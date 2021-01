"Mỹ nữ An Giang chỉ yêu ai kiếm 100 triệu/tháng" thích thời trang "độc hại"

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 11:11 AM (GMT+7)

Không ít lần Phương Trinh Jolie gây bất ngờ vì gu thời trang thuộc hàng táo bạo nhất showbiz.

Phương Trinh Jolie được biết đến là nữ ca sĩ thị phi nhất showbiz Việt với những phát ngôn về tình yêu gây sốc, trong đó điển hình như câu nói "Tôi chỉ yêu ai kiếm được không dưới 100 triệu đồng/tháng". Đặc biệt, gu thời trang ngày càng táo bạo và có phần khoe da thịt quá đà nên Phương Trinh cũng vấp phải không ít những lời phàn nàn, chỉ trích trên mạng xã hội. Song, nữ ca sĩ vẫn tự tin khẳng định mình gợi cảm chứ không phản cảm.

Gần đây, hình ảnh được người đẹp đăng tải trên trang cá nhân tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Là tín đồ của trường phái "no bra, no underwear", Phương Trinh lại bị ném đá bởi gout thời trang táo bạo. Trong concept ảnh đen trắng, mỹ nhân gốc An Giang diện áo trong suốt màu đen, được nhấn nhá bên ngoài bởi chiếc corset ton sur ton, giúp phô diễn triệt để vòng eo 60 chuẩn chỉnh, kết hợp với quần tất lưới và boots đinh tán cùng màu. Mặc dù, cô nàng đã tạo dáng khéo léo để che đi vùng "nhạy cảm" nhưng vẫn có rất nhiều người để lại bình luận khiếm nhã ngay dưới bài post của Phương Trinh.

Hình ảnh không diện nội y của Phương Trinh Jolie thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội bởi cách ăn mặc quá táo bạo.

Một trong những bình luận khiếm nhã ngay dưới bài post của mỹ nhân An Giang.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ dính phải thị phi với cách ăn mặc táo bạo như vậy. Trước đó, người đẹp đã gây bão với hình ảnh diện quần tất tàng hình. Dù stylist của Phương Trinh cũng lên tiếng giải thích rằng anh đã sử dụng miếng dán để che đi phần nhạy cảm nhằm đánh lừa thị giác, gây tò mò cho người nhìn. Hay hình ảnh nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, gu thời trang của người đẹp An Giang là không phù hợp với văn hóa Á Đông như Việt Nam.

Phương Trinh gây "bão" trên mạng xã hội khi diện quần tất mỏng dính, mặc như không mặc.

Trước những bình luận ném đá tiêu cực, Phương Trình chỉ đáp trả nhẹ nhàng "tôi quen bị ném đá rồi".

Mốt áo corset kết hợp quần tất tàng hình, mỏng dính đến mức táo bạo cũng từng được Á hậu Huyền My diện trong một bộ ảnh đón tuổi mới gần đây. Không giống như Phương Trinh, người đẹp đã có pha mắc lỗi khi để lộ nội y kém duyên.

Không chỉ gây "bão" với những set đồ táo bạo trên thảm đỏ hay đi diễn, Phương Trinh còn tận dụng khoe triệt để "vẻ đẹp trời cho" trong những outfit thời trang đời thường. Phải công nhận rằng, Phương Trinh Jolie đã có sự đầu tư "mạnh dạn" để cho ra đời cả một tuyển tập những trang phục như vậy.

Nhiều khán giả đã không ngần ngại bình chọn cho Phương Trinh Jolie là nữ nghệ sĩ nghiện cởi nhất với những set trang phục khoe thân táo bạo nhằm phô diễn tối đa thế mạnh cơ thể.

Ngay cả khi đi biển, Phương Trinh vẫn trung thành với phong cách đồ bơi kiệm vải tới nhức mắt, cô nàng tận dụng set bikini len móc để khoe vòng 1 lấp ló căng tràn.

Thậm chí, cô cũng không ngại "cởi" để "hy sinh vì nghệ thuật" và cho ra đời bức hình thật "deep".

Trong trang phục đời thường, Phương Trinh ưa chuộng những mốt áo hai dây khoe vòng 1...

... hoặc mốt braless không nội y.

