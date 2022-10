Mặc xuyên thấu, khoe nội y: Bạn gái Đoàn Văn Hậu tiết lộ luôn chuyện kết hôn

Doãn Hải My khoe dáng nuột nà trong thiết kế thanh lịch.

Doãn Hải My nữ tính trong thiết kế đầm voan trắng mong manh.

Là một người đẹp sở hữu vẻ đẹp hiện đại, tri thức, Doãn Hải My có sức hút lớn với người hâm mộ. Vì thế, cô nhận được nhiều lời mời hợp tác chụp hình với những thương hiệu thời trang trong nước. Mới đây, người đẹp Hà thành khoe dáng trong loạt thiết kế thanh lịch, tôn dáng mềm mại.

Từng gây tiếc nuối với fan sắc đẹp khi chỉ đạt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sau 2 năm, Doãn Hải My đã có nhiều thay đổi về thần thái cũng như phong cách thời trang. So với thời điểm vừa được công chúng biết đến, nàng mẫu được nhận xét ngày càng nhuận sắc, gu thời trang cũng dần chuyển hướng từ ngây thơ, nữ tính sang thanh lịch, quý phái nhưng vẫn giữ nét tinh khôi, thanh thoát.

Cách chọn nội y màu trắng đồng điệu với trang phục mặc ngoài mang tới sự quyến rũ cho người đẹp Hà thành. Với những trang phục xuyên thấu, chọn nội y phù hợp quyết định tới việc đẹp hay xấu cho người mặc.

Với tạo hình quen thuộc, lối trang điểm nhẹ nhàng, mỹ nhân 10X được nhận xét là nàng thơ ngọt ngào nhất trong tất cả các nàng thơ của NTK Nguyễn Phương Đông.

Trong bộ sưu tập, nét nhẹ nhàng nữ tính đến từ các chất liệu quen thuộc cùng các họa tiết lãng mạn đặc trưng, cùng sự thanh lịch đến từ phom dáng tối giản cùng các chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Các thiết kế lần này của Nguyễn Phương Đông cũng khẳng định thế mạnh của anh trong việc xử lý và kết hợp chất liệu. Các chất liệu mềm mại nữ tính như ren, lụa, voan lưới … được khéo léo kết hợp với các chất liệu mộc thô như cotton, vải canvas… Về phần màu sắc đã được NTK Nguyễn Phương Đông tiết chế, bộ màu đen, trắng, beige được khai thác tối đa thể hiện được đúng tinh thần của bộ sưu tập.

Ngay từ những ngày đầu được công chúng biết đến, Doãn Hải My luôn gây ấn tượng với nhan sắc tựa nữ thần và thành tích học tập “khủng”. Bên cạnh đó, chuyện tình của cô nàng cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Mới đây nhất, khi được hỏi về chuyện kết hôn, lập gia đình, mỹ nhân 10x không ngần ngại chia sẻ: “My còn trẻ nên chưa nghĩ đến đám cưới gì đâu. My luôn hướng tới hình ảnh một cô gái độc lập, tự tin và có sự nghiệp riêng. Vì vậy, My đang đặt việc học tập lên hàng đầu”.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng cho biết, bản thân đã có những kế hoạch cụ thể cho năm 2023. Tuy nhiên, Doãn Hải My quyết định giữ bí mật và hứa hẹn tạo nên một bản thân hoàn toàn mới mẻ trong tương lai.

Doãn Hải My sở hữu chỉ số hình thể ấn tượng với vòng eo chỉ 55cm và chiều cao 1,67m.

