Mốt áo "ỡm ờ", quần "chờ 1 phút" khoe hình xăm đại của bà mẹ trẻ dễ bị thiên hạ đàm tiếu

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 03:40 AM (GMT+7)

Quần short, áo 2 dây được coi là mốt thời trang kinh điển của phái nữ vào mùa hè nhưng không phải ai cũng được khen đẹp thời thượng.

Quần short, áo hai dây là style kinh điển được các chị em thường xuyên chưng diện vào những ngày hè oi ả, với vô vàn ưu điểm, giúp phái đẹp phô diễn trọn thềm ngực căng mọng, vòng eo con kiến và đôi chân dài nuột nà. Combo áo "ỡm ờ" và chiếc quần ngắn ngủn khiến người đối diện phải đứng tim trong 1 phút vì quá đỗi sexy. Tuy nhiên, nếu mặc không khéo, sẽ bị đánh giá là phản cảm, thiếu tinh tế.

Mẹ trẻ dắt con nhỏ đi dạo phố trong bộ trang phục gây tranh cãi bao gồm áo 2 dây và quần short, tôn dáng tối đa.

Style kinh điển mà phái đẹp yêu thích vào những ngày hè oi ả nhưng dễ bị thiên hạ đàm tiếu.

Mới đây, một người mẹ trẻ dắt con gái đi dạo phố trong set đồ gây tranh cãi. Diện chiếc áo cổ khoét sâu hun hút, cùng quần ngắn hết nấc, bà mẹ 1 con khoe khéo lợi thế hình thể sexy cùng hình xăm đại, chiếm trọn spotlight ở chốn đông người. Đa số phụ huynh đều lên tiếng phàn nàn về gu hở bạo của người phụ nữ, nhất là bên cạnh cô còn có bé gái nhỏ tuổi. Thậm chí, một người còn để lại lời bình luận góp ý thẳng thắn: "Nếu các mẹ ăn mặc để hở những bộ phận nhạy cảm và tiếp xúc nhiều với các con sẽ khiến chúng có nhận thức sai lệch vì cho rằng phô diễn cơ thể thiếu tế nhị là quá đỗi bình thường. Đối với trẻ đang bước vào giai đoạn dậy thì lại càng nguy hiểm hơn".

Cách ăn mặc của cha mẹ có tác động không nhỏ đến nhận thức của trẻ, khiến chúng có cái nhìn sai lệch về việc ăn mặc thiếu tế nhị của người lớn.

Đối với trẻ đang bước vào độ tuổi vị thành niên lại càng nghiêm trọng hơn vì đây là thời điểm chúng bắt đầu có những sự tò mò về giới tính.

Thực chất, đây là phong cách khá tai tiếng và không phải ai mặc cũng được khen đẹp thời thượng. Ở một số nước, việc diện quần short, áo hai dây của phụ nữ còn bị lên án, chỉ trích gay gắt. Trong một bài viết: Wish Chinese girls the freedom to dress - Mong ước phụ nữ Trung Quốc có quyền tự do ăn mặc, đã từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, tác giả của bài viết nhấn mạnh rằng, đa số phái đẹp Trung Hoa không được ăn mặc tùy ý chốn đông người vì họ dễ vấp phải những lời lẽ khiếm nhã, bình luận ác ý, thô tục khi diện trang phục để lộ quá nhiều da thịt xuống phố. "Nếu các cô gái ăn mặc theo cách khiến những khuyết điểm trên người lộ ra rõ hơn, họ sẽ bị chế giễu công khai", người viết bày tỏ. Bài đăng này đã thu hút 5000 lượt yêu thích và "bùng nổ" nhiều comment trái chiều.

Không phải ai diện quần short, áo 2 dây cũng được khen đẹp sang.

Cánh đàn ông khẳng định, họ không đồng tình khi bạn gái/vợ diện áo 2 dây, quần ngắn để lộ quá nhiều da thịt ở nơi đông người. Một số khác lại nhấn mạnh rằng, cách ăn vận không kín đáo thể hiện nhân phẩm của phụ nữ. Li Xiang, 25 tuổi, Thượng Hải chia sẻ, cô và bạn trai đã cãi vã và chia tay sau khi cô đăng tải hình ảnh diện áo 2 dây, quần short lên trang cá nhân. "Anh ta cho rằng tôi cố tình khêu gợi. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận bạn gái ăn mặc như vậy", Li nói.

Trước đó, nữ diễn viên Nhiệt Y Trát cũng từng diện bộ đồ gây tranh cãi ở sân bay và bị "ném đá" gay gắt. Khán giả cho rằng người đẹp đang "cố gây sự chú ý bằng bộ ngực hơn là tài năng". Ngược lại, phái nữ bày tỏ sự bức xúc, nói: Đó là những ý kiến chủ quan, hoàn toàn phiến diện và mang tính kiểm soát. Một bộ phận nữ giới vẫn đứng ra bênh vực Nhiệt Y Trát: "Bộ đồ không nói lên con người và đám đông cần có cái nhìn cởi mở hơn".

Nhiệt Y Trát bị khán giả chỉ trích vì cố tình thu hút sự chú ý ở sân bay trong mốt mặc "hở hang, kiệm vải".

Trong cuốn sách I am not a slut: Slut-Shaming in the Age of the Internet (Tôi không phải gái mại dâm: Phụ nữ bị chỉ trích là mất nết trong thời đại Internet), tác giả cho hay, xã hội luôn không ngừng nêu cao tinh thần bình đẳng giới và phụ nữ hoàn toàn có thể mặc bất cứ thứ gì họ thích nhưng mặt khác lại đổ lỗi cho họ vì quá sexy nên mới bị tấn công tình dục hoặc bị phán xét, đàm tiếu. "Một cô gái, bất kể hình dáng cơ thể hay màu da của cô ấy, đều cần có quyền tự do ăn mặc. Cô ấy không nên bị hạn chế hoặc ngăn cản bởi những người khác và không nên bị đánh giá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả lời nói và hành động", một người phụ nữ nhấn mạnh.

