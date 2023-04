Người đẹp Đà Nẵng bị ảnh hưởng khi thi hoa hậu vì style mặc đời thường?

Nhật Hạ từng đạt Top 15 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022.

Miss World Vietnam 2023 đang trong giai đoạn tuyển sinh. Vì thế, trên fanpage của cuộc thi, số lượng thí sinh gửi hồ sơ dự thi online ngày một nhiều. Các cô gái đều là những người có dung mạo và tri thức, đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trên cả nước.

Bên cạnh những gương mặt mới thì vẫn có những thí sinh từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp trước đó, đạt thứ hạng cao. Hoặc, họ đang là những người mẫu tự do, có kinh nghiệm cơ bản về trình diễn hay catwalk. Đây đều là những hành trang cần thiết giúp các thí sinh tỏa sáng khi dự thi hoa hậu.

Không giống với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tiêu chí của Hoa hậu Thế giới Việt Nam hay Hoa hậu Việt Nam đều mong muốn tìm được chủ nhân cho chiếc vương miện là những cô gái còn khá trẻ về độ tuổi. Hình ảnh của hoa hậu thiên về vẻ đẹp truyền thống nhiều hơn. Vì thế, để chuẩn bị bước vào cuộc thi, các thí sinh cần phải có hình ảnh đẹp trên mạng xã hội.

Bởi thế, nhiều thí sinh đã xóa hết những hình ảnh quá gợi cảm hay những phát ngôn chưa chuẩn mực, mang tính bốc đồng tuổi trẻ... để không ảnh hưởng tới cuộc thi.

Cuộc thi Miss World Vietnam 2023 đã hé lộ những thí sinh đầu tiên. Họ đều là các bạn trẻ có sự tiếp cận công nghệ thông tin nhanh chóng. Những tài khoản trên mạng xã hội cũng là cách để các thí sinh tự truyền thông hình ảnh của bản thân tới công chúng. Nên những hình ảnh đời thường của các thí sinh đăng tải mạng xã hội có tác động không nhỏ tới việc dự thi hoa hậu.

Phong cách thời trang đời thường của Nhật Hạ được nhận xét trẻ trung và gợi cảm. Những hình ảnh lên đồ táo bạo của người đẹp Đà Nẵng liệu có bị ảnh hưởng khi thi sắc đẹp?

Nhật Hà đến với cuộc thi Miss World Vietnam 2023 với mong muốn: " Với tinh thần nhiệt huyết và niềm đam mê của bản thân, đến với cuộc thi lần này em mong muốn được học hỏi, trải nghiệm, thử thách và làm mới bản thân mình, bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Em hướng đến trở thành một cô gái mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và lan toả những điều tốt đẹp đến với mọi người".

Dự thi hoa hậu, Minh Trang chia sẻ: Đến với cuộc thi năm nay em không chỉ có sự tự tin, tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ mà còn có cả sự dõi theo từ gia đình, bạn bè và những người yêu thương em. Chính vì sự ủng hộ to lớn này đã khiến em biết rằng mình phải làm tốt nhất những gì mình đang có để tạo ra tương lai cho chính bản thân mình: “The best way to predict the future is to create it”.

Phong cách thời trang đời thường giản dị nhưng đắt đỏ của Minh Trang.

Phương Linh chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ, những lời nhận xét về gương mặt hay hình thể luôn khiến em tự ti về bản thân mình. và hiện tại những lời nhận xét đó vẫn luôn hiện hữu. Nhưng giờ đây em đã biến nó thành động lực, để bản thân trở nên tự tin, vì em hiểu rằng không có bất cứ giới hạn hay định nghĩa nào cho vẻ đẹp".

Phương Linh được nhận xét có nhiều nét giống Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc.

