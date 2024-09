Kỳ Duyên, MLee diễn bikini đẹp nhất bán kết Miss Universe Vietnam

Ban giám khảo công bố 5 cô gái trình diễn áo tắm đẹp nhất sau bán kết tối 11/9 gồm: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quách Tapiau Maily, Paris Bảo Nhi, Phí Phương Anh và Đoàn Thị Thu Hà.

Trong ảnh là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cao 1,75 m, số đo 85-59-93 cm. Cô được nhiều khán giả nhận xét là ứng viên mạnh tại cuộc thi năm nay nhờ sắc vóc, kinh nghiệm 10 năm hoạt động showbiz.

Quách Tapiau Maily (nghệ danh MLee) cao 1,76 m, nặng 55 kg, số đo 89-64-94 cm. Cô có đôi chân dài, thẳng, tỷ lệ cơ thể cân đối, cơ bụng săn chắc. Người đẹp catwalk chắc nhịp, thần thái thu hút, đầy năng lượng.

Đoàn Thị Thu Hà nhận sự cổ vũ lớn của khán giả khi trình diễn. Cô cao 1,7 m, số đo 84-59-94 cm.

Phí Phương Anh được khen hình thể đẹp, thần thái rạng rỡ. Cô cao 1,75 m, số đo 87-61-93 cm.

Quỳnh Anh cao 1,71 m, được biết tới khi trở thành Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2021, cô đoạt quán quân Siêu mẫu châu Á.

Vũ Thúy Quỳnh cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-94 cm.

Hà Kino từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2012, là người mẫu 12 năm qua.

Nguyễn Thị Trà My là á quân Vietnam's Next Top Model 2011, vào top 10 The New Mentor 2023.

Nguyễn Thị Nga cao 1,68 m, số đo 85-60-90 cm.

Miss Universe Vietnam năm nay nâng tuổi thí sinh từ 28 lên 33, nhằm thu hút nhiều cô gái đi thi. Độ tuổi tối thiểu của thí sinh là 18. Người chiến thắng năm nay giành giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng. Sau vòng casting, ban giám khảo chọn top 33 chung cuộc. Các người đẹp trải qua quá trình huấn luyện và bốn thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa, có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

