grandmaster Chime - 31 triệu USD

Tiếp theo trong danh sách những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất được cho là kiểu đồng hồ cổ điển hơn nhiều. Nhưng những gì có vẻ đơn giản thực sự là công việc của 100.000 giờ phát triển và lắp ráp. Grandmaster Chime là chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất từng được sản xuất của Patek Philippe và bạn biết rằng mình luôn nhận được chất lượng từ một trong những nhà sản xuất đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới. Chiếc đồng hồ đặc biệt này có 20 tính năng bổ sung ngoài việc hiển thị thời gian, cũng như một mặt số ở mặt trước và một mặt số khác ở mặt sau. Từ kỳ tích chế tạo đồng hồ này, có sáu sáng kiến ​​được cấp bằng sáng chế. Ngoài chức năng phức tạp của đồng hồ, nó còn có vẻ ngoài tuyệt đẹp. Với mặt đồng hồ màu xanh trắng đục, các cọc số bằng vàng và tấm mặt đồng hồ bằng vàng 18k, mọi người sẽ có thời gian để chiêm ngưỡng kỹ lưỡng. Được bọc bằng vàng trắng, đồng hồ cũng có dây đeo bằng da cá sấu màu xanh.

Breguet Grande Complication Marie Antoinette - 30 triệu USD

Những chiếc đồng hồ của Brequet đã gây ấn tượng mạnh từ thời Marie-Antoinette, và bà được cho là đã mua nhiều đồng hồ của ông trong những năm qua. Năm 1783, Grande Complication Marie Antoinette được một người hâm mộ vô danh đặt làm cho Nữ hoàng Pháp. Tinh xảo nhất có thể mà không có giới hạn về thời gian hay tài chính, chiếc đồng hồ này được chế tác trong suốt 44 năm, ngay sau khi Marie-Antoinette bị hành quyết và 4 năm sau khi Brequet qua đời. Đồng hồ bao gồm mọi chức năng có sẵn vào thời điểm đó, từ lịch vạn niên đến nhiệt kế và chỉ báo dự trữ năng lượng, khiến nó dễ dàng trở thành một trong những chiếc đồng hồ năng động nhất và đắt nhất vào thời điểm đó. Đó là chiếc đồng hồ dành cho hoàng gia, nhưng chỉ khi bạn có 30 triệu đô la để mua nó.

Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette - 26 triệu USD

Một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền khác phù hợp với nữ hoàng là đồng hồ Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette, một phiên bản trong Bộ sưu tập 101 Calibre của hãng đồng hồ, kết hợp đồ trang sức cao cấp với chế tác đồng hồ tinh xảo trong động cơ cơ khí nhỏ nhất thế giới. Nữ hoàng Elizabeth II đã đeo chiếc đồng hồ này để kỷ niệm 60 năm trị vì, phù hợp với Lễ kỷ niệm Kim cương của bà. Vòng đeo tay bằng vàng trắng với các liên kết đính kim cương làm cho chiếc đồng hồ này trở nên độc đáo không thể nhầm lẫn. Bản thân mặt số mờ dần trên nền của những ô vuông kim cương được sắp xếp phức tạp, quấn lại với nhau trong một chiếc vòng tay dày. Mặc dù có thể không hoàn toàn thiết thực để thực sự đọc thời gian, nhưng kỹ năng chế tạo đồng hồ và độ chính xác vẫn tỏa sáng.

Chopard 201 carat - 25 triệu USD

Đồng hồ Chopard 201-Carat là một cảnh tượng đáng chú ý. Nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ từ lâu đã là niềm yêu thích của nhiều người đeo đồng hồ giàu có, từ những người nổi tiếng đến hoàng gia. Vì vậy, thật hợp lý khi chiếc đồng hồ này, được chế tác với 874 viên kim cương, cần phải xuất hiện trước công chúng. Một sự kết hợp của các trọng lượng khác nhau, có một viên kim cương hồng 15 cara, một viên kim cương xanh 12 cara và một viên kim cương trắng 11 cara, tất cả đều bao quanh mặt số nhỏ, nếu có bất kỳ thứ gì khiến cho việc đọc thời gian trở nên khá khó khăn. Mặc dù, nếu bạn đang chi 25 triệu đô la cho việc thành thạo này, thì có lẽ bạn quan tâm đến sự hào nhoáng hơn là thời gian.

