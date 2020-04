"Không áo, không giày, không phục vụ" do lỗi mặc phản cảm của nhiều thực khách

Khi tới chỗ đông người, chị em lưu ý chọn trang phục gợi cảm có chừng mực.

Nhiều cửa hàng treo biển: "Không áo, không giày, không phục vụ".

Cách mặc đi ăn và chuyện "không áo, không giày, không phục vụ"

Phần lớn nhà hàng không bắt buộc thực khách tuân theo một quy định trang phục nào. Tuy nhiên, có trường hợp ở các khu cao cấp, nhà hàng không chào mời những người mặc đồ bơi hoặc đồ ngủ lui tới.

Ngoài ra, theo trang Eater, ăn uống và thời trang có mối quan hệ đặc biệt, độc đáo. Chúng có điểm chung là đều thể hiện tính cách cá nhân, mang lại hương vị cho cuộc sống. Cách chúng ta mặc quần áo và nơi chúng ta chọn ăn là cách chúng ta tương tác với thế giới này.

Ở phương Tây, nhiều nhà hàng treo biển "No shirt, no shoes, no service" (tạm dịch: Không áo, không giày, không phục vụ), ý chỉ họ rất coi trọng sự lịch thiệp khi thưởng thức ẩm thực. Và nếu bạn chưa xác định được sẽ đi ăn ở đâu thì việc lên đồ như thế nào cũng là điều khó khăn.

Eater nhấn mạnh quần áo có sức mạnh to lớn. Nó giúp chúng ta có cảm giác thân thuộc và tự tin là chính mình. Khi chúng ta mặc đồ không phù hợp thì có thể phá hỏng tâm trạng và một bữa ăn vui vẻ.

Chúng ta thường ăn mặc theo kinh nghiệm đã có. Ví dụ hôm nay đi ăn pizza sẽ mặc đồ thoải mái một chút, không cần gò bó như đi dạ tiệc cùng công ty. Eater khuyên bạn nữ nên tìm hiểu trước về nhà hàng để xem thực khách mặc như thế nào? Mặc theo số đông cũng là cách giúp bạn thoải mái và dễ chịu.

Trong trường hợp không có chuẩn bị trước, Eater gợi ý rằng jumpsuit, váy hoặc quần dài (có thể là denim) là những lựa chọn an toàn cho bạn nữ khi đi ăn ở nhà hàng. Mặc xuề xòa như ở nhà tới nhà hàng là điều cần tránh.

Gợi ý lên đồ khi đi ăn ở nhà hàng cho bạn nữ.

Trang phục thoải mái dành cho những lần ăn đồ ăn nhanh.

Thực tế có nhiều trường hợp mặc đi ăn bị dân mạng chê kém duyên

Chiếc áo ngắn này không hợp mặc ở chốn đông người.

Ngược lại với những người chú trọng ăn mặc khi thưởng thức ẩm thực thì vẫn có không ít trường hợp ăn mặc tùy ý theo sở thích, mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Họ không tuân một chuẩn mực nào, có cái nhìn thoáng về cái quần, cái áo nên đôi khi mắc phải lỗi thời trang kém duyên. Trong đó có trường hợp các cô gái vô tư quên đồ phòng hộ, mặc thoải mái như ở nhà khi đi ăn hàng.

Hình trên đây là một ví dụ minh họa. Cô gái này "vội đi ăn" tới mức chỉ diện áo phông cùng nội y, quên mặc quần. Nếu áp dụng mốt giấu quần thì ít nhất cô nàng cũng phải phối cùng quần short. Tuy nhiên thực tế thì không, vì thế cô rơi vào tình huống hớ hênh, bị đánh giá tiêu cực ở nơi đông người.

Hình ảnh cô gái Trung Quốc mặc gợi cảm khi đi ăn hàng.

Quên mặc quần không phải sự cố duy nhất từng được ghi nhận ở không gian nhà hàng. Tình huống quên mặc nội y cũng phổ biến không kém. Như hình cô gái mặc áo kẻ ngang, cô ấy vô tư mặc một chiếc áo trễ nải lộ hết lưng nơi đông người. Điều đáng nói là cô nàng không hề mặc đồ bảo hộ bên trong, phô bày nhiều đường nét cơ thể.

Khi hình ảnh này phát tán trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ý mỉa mai, chỉ trích cách ăn mặc của cô gái trên. Họ bình luận: "Chắc đây là phong cách thời trang 1.000 năm sau", "mặc hở hang nhưng lại không hề có áo ngực, cô ta đang cố tình gây chú ý thôi", "chẳng ai mặc như thế này ra đường cả, trừ khi có vấn đề về đầu óc", "chỉ là thời tiết quá nóng thôi mà"...

Một số cô gái mặc quần ngắn như đồ bơi khi đi ăn ở nơi đông người.

