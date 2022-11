Hot girl "Nóng cùng World Cup" cổ vũ cho "cơn lốc màu da cam": Đẹp như nữ thần, mặc cực nổi bật

Thứ Sáu, ngày 25/11/2022 19:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vũ Trà My vô cùng gợi cảm ở ngoài đời.

Trà My cổ vũ cho đội tuyển Hà Lan trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2022".

Sau khởi đầu hoàn hảo dù có phần chật vật trước Senegal vài ngày trước, Hà Lan tự tin với trận đối đầu cùng Ecuador để tiến sâu hơn vào vòng trong. Ngay lúc này, những thông tin liên quan đến tuyển Hà Lan đang rất được người hâm mộ quan tâm. Trong đó, chương trình “Nóng cùng World Cup 2022” với sự xuất hiện của hot girl Vũ Trà My- đại diện cho tuyển Hà Lan cũng gây được sự chú ý.

Vũ Trà My là gương mặt nổi bật trong dàn hot girl cổ vũ cho World Cup 2022 năm nay. Cô sinh năm 1993 và đến từ Nghệ An. Bên cạnh công việc kinh doanh thời trang, người mẫu ảnh thì Trà My còn là hot face khá nổi tiếng trên mạng xã hội với gần 100 nghìn người theo dõi.

Nhan sắc xinh đẹp của Trà My.

Ngoài đời, không chỉ xinh đẹp Vũ Trà My còn sở hữu gu thời trang gợi cảm và thời thượng. Vốn có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang nên người đẹp 29 tuổi này luôn biết cách chọn trang phục tôn dáng, tôn điểm mạnh hình thể.

Ngoài đời, Trà My chuộng gu thời trang nóng bỏng.

Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện áo tắm tôn đường cong chữ S.

Trà My lựa chọn thiết kế áo tắm hai 2 mảnh dáng dây màu ombre. Điểm nhấn của trang phục đlà tôn lên được vòng 1 đầy đặn cùng võng lưng ong quyến rũ của chủ nhân.

Sở hữu vóc dáng đẹp và hình thể chuẩn nên người đẹp sinh năm 1993 này thoải mái "cân" mọi item khác nhau. Dù thiên về style gợi cảm nhưng Trà My luôn ưu tiên chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện.

Trà My nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc lẫn phong cách thời trang cá nhân. Với kinh nghiệm của một người có thâm niên 8 năm trong lĩnh vực thời trang, cô biết cách để biến mình thành một cô nàng có style thời thượng.

Dù outfit này khá đơn giản với chân váy da và áo body ôm sát nhưng Trà My vẫn rất sành điệu.

Mỗi lần đăng ảnh trên trang cá nhân, Vũ Trà My lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hot-girl-34-nong-cung-world-cup-34-co-vu-cho-34-con-loc-mau-da-cam-34...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hot-girl-34-nong-cung-world-cup-34-co-vu-cho-34-con-loc-mau-da-cam-34-ep-nhu-nu-than-mac-cuc-noi-bat-a582512.html