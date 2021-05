“Nấm lùn xinh nhất nước Anh” mặc như không tạo dáng nữ thần giữa vườn hồng

Chủ Nhật, ngày 02/05/2021 11:20 AM (GMT+7)

Demi Rose diện bikini khêu gợi, khoe dáng giữa vườn hồng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Được mệnh danh là hot girl số 1 Anh quốc, Demi Rose nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp cùng hình thể quá đỗi nóng bỏng, được ví như "quả bom di động". Mới đây, trên story cá nhân, cô nàng khiến dân tình choáng váng vì được fan "giấu tên" gửi cả trăm đóa hồng màu trắng đến tận nhà, với nội dung: “Gửi Demi, Nữ thần, đến từ…”. Đáp lại sự ái mộ nồng nhiệt này, cô nàng vô cùng cảm kích: “Cảm ơn. Đây là thiên đường”. Không chỉ thế, cô còn tranh thủ diện bikini trắng gợi cảm, khoe dáng giữa vườn hồng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Thậm chí, một tài khoản còn để lại lời bình luận vui: "Tặng cho người xứng đáng, đúng là không uổng",...

Hot girl số 1 Anh quốc hút hơn 10 triệu fan với khoảnh khắc khêu gợi giữa vườn hồng.

Sở hữu vóc dáng "đồng hồ cát" nóng bỏng, người đẹp từng vấp phải nhiều tranh cãi vì gu mặc hết sức táo bạo nhằm khoe dáng triệt để, nhưng không thể phủ nhận, cô chính là nguồn cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ với nhiều bí quyết làm đẹp đến giữ gìn body nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học và tập luyện đúng cách.

Được biết, Demi Rose có một HLV riêng, là Dean Delandro - để sắp xếp những bài tập cá nhân theo giáo án chuẩn, phù hợp với sức của cô với lịch trình cụ thể như sau:

- Thứ hai: thân dưới.

- Thứ ba: tập luyện xoay vòng.

- Thứ tư: thân trên và cơ bụng.

- Thứ năm: tập xoay vòng.

- Thứ sáu: thân dưới.

- Thứ bảy: cùng nhau luyện tập trong lớp.

Trong đó, cô chú trọng đến các bài tập bài tập có tác động chính vào 3 cơ - Gluteus Maximus, Gluteus Medius và Gluteus Minimus: đẩy hông, squats kết hợp tạ, bật nhảy trên địa hình dốc như thang bộ và tập với dây thừng,... Bên cạnh đó, dây kháng lực mini band nhỏ nhưng có võ cũng là một trong những dụng cụ yêu thích của Demi Rose, không chỉ giúp cô nàng sở hữu vòng 3 tròn đầy mà còn giúp cơ đùi, bắp chân săn chắc hơn. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp mỹ nhân Anh quốc định hình vóc dáng đẹp không tì vết.

Chế độ dinh dưỡng cũng quan trọng không kém, để sở hữu khuôn ngực đầy đặn, săn chắc, Demi Rose bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein hơn carbs như trứng, cá, thịt gà, rau và các loại hạt, không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp upsize vòng 1 và vòng 3 rất hiệu quả.

“Sự tiến bộ của Demi đã thực sự tăng vọt trong hai tháng qua với chương trình đào tạo mới của cô ấy. Tôi hiện đang hướng dẫn cô ấy tập luyện 4-5 lần mỗi tuần tùy theo khối lượng công việc của cô ấy và luôn luôn cùng nhau học lớp sáng thứ bảy”, Dean Delandro - chủ sở hữu của HD Personal Development and Reset Yourself Ltd nhận xét.