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication - 26 triệu USD

Tiếp theo trong danh sách những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất là Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, một chiếc đồng hồ bỏ túi tuyệt đẹp với vô số chức năng phức tạp. Từ lịch vạn niên và biểu đồ thiên văn dựa trên bầu trời New York mà Henry Graves nổi tiếng đã nhìn thấy, người đã tạo ra chiếc đồng hồ cho họ, chiếc đồng hồ này thực sự làm được tất cả. Chiếc đồng hồ này đã được đưa ra đấu giá vào năm 2014, nơi một người đấu giá ẩn danh đã quyết định mức giá cuối cùng sau 15 phút, mức giá cao nhất mà bất kỳ ai từng trả cho một chiếc đồng hồ vào thời điểm đó. Giá cả phản ánh kỹ thuật chế tác và sản xuất đáng kinh ngạc của chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng cũng là sự độc quyền của việc sở hữu một thứ hiếm có được săn đón như vậy.

Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 - 18,7 triệu USD

Diễn viên kiêm tay đua xe Paul Newman lọt vào danh sách này cùng với Marie-Antoinette và Nữ hoàng Elizabeth II, và vì lý do chính đáng. Newman đã đóng góp vào sự phổ biến của đồng hồ "Daytona" của Rolex vì tình yêu của ông dành cho đồng hồ. Giờ đây, phong cách này là một trong những phong cách dễ nhận biết nhất trên thế giới. Vợ ông, Joanne Woodard, đã đặt chiếc đồng hồ này vào năm 1968, có khắc dòng chữ "Lái xe cẩn thận". Giống như chiếc đồng hồ bỏ túi Patek Philippe, Paul Newman Daytona cũng là chủ đề của một cuộc đấu giá kéo dài với giá 18,7 triệu USD. Không chỉ có thiết kế cổ điển và kiểu dáng đẹp, chiếc đồng hồ còn là một sự tôn kính đáng yêu đối với bất kỳ người hâm mộ nào, khiến chiếc đồng hồ này hoàn toàn vượt thời gian.

Đồng hồ tỷ phú Jacob & Co. - 18 triệu USD

Với ít lịch sử hơn một số đồng hồ khác trong danh sách này, đồng hồ Tỷ phú Jacob & Co. được giới thiệu vào năm 2015, với những viên kim cương Ashoka tổng cộng khoảng 189 carat. Kiểu cắt kim cương này tối ưu hóa độ sáng, làm cho viên đá trông lớn hơn gần 50% so với kiểu cắt ngọc lục bảo thông thường. Bạn có thể nói rằng đồng hồ Tỷ phú đang chìm trong sự suy đồi. Mặt số khung xương cố tình loại bỏ mọi vật liệu không cần thiết để tạo nên bộ máy hoạt động chính xác và mạnh mẽ nhất, tất cả được kết hợp với một vòng đeo tay bằng kim cương trong một tác phẩm chế tác đồng hồ tuyệt đẹp.

Patek Philippe Thép không gỉ Ref. 1518 - 12 triệu USD

Cuối cùng trong danh sách những chiếc đồng hồ đắt nhất này không có nghĩa là rẻ bằng mọi cách. Mẫu đồng hồ Patek Philippe bằng thép không gỉ đặc biệt này trị giá 12 triệu USD. Trong khi hầu hết các đồng hồ khác của nhà sản xuất đồng hồ đáng kính này sẽ sử dụng vàng trên vỏ thì chiếc đồng hồ này sử dụng thép không gỉ cao cấp. Chiếc đồng hồ này cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên có lịch vạn niên và đồng hồ bấm giờ, khiến nó trở nên hoàn toàn độc đáo vì rất nhiều lý do. Giá đắt là kết quả. Mặc dù thép không gỉ có vẻ ít giá trị hơn vàng, nhưng thực tế là nó đặc biệt trong bộ sưu tập của Patek Philippe khiến nó xứng đáng với số tiền lớn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-chiec-ong-ho-at-nhat-the-gioi-a618301.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-chiec-ong-ho-at-nhat-the-gioi-a618301.html