Dược sĩ Tiến: 'Hoàng Thùy nên xin lỗi, dừng công kích'

Tại sơ khảo Miss Universe Vietnam 2024 sáng 12/7, Dược sĩ Tiến chê Hoàng Thùy hành xử kém văn minh, thiếu chuyên nghiệp khi liên tục đăng những bài viết ẩn ý, không chỉ đích danh ai, khiến những người không liên quan bị kéo vào ồn ào. Anh cho rằng Hoàng Thùy đang cố tình tạo ra một series nhiều câu chuyện để thu hút truyền thông, thay vì giải quyết vấn đề rõ ràng.

"Vừa muốn ném đá giấu tay, vừa muốn giương cao ngọn cờ công lý thì không đủ trình độ. Tôi tin tổ chức Miss Universe không bao giờ muốn một cô gái giải quyết vấn đề theo cách thiếu minh bạch như vậy. Sau những gì diễn ra, cách hành xử của Hoàng Thùy khiến tôi không còn thấy cô ấy là một người đẹp. Ngay lúc này, Thùy nên nhận trách nhiệm, xin lỗi những người bị ảnh hưởng do bài viết không rõ ràng của mình gây ra. Sự công kích nên dừng lại", anh nói.

Dược sĩ Tiến cho rằng Hoàng Thùy đang tỏ ra yếu thế, cố tình tạo vấn đề gây tranh cãi. "Thùy nhận được sự ủng hộ từ những series trước đây nên nghĩ rằng làm như vậy sẽ có lợi cho mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó không phải trình độ mà tôi cần với vị trí giám khảo. Anh tiếp tục khẳng định mình phản đối Hoàng Thùy làm giám khảo Miss Universe Vietnam không vì hiềm khích cá nhân.

Dược sĩ Tiến khuyên Hoàng Thùy nên dừng lại ồn ào.

Về phía Hoàng Thùy, trưa nay cô kể tường tận ồn ào bị chèn ép nhưng không nêu đích danh ai. Theo người mẫu 32 tuổi, chủ tịch cuộc thi mời cô làm giám khảo, hai bên đã xác nhận và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng thì "nữ hoàng đạo lý" không đồng ý. Cô tiết lộ người này đã nhắn tin riêng vào nhóm giám khảo không có Hoàng Thùy để bày tỏ sự không hài lòng. Cuối cùng, chủ tịch cuộc thi xuôi theo quyết định của "nữ hoàng đạo lý", hủy lời mời làm giám khảo với "chân dài".

Hoàng Thùy cho biết giám khảo có hai nhóm. Theo dữ liệu đang nắm, cô đoán giữa chủ tịch cuộc thi và "nữ hoàng đạo lý" có cam kết về việc mời giám khảo. "Có thể có một cam kết hoặc hợp đồng liên quan tới việc Mr.V (chủ tịch cuộc thi) có quyền được chọn 3/6 người mà không cần 'bên kia' chấp thuận, vì 'bên kia' đã đủ ba người (Dược sĩ Tiến, Hương Giang, Thanh Hằng). Vậy tại sao 'nữ hoàng đạo lý' lại nói một giám khảo ngồi vào cần sự đồng thuận của tất cả giám khảo khác? Đã là giám khảo thì phải độc lập, khách quan, minh bạch, có chuyên môn thực tế về chương trình chứ không phải mời về cho có hội, có phường rồi vẽ hươu vẽ vượn", cô nêu quan điểm.

Nữ người mẫu xứ Thanh nói nội bộ cuộc thi bất nhất, thiếu chuyên nghiệp khi liên tục hủy họp và loại bỏ vai trò giám khảo của cô chỉ trong vài tiếng. Cô nói 13 năm trong showbiz, cô nhập nhận mình có người yêu - ghét, ủng hộ - phản đối. Tuy nhiên, cô buộc lên tiếng khi cảm nhận mình bị một thế lực ngầm dùng mọi cách, chèn ép sự phát triển.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentine Trần.

Chiều 12/7, Valentine Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - nói không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng. Ông tiết lộ một người trong danh sách giám khảo ban đầu rút lui nên ông coi Hoàng Thùy là người thay thế tiềm năng vì cô có tài. Tuy nhiên, ông chưa chia sẻ trước điều này với nhà nhà sản xuất. Việc liên lạc với Hoàng Thùy cũng rất gấp.

