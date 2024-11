'Kỳ Duyên đem 72 set đồ đến Miss Universe vì được kỳ vọng cao'

Kỳ Duyên đã trải qua gần ba tuần chinh chiến tại Miss Universe 2024 và sắp bước vào bán kết. Trò chuyện với Ngôi Sao, stylist Nhật Thiện - người xây dựng phong cách nàng hậu trong quá trình tham gia cuộc thi - cho biết êkíp đã thay đổi kế hoạch nhằm đáp ứng sự kỳ vọng khán giả cũng như phù hợp tính chất cạnh tranh ở đấu trường nhan sắc này. Ban đầu anh chọn 60 bộ trang phục cho Kỳ Duyên, sau đó phải bổ sung 12 look nhằm giúp người đẹp Việt biến hóa hình ảnh linh hoạt hơn.

Kỳ Duyên trong ngày thứ 10 tại Miss Universe 2024.

Nhật Thiện đồng hành cùng Kỳ Duyên hơn ba năm qua, bởi vậy anh không đắn đo khi nhận lời làm stylist cho cô ở dịp quan trọng này. Dù thời gian chuẩn bị có phần gấp rút khiến bản thân gặp áp lực, anh vẫn thấy vui khi có thể góp sức giúp Hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định dấu ấn riêng giữa đông đảo mỹ nhân quốc tế.

Hợp tác cùng nhau, Nhật Thiện cảm nhận rõ sự mạnh mẽ, quyết tâm của Kỳ Duyên tại Miss Universe 2024. Nhưng điều khiến anh ấn tượng hơn cả là cách người đẹp Nam Định tin tưởng, lắng nghe êkíp của mình. Theo stylist, Kỳ Duyên gắn liền tuyên ngôn thời trang trong suốt chặng đường hoạt động showbiz, bởi vậy cô cùng cả team đối mặt áp lực không nhỏ tại cuộc thi này. Bên cạnh sự đầu tư cho trang phục và mix-match các món đồ sẵn có, mỹ nhân 28 tuổi còn được nhiều local brand hỗ trợ nhiệt tình.

Suốt quá trình Kỳ Duyên chinh chiến tại Mexico, phong cách của cô được đông đảo khán giả quan tâm và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. "Tôi hiểu rằng quan điểm thẩm mỹ mỗi người là riêng biệt nên việc nhận được sự đồng lòng ủng hộ của tất cả là rất khó. Tôi cùng êkíp đang cố gắng hoàn thiện hình ảnh Kỳ Duyên một cách tốt nhất trong chuyên môn của mình", Nhật Thiện nói.

Bộ đầm xuyên thấu ôm sát giúp nhan sắc Việt tôn đường cong ấn tượng.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 84-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 9, Kỳ Duyên giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

