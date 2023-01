Loạt hàng hiệu đẹp "nhức nhối" cho tết nguyên đán năm 2023

Đại diện cho những điều may mắn sắp đến, con mèo tượng trưng cho tuổi thọ, sự tích cực và trí thông minh. Kỷ niệm những khởi đầu mới này là tám nhà mốt xa xỉ đã tạo ra các bộ sưu tập Tết Nguyên đán đặc biệt để vinh danh dịp này. Từ những món đồ có màu sắc rực rỡ của Gucci đến quần áo có màu đỏ và trắng của Fendi, đây là những bộ sưu tập Tết Nguyên đán tốt nhất để mua sắm.

Gucci

Đối với bộ sưu tập capsule Tết Nguyên Đán của Gucci, nhà mốt đã kết hợp tất cả với ý tưởng về lễ hội. Tâm trạng là vui vẻ, vì màu sắc năng động và hoa văn táo bạo hiện diện trong toàn bộ bộ sưu tập. Sự sáng tạo của chú thỏ xuất hiện trên quần áo dưới dạng một miếng vá thêu, dệt kim hoặc thậm chí là dập nổi trên mặt đồng hồ. Áo lụa in hình, áo sơ mi họa tiết vui tươi, váy hình học, áo len đan chắp vá và túi xách có hoa văn tương phản chỉ là một vài trong số những món đồ nổi bật.

Được chụp bởi Max Siedentopf, chiến dịch cũng rực rỡ như bộ sưu tập khi những người mẫu tạo dáng trên cánh đồng hoa có màu sắc rực rỡ. Cung cấp những nét đặc trưng cuối cùng cho chiến dịch là một vài chú thỏ ra mắt lần đầu cho Gucci.

Fendi

Fendi mừng năm mới bằng cách lấy cảm hứng từ quá khứ. Các kiểu dáng của nhà mốt cùng với logo Fendi Roma được thiết kế lại do Marc Jacobs tạo ra cho bộ sưu tập Kỷ niệm 25 năm Túi Baguette. Logo mới xuất hiện trong suốt bộ sưu tập đặc biệt gồm các món đồ ready to wear và phụ kiện bắt mắt. Mang đến sự khác biệt tinh tế nhưng vẫn giữ được mức độ sang trọng, trang phục nữ được bao phủ hoàn toàn bằng tông màu đỏ và trắng trong khi trang phục nam có thêm màu đen và xám.

Bottega Veneta

Như nhà mốt đã tuyên bố trong một thông cáo báo chí, "Bottega Veneta đề cập đến truyền thống địa phương với thông điệp phổ quát: thời gian là sự xa xỉ tối thượng". Chiến dịch theo chân một nhóm nhân vật trên hành trình trở về nhà khi họ đi qua những cảnh quan khác nhau của Trung Quốc. Vẫn tập trung vào chính câu chuyện và chủ đề về thời gian và chuyển động của nhà mốt, chiến dịch vẫn không có logo. Chuyên môn về túi xách của Bottega Veneta gắn liền với tầm nhìn về chuyển động của Giám đốc Sáng tạo Matthieu Blazy.

“Bottega Veneta về bản chất là thực dụng vì nó là một công ty sản xuất đồ da. Bởi vì nó chuyên về túi, nó là về sự di chuyển, đi đâu đó”; Blazy nói trong một thông cáo báo chí.

Self-Portrait

Được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh gốc Hoa Alexandra Leese, chiến dịch Tết Nguyên đán của Self-Portrait tôn vinh gia đình và tình bạn bằng cách nắm bắt tầm quan trọng của cộng đồng, sự đoàn kết và các nghi thức chung. Người sáng lập kiêm Giám đốc Sáng tạo Han Chong và Nhà tạo mẫu Audrey Hu rút ra từ di sản của họ để truyền tải những khoảnh khắc gia đình đã trải qua trong kỳ nghỉ. Bản thân bộ sưu tập cũng gắn liền với truyền thống vì phong cách dành cho phụ nữ và trẻ em có sẵn bằng ren Guipure, bouclé, crepe và vải dệt kim. Một món đồ nổi bật đặc biệt là Bow Bag, một chiếc túi xách mini có nhiều màu sắc lễ hội khác nhau và có một chiếc nơ tráng men sang trọng ở mặt trước.

Ferragamo

Để chào mừng Tết Nguyên đán, Ferragamo kết hợp các mã thiết kế dễ dàng đặc trưng của nhà mốt kết hợp với các yếu tố từ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Từ con mắt được phóng to kết xuất của một con thỏ được sử dụng làm bản in riêng cho đến hình con thỏ được in trong một khung cảnh thanh bình, Ferragamo đã tôn vinh mọi khía cạnh của cung hoàng đạo. Bộ sưu tập capsule nổi bật với các món đồ như khăn lụa, áo sơ mi và váy, áo len cổ thuyền và áo khoác thành phố cùng với các phụ kiện sang trọng bao gồm thắt lưng có khóa Gancini, túi Trifolio và Studio.

Miu Miu

Đối với chiến dịch Tết Nguyên đán của Miu Miu, nhà mốt này đã mời đại sứ của mình Qiu Tian và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Amber Kuo. Bộ sưu tập mang phong cách preppy chic với mức độ thư giãn. Nhà mốt tập trung vào các yếu tố thiết kế tinh tế để tạo ra những kiểu dáng đẹp và bóng bẩy mà vẫn đầy lôi cuốn và có nét sống động. Thêm vào sự tinh tế của ngày lễ đó là những nét chấm phá của các chi tiết trang trí theo trình tự tôn lên năng khiếu đặc trưng của Miu Miu về sự nữ tính.

Proenza Schouler

Mang sắc đỏ đậm nét truyền thống gắn liền với Tết Nguyên đán, Proenza Schouler giới thiệu bộ sưu tập của mình không gì khác ngoài sự sống động. Ngoài món đồ màu đen không thường xuyên, bộ sưu tập được định hình hoàn toàn với nhiều sắc đỏ khác nhau thông qua các món đồ như áo len tay chuông, váy xếp ly và váy mini không tay. Cũng có sẵn trong bộ sưu tập là túi xách PS1, có màu đỏ tango hoặc màu nude nhạt.

Burberry

Burberry diễn giải tết nguyên đán từ lăng kính theo nghĩa đen khi nhà mốt thời trang cao cấp giới thiệu một chiếc tai nghe tai thỏ được trang trí bằng chữ lồng Thomas Burberry. Trong chiến dịch có các ngôi sao như Qi Xi, Shi Pengyuan và Zhao Lina. Bộ sưu tập được bán bao gồm quần áo nữ, quần áo nam và quần áo trẻ em của SS với các mặt hàng nổi bật bao gồm Túi Lola, áo nỉ họa tiết, khăn quàng cổ thêu hình thỏ và mũ len có chi tiết tai thỏ.