"Tôi rất tiếc tình huống này nhưng chẳng có gì so sánh được với đẳng cấp của Hoàng Thùy. Tôi nói chuyện với Thùy là bởi coi trọng cô ấy, còn Hương Giang chưa bình luận gì. Với Hoàng Thùy, chúng tôi sẽ có cơ hội hợp tác nhiều với cô ấy trong tương lai vì tôi đánh giá cao khả năng của cô ấy. Tôi hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự đoàn kết của chúng tôi trong tương lai. Tôi sẽ gặp cô ấy sớm", người đứng đầu Miss Universe Vietnam cho hay.

Trước đó, tối 11/7, Hoàng Thùy cho biết cô bị một nhân vật chèn ép rời khỏi ghế giám khảo một cuộc thi vì "không đủ năng lực". Cô ẩn ý người này "bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao". Á hậu cho rằng nhân vật này tưởng chừng "chính nghĩa" nhưng lại sử dụng quyền lực ngầm để chèn ép thế hệ sau. Ở phần bình luận, một số khán giả cho rằng người Hoàng Thùy nhắc đến là Hương Giang.

Nhà sản xuất Dược sĩ Tiến thừa nhận anh mới là người phản đối Hoàng Thùy làm giám khảo. Dược sĩ Tiến cho biết trước khi nhận lời làm nhà sản xuất Miss Universe Vietnam, anh và hoa hậu Hương Giang đã yêu cầu đơn vị giữ bản quyền cam kết, thống nhất một số quy trình, trong đó có việc từng thành viên trong ban giám khảo phải được thông qua bởi hai bên. Theo anh, việc chủ tịch Miss Universe Vietnam - Valentine Trần - đề xuất Hoàng Thùy làm giám khảo và anh không đồng ý là quy trình hợp lý, đúng đắn. "Anh Valentine Trần mời Thùy mà chưa thông qua hội đồng thì đó chỉ là đề xuất, chứ chưa có quyết định chính thức. Thùy chưa có bất kỳ ký kết hay quyết định chính thức nào nên việc tôi phản đối và anh Valentine không tiếp tục ký kết với Thùy là không có gì sai trái", anh nói.

Dược sĩ Tiến nói anh và Hoàng Thùy trước giờ không có xích mích hay cạnh tranh lợi ích. Do đó, việc anh phản đối cô làm giám khảo Miss Universe Vietnam không xuất phát từ hiềm khích cá nhân. "Trong quan điểm và nhìn nhận của tôi, với dàn giám khảo đã công bố và ghi danh của nhiều thí sinh mạnh, tôi nghĩ Thùy chưa đủ năng lực để chấm họ. Tôi không thích làm việc với một người thiếu chuyên nghiệp đến mức chuyện gì cũng úp mở trên mạng xã hội", anh cho hay.

Theo Dược sĩ Tiến, trước đây Hương Giang luôn đề xuất Hoàng Thùy làm huấn viên Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman - những chương trình anh sản xuất. Anh cho rằng việc Hoàng Thùy ẩn ý nói người khác dùng quyền lực ngầm để loại cô khỏi ghế giám khảo khiến anh từ nay về sau không muốn làm việc cùng người mẫu quê Thanh Hóa.

Hoàng Thùy sinh năm 1992, quê Thanh Hóa, có chiều cao 1,78 m và đôi chân dài 1,16 m. Cô đoạt danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, từng xuất hiện trên ba tạp chí danh tiếng phiên bản Anh là Vogue,Elle,Grazia. Sau thời gian hoạt động sôi nổi và được ghi nhận thực lực với vai trò người mẫu, Hoàng Thùy chuyển hướng sang hình tượng beauty queen rồi giành ngôi á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, vào top 20 Miss Universe 2019. Người đẹp cũng thử sức ca hát và trở thành á quân chương trình Trời sinh một cặp 2022. Năm 2023, Hoàng Thùy trở lại con đường học hành sau 13 năm đi làm. Cô hiện là sinh viên năm hai của ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM.

Dược sĩ Tiến tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, từng tốt nghiệp thủ khoa và được giữ làm giảng viên Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Năm 2017, Hữu Tiến đăng quang Nam vương người Việt Thế giới ở Mỹ. Xuất thân là dược sĩ nhưng Hữu Tiến không phải cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt. Vài năm gần đây, anh gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật và góp mặt ở một số chương trình, sự kiện showbiz. Dược sĩ Tiến đã ngồi ghế "nóng": Siêu mẫu Việt Nam, The Tiffany Show, The Next Gentleman. Anh đóng chính loạt phim đam mỹ do bản thân đầu tư, sản xuất gồm Tiến Bromance, Tiến Bromance ngoại truyện (Double Daddy, Double Happy) và Ước hẹn làng chài (Sea Him).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]