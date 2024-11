Kỳ Duyên không được dự đoán vào top 30 trước bán kết Miss Universe

Đây là dự đoán thứ hai của Global Beauties sau 3/4 chặng đường thi Miss Universe 2024. Bình chọn này không ảnh hưởng kết quả của ban tổ chức. Năm gương mặt được Global Beauties đánh giá cao gồm các thí sinh Thái Lan, Đan Mạch, Venezuela, Pháp. Ngoài ra, top 10 còn có người đẹp Peru, Nigeria, Nam Phi, Philippines và Puerto Rico.

Bảng dự đoán của Global Beauties.

Những ngày qua, Miss Universe chủ yếu diễn ra các buổi gặp gỡ, giao lưu truyền thông, chụp hình cho nhãn hàng. Kỳ Duyên cho thấy sự tự tin, chủ động kết nối với các thí sinh khác. Cô cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, làm tóc và trang điểm chỉn chu. Tuy nhiên, cô bộc lộ điểm yếu ngoại ngữ.

Trước đó, trong bảng đánh giá của chuyên trang Sash Factor ngày 4/11, Kỳ Duyên được dự đoán vào top 30, xếp ở vị trí thứ 21. Đứng đầu danh sách là các người đẹp Chile, Peru, Thái Lan, Venezuela và CH Dominican.

Hiện, Kỳ Duyên xếp thứ 9 Voice For Change - phần thi phụ các thí sinh giới thiệu dự án cộng đồng. Khán giả sẽ bỏ phiếu cho dự án họ thích nhất.

Kỳ Duyên cho biết cô hoạt động nhiều năm trong nghề, biết lúc nào cần sử dụng chiến thuật. "Trong một cuộc thi, nếu không có chiến thuật riêng thì sẽ khó thể hiện 100% nội lực của mình trước công chúng, ban giám khảo. Tôi thật sự muốn dành sự tập trung cao độ cho bán kết và chung kết. Bản thân tôi hoàn toàn tự tin và tin vào lý tưởng của mình mang đến Miss Universe. Tôi sẽ thể hiện hết để khán giả thấy khi Kỳ Duyên cố gắng hết sức sẽ như thế nào", cô nói.

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 9, cô chiến thắng Miss Universe Vietnam 2024.

Miss Universe diễn ra lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới. Tỷ phú người Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip mua lại tổ chức, nắm quyền từ năm 2022. Mùa thứ 73 có gần 130 thí sinh tham gia - đông nhất từ trước tới nay. Hoa hậu Sheynnis Palacios, người Nicaragua, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết.

Bán kết và Chung kết Miss Universe 2024 được phát sóng trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam trên FPT Play từ 9 giờ sáng các ngày 15/11 và 17/11 (giờ Hà Nội).

