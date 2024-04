- Như vậy, Thùy Tiên là người luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân?

Tôi không phải là người có ước mơ xa, tôi chỉ có những ước mơ nho nhỏ, đặt ra trong khoảng 1 năm. Sự nghiệp của tôi cũng như vậy, mỗi một năm tôi sẽ đặt ra những mục tiêu riêng và cố gắng đạt được điều đó.

Tôi có 1 câu châm ngôn, lấy làm hình nền điện thoại, đó là “Be the reason someone believes in good people” (Hãy trở thành một lý do để người khác tin vào người tử tế).

- Hiện tại Thùy Tiên đã là phiên bản mà bản thân mong muốn nhất?

Tôi hài lòng với chính mình. Nó giúp tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Song, điều đó không có nghĩa tôi quên hay ngừng đặt ra những mục tiêu, thay đổi bản thân để tốt hơn. Tuy nhiên, để giúp mình cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại thì tôi cũng phải hài lòng với những gì mình đang có, chứ đừng chỉ chăm chăm chạy theo mục tiêu mới, thay đổi bản thân.

- Có điều gì đã đi qua mà Thùy Tiên muốn thay đổi?

Không có lần nào tôi điềm đạm hết (Cười). Nhưng từ những lần tôi xử lý không tốt hay nóng nảy, bộc chộp rồi thấy được hậu quả như vậy thì bây giờ tôi mới có thể điềm đạm, thay đổi bản thân và có tôi như bây giờ.

Thế nên, tôi chưa bao giờ muốn thay đổi điều gì trong quá khứ. Tôi luôn biết ơn tất cả những gì đã xảy ra, dù điều đó vui hay buồn.