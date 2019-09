Mê mẩn ngắm vóc dáng tuyệt mỹ của 'thiên thần nội y' Grace Elizabeth

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 17:21 PM (GMT+7)

Grace Elizabeth phô đường cong thể hình nuột nà gợi cảm trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới của Victoria’s Secret.

Đây là những thiết kế nội y mới do Victoria’s Secret hợp tác với thương hiệu For Love & Lemons do Grace Elizabeth làm mẫu quảng cáo

Chân dài sinh năm 1997 tạo dáng sexy hớp hồn người đối diện dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Zoey Grossman.

Grace Elizabeth là một trong 4 tân binh mới của Victoria's Secret trong năm 2019. Người đẹp cao 1m82, nặng 58 kg với số đo ba vòng 82-61-87 cm

Trước khi được khoác cánh "thiên thần" của Victoria's Secret hồi tháng 4 vừa qia, Grace Elizabeth là người mẫu của PINK, một chi nhánh của Victoria's Secret từ tháng 11/2016.

Người đẹp cũng góp mặt trong show diễn nội y đình đám nhất năm của Victoria's Secret hồi tháng 11/2018.

Năm 16 tuổi, mẹ cô nhận thấy con có vóc dáng và tố chất người mẫu đã gửi hình ảnh của Grace Elizabeth đến công ty quản lý người mẫu Next ở Miami. Ngay sau đó, cô được ký hợp đồng với Next ở Miami và năm 18 tuổi, cô sang làm việc với chi nhánh của công ty này tại New York.

Việc Grace Elizabeth trở thành "thiên thần nội y" của Victoria's Secret hồi tháng 4 vừa qua gây tranh cãi bởi cô là người mẫu không khá mờ nhạt trong làng thời trang thế giới.

Chân dài cao 1m82 chỉ mới trình diễn cho Victoria's Secret 2 mùa là năm 2017 và 2018. Tuy nhiên, ngay từ lần catwalk đầu tiên cho hãng này, cô đã bị chê về phong cách trình diễn và gương mặt đơ cứng, không biểu cảm. Do vậy, việc cô tiếp tục có mặt trong show Victoria's Secret năm 2018 khiến nhiều fan của hãng khó hiểu.

Mặc dù bị "ném đá" nhưng có thể nói việc được đứng trong hàng ngũ 16 thiên thần của Victoria's Secret đã trở thành một dấu mốc lớn trong sự nghiệp làm mẫu của Grace Elizabeth

Grace Elizabeth ngày càng được chú ý hơn, được truyền thông săn đón và cát xê cũng tăng lên

Hiện Instagram cá nhân của Grace Elizabeth có gần 1 triệu lượt theo dõi