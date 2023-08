Mỗi lần hợp tác gây nức lòng giới mộ điệu thời trang của Tiffany & Co.

Tiffany & Co. đồng nghĩa với đẳng cấp, sang trọng và giàu có. Mọi người đều biết rằng thương hiệu này gắn bó với màu xanh tươi sáng. Kể từ thông báo gần đây về sự hợp tác sắp tới với Nike, thương hiệu này đã trở thành tiêu điểm. Nổi tiếng kén chọn cơ hội hợp tác, Tiffany & Co. gần đây đã cởi mở hơn trong việc hợp tác với các thương hiệu khác.

Việc mua lại bởi tập đoàn xa xỉ, LVMH ( Moët Hennessy Louis Vuitton), vào năm 2021 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn cho Tiffany & Co. Trước đó, thương hiệu này chỉ cho phép các nhà thiết kế thiết kế cho Tiffany 's chứ không phải liên doanh. Từ Supreme đến Nike, đây là tất cả những lần Tiffany & Co. hợp tác cùng..

Trước khi mua lại LVMH

Vào năm 2021, LVMH đã mua lại Tiffany & Co. với tư cách là một trong 75 nhà mốt sang trọng của mình. Trước đó, Tiffany chưa bao giờ hợp tác thực sự với một thương hiệu khác. Đôi khi, thương hiệu sẽ thuê các nhà thiết kế bên ngoài để thực hiện một bộ sưu tập. Ví dụ, vào năm 1956, Walter Hoving (cựu chủ tịch của Tiffany & Co.) đã thuê Jean Schlumberger thiết kế đồ trang sức. Trước đó, Schlumberger từng được công nhận là một nhà thiết kế triển vọng, người đã tạo ra các cúc cho Elsa Schiaparelli. Trong thời gian làm việc cho Tiffany's, đồ trang sức của Schlumberger được biết đến là đồ trang sức kỳ quái và lấy cảm hứng từ thiên nhiên. John F. Kennedy thường mua vòng tay cho Jackie Kennedy. Báo chí nhanh chóng coi những chiếc vòng tay này là "vòng tay của Jackie".

Ngoài Schlumberger, Tiffany & Co. đã thuê các nhà thiết kế khác như Elsa Peretti, Paloma Piccaso và Frank Gehry. Các thiết kế bằng bạc của Peretti được coi là thú vị, thường thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi. Picasso (con gái của Pablo Picasso và Françoise Gilot) đã thiết kế cho thương hiệu vào năm 1980. Gehry thực sự là một kiến ​​trúc sư, nhưng Tiffany's đã thuê anh ấy làm nhà thiết kế một thời gian. Các thiết kế của ông lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc và khá trừu tượng cho thương hiệu.

Eddie Borgo đã thiết kế một bộ sưu tập cho Tiffany's vào năm 2016. Đây là lần "hợp tác" cuối cùng mà thương hiệu này tham gia trước khi bán cho LVMH. Giống như Gehry, các thiết kế của Borgo mang tính kiến ​​trúc và đương đại.

Quỹ Andy Warhol

Ngoài các nhà thiết kế đã nêu tên trước đó, Andy Warhol đã được Tiffany & Co. tuyển dụng để thiết kế các hình minh họa cho kỳ nghỉ từ năm 1957 đến năm 1962. Trong mùa lễ trước đó, Tiffany's đã mang những thiết kế này trở lại dưới dạng thiệp ngày lễ, bài chơi, đĩa tráng miệng, và đồ trang trí.

Supreme

Sau khi LVMH mua lại Tiffany & Co., thương hiệu này đã quyết định thực hiện một số "tái xây dựng thương hiệu". Trong khi những khán giả trẻ tuổi bắt đầu xem ngôi nhà trang sức là quá truyền thống, thì sự hợp tác với Supreme chắc chắn đã thu hút lại những khách hàng trẻ tuổi hơn. Sự hợp tác này đánh dấu một khởi đầu mới cho Tiffany's.

Đồng hồ Patek philipe

Vào tháng 12 năm 2021, Patek Phillipe đã cho ra mắt những chiếc đồng hồ sang trọng, do Thụy Sĩ sản xuất. Thiết kế Tiffany Blue của chiếc đồng hồ Nautilus cổ điển của Patek là một trong những sự hợp tác "bình đẳng" nhất từ ​​trước đến nay và luôn đúng với cả hai thương hiệu.

Fendi

Để vinh danh lễ kỷ niệm 25 năm của Túi Fendi Baguette, Fendi đã mang chiếc túi cổ điển này trở lại tại buổi trình diễn đặc biệt của Maison trong Tuần lễ thời trang New York vào tháng 9 năm 2022. Tiffany's đã tái hiện chiếc túi cổ điển này bằng màu xanh Tiffany mang tính biểu tượng.

Daniel Arsham

Nghệ sĩ đương đại, Daniel Arsham, đã tạo ra bộ Hộp màu xanh lam Tiffany bị xói mòn bằng đồng. Bộ sưu tập này bao gồm 49 tác phẩm điêu khắc và tái tạo thẩm mỹ "Di tích tương lai" của anh ấy với tâm trí Tiffany & Co. Bên trong mỗi hộp, Tiffany's bao gồm một chiếc vòng tay Tiffany Knot phiên bản giới hạn bằng vàng trắng với tsavorite và kim cương. Điều này vừa mâu thuẫn vừa làm nổi bật vẻ ngoài tiện dụng của chiếc hộp.

NFL x Mitchell & Ness

Để tôn vinh giải Super Bowl 2023, Tiffany's đã hợp tác với NFL và Mitchel & Ness để thiết kế áo thi đấu lấy cảm hứng từ Tiffany's . Chiếc áo thi đấu màu đen với các điểm nhấn màu xanh Tiffany này có số 57 ở mặt sau liên quan đến giải Super Bowl lần thứ 57 và cửa hàng hàng đầu của Tiffany & Co. trên Phố 57 ở Thành phố New York. Mỗi chiếc áo thi đấu đều được đóng gói trong Hộp màu xanh Tiffany phiên bản giới hạn với logo Mitchell & Ness chồng lên logo của Tiffany & Co.

Nike

Để kỷ niệm 40 năm ra đời mẫu giày thể thao cổ điển của Nike, Air Force 1, Tiffany & Co. sẽ cho ra mắt sản phẩm hợp tác với thương hiệu thể thao này vào tháng Ba. Thông tin chi tiết về sự hợp tác rất được mong đợi này đã bắt đầu xuất hiện, bao gồm cả những bức ảnh về đôi giày thể thao màu đen có séc Nike màu xanh Tiffany. Ngoài những đôi giày, bộ sưu tập còn bao gồm cả một bộ giày thể thao bao gồm bàn chải đánh giày, còi giày, dubrae.

Beyoncé

Để chào mừng Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Renaissance của Beyoncé, Tiffany & Co. đang mô phỏng lại phong cách Return to Tiffany mang tính biểu tượng với hình tượng từ chuyến lưu diễn trong bộ sưu tập Return to Tiffany x Beyoncé. Hợp tác với BeyGOOD và Quỹ Shawn Carter, Tiffany & Co. sẽ trao 100 phần trăm lợi nhuận của bộ sưu tập cho Học bổng About Love, một chương trình giúp sinh viên quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực sáng tạo.

