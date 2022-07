Hương Tràm đi hát với trang phục như áo tắm đóng khố gây tranh cãi

Hình ảnh mới đây của cô nhận được nhiều sự chú ý vì style mặc.

Hương Tràm tăng cân trong hình ảnh mới đây được một khán giả xem show chụp lại.

Sau khi chuyển qua Mỹ sinh sống và học tập, Hương Tràm vẫn thường xuyên đi hát. Cô xuất hiện trên nhiều sân khấu hải ngoại, biểu diễn những ca khúc hit làm nên tên tuổi. Ngoài giọng ca tài năng thì trang phục biểu diễn cũng là yếu tố nhận được sự quan tâm của công chúng. Khi xuất hiện xinh đẹp trên sân khấu, hình ảnh nghệ sĩ như được nâng lên tầm cao mới. Vậy nên, trang phục biểu diễn được các nghệ sĩ đầu tư khá nhiều.

Hầu hết trang phục biểu diễn sẽ được đặt may riêng, đo ni đóng giày với số đo hình thể. Bởi, với nhiều ca sĩ nữ, khi hát, họ còn thể hiện vũ đạo và trang phục vừa in với hình thể giúp họ an toàn trong mọi chuyển động, hạn chế được những sự cố ngoài ý muốn.

Với Hương Tràm, trang phục biểu diễn của cô được đánh giá đa sắc màu. Từ những thiết kế đầm dạ hội đuôi cá lộng lẫy tới những trang phục cá tính hay điệu đà. Và kiểu trang phục quen thuộc được cô sử dụng khá nhiều là bodysuit. Tuy nhiên, phong độ về thời trang biểu diễn của cô không ổn định, đôi khi đẹp, đôi khi lại gây khó hiểu và thậm chí còn gây phản cảm.

Mới đây, hình ảnh cô đi hát ở Mỹ với trang phục bodysuit khoét cao trên hông nhận về nhiều tranh cãi. Với thân hình mũm mĩm, việc lên đồ màu nude với chi tiết tua rua ánh kim càng khiến Hương Tràm có vóc dáng phổng phao hơn. Dư luận chia ra theo 2 luồng ý kiến khen chê cho hình ảnh này của nữ ca sĩ.

Trang phục đi hát của cô nhận về nhiều bình luận khen chê.

Nhiều người cho rằng, Hương Tràm là ca sĩ Việt Nam nên việc lựa chọn trang phục đi hát cần tiết chế lại. Chi tiết khoét bên hông nên thấp hơn, che kín vòng 3 để có tạo hình phù hợp. Trang phục quá ngắn khiến nhiều người lầm tưởng cô mặc đồ bơi đi hát.

Tuy nhiên, số còn lại cho rằng, Hương Tràm đang đi hát ở châu Âu nên trang phục phóng khoáng cũng là điều chấp nhận được. Từ khi qua Mỹ sinh sống, đây là lần đầu tiên Hương Tràm bị nhận xét mặc trang phục biểu diễn phảm cảm. Hình ảnh này của cô gợi nhớ về những lần mặc xuyên thấu đi hát của nữ ca sĩ tại Việt Nam nhiều năm trước.

Hương Tràm mặc xuyên thấu lộ nội y khi đi hát ở Việt Nam nhiều năm trước đó. Cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì trang phục chưa đẹp mắt.

Hương Tràm bị chê phản cảm với trang phục biểu diễn ở quán bar. Chiếc váy quá ngắn khiến cô để lộ vòng 3 khi ngồi hát say sưa.

Một số hình ảnh khác của Hương Tràm khi đi hát ở châu Âu:

"Em tạo dáng xấu quá Tràm ơi, bộ đồ khiến em còn 1 mẩu" - một người bình luận dưới hình ảnh của Hương Tràm, khi cô đăng hình lên trang cá nhân. Set đồ không ăn nhâp về màu sắc, tham lam nhiều chi tiết và làm lộ khuyết điểm cơ thể là vòng eo kém thon của cô.

Có thể thấy cách lên đồ được Hương Tràm áp dụng theo công thức tông xuyệt tông. Nhưng vì quá tham chi tiết và phụ kiện đan lớp chồng nên nhau nên người nhìn cảm thấy bị rối rắm, nặng nề. Ví dụ như trong outfit này, Hương Tràm có thể lược bớt gang tay và chiếc khăn quàng cổ. Hai chi tiết dư thừa làm bộ đồ mất đi vài phần hoàn hảo.

