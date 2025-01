Hội chị em Hoa hậu diện áo dài nổi nhất ngày cận Tết, 6 nhan sắc bất phân thắng bại gồm những ai?

Khung hình ngày cận Tết cùng quy tụ toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám của Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng được nhiều người theo dõi. Theo đó, các nàng hậu đặt tên nhóm là "Hội chị em ruột thừa", bao gồm Tiểu Vy, Thuỳ Tiên, Thuý An, Diễm Trang, Tường San và hoa khôi Thuý Vi.

6 mỹ nhân với 6 vẻ đẹp khác nhau, làm công chúng ngẩn ngơ trong chiếc áo dài truyền thống và mộng mơ. Nhiều người hâm mộ ví các mỹ nhân tươi đẹp như những bông hoa khoe sắc. Theo đó, cũng nhìn lại những thành tích nhan sắc ấn tượng mà các cô gái trong "Hội chị em ruột thừa" đã đạt được.

Dàn hoa á hậu đình đám khoe sắc với tà áo dài.

Khoảnh khắc xinh đẹp và tràn đầy sức sống của các nàng hậu đình đám.

Những mỹ nhân tràn đầy sức sống giúp cho khung ảnh thêm lung linh.

Hoa hậu Thuỳ Tiên:

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo ba vòng 83-62-92. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 trước khi lọt Top 5 và là Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Năm 2021, cô là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International và giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Gần 4 năm kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn là người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. Nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động giải trí, xuất hiện tại các chương trình truyền hình thực tế, trau dồi học vấn và thử sức bản thân ở vai trò diễn viên.

Hoa hậu Tiểu Vy:

Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18. Hai tháng sau khi đoạt vương miện, cô thi Miss World, dừng ở Top 30. Hồi tháng 10/2022, người đẹp tốt nghiệp Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Cô làm mẫu trong các show thời trang, đóng TVC quảng cáo, gần đây lấn sân sang điện ảnh qua các dự án "Tử mẫu Thiên linh cái", "Chủ tịch giao hàng" và mới đây là “Bộ tứ báo thủ”.

6 năm sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã có sự “lột xác”, thăng hạng ngoạn mục về nhan sắc lẫn khí chất. Cô cao 1,74 m, số đo hình thể lần lượt là 84-63-90 cm.

Theo nhiều nhận xét, người đẹp đã có sự "lột xác" và thăng hạng ngoạn mục về nhan sắc lẫn khí chất. Tiểu Vy cho biết cô có một năm thành công cả về công việc lẫn tâm nguyện thực hiện các hoạt động từ thiện.

Á hậu Thuý An:

Á hậu Thuý An sinh năm 1997 ở Kiên Giang, đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại thời điểm đăng quang, Á hậu Thuý An sở hữu chiều cao 1m68 và thân hình nhỏ nhắn, cân đối. Tuy nhiên, cô ghi điểm với gương mặt vô cùng xinh đẹp và khả ái.

Sau khi đăng quang, Á hậu Thuý An gắn liền với nét đẹp dịu dàng và nữ tính. Với việc đăng quang ngôi vị Á hậu 2, cô nghiễm nhiên được quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2018. Tuy nhiên, vì lý do không đảm bảo sức khoẻ và phải thực hiện một tiểu phẫu nhỏ nên Thuý An đành phải tạm gác lại nghĩa vụ dự thi quốc tế của mình. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên sau đó đã được lựa chọn để thay chân Thuý An dự thi Miss International 2018.

Năm 2019 Á hậu Thúy An đã chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinental sắp tới. Cô sẽ tham gia cuộc thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau một năm đầu tư nhan sắc cũng như các kỹ năng của mình nhưng cô không đạt được thành tích nào tại đấu trường này. Giờ đây, Thuý An là bà mẹ 1 con có cuộc sống giàu sang, cô cũng chăm chỉ kinh doanh cùng ông xã.

Á hậu Diễm Trang:

Á hậu Diễm Trang sinh năm 1991, quê tại Vĩnh Long, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là bác sĩ nha khoa Nguyễn Chí Hiếu và là "cây văn nghệ" ở Vĩnh Long, ông nội là nghệ nhân đờn ca tài tử nổi tiếng Nguyễn Văn Tư.

Diễm Trang giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 và hoạt động sôi nổi với vai trò MC. Tài năng, xinh đẹp, chân dài gốc Vĩnh Long nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả dù chỉ cao 1m67.

Cô cũng được biết đến là người đẹp học thức. Cô từng là học sinh lớp chuyên Anh khóa 2006-2009 của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Cô tốt nghiệp loại giỏi Đại học Quốc tế ĐH Quốc gia TPHCM.

Á hậu Tường San:

Tường San sinh năm 2000, đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) năm 2019. Sau khi kết hôn năm 2020, Tường San sinh con đầu lòng năm 2021. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 82-62-95cm. Người hâm mộ nhận xét Tường San có vẻ đẹp kiều diễm, ngọt ngào như "nàng thơ".

Cô là người đẹp gen Z được đánh giá cao về ngoại hình lẫn học vấn. Là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), Tường San có thành tích học tập tốt, từng xuất hiện trên nhiều trang báo dành cho tuổi học trò. Mặc dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng cô tự lập sớm, không dựa dẫm cha mẹ.

Sau cuộc thi hoa hậu, Tường San chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế và đạt thành tích top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019. Sau này, cô khá kín tiếng, ít hoạt động trong làng giải trí. Nhưng sau khi làm mẹ, mỹ nhân 24 tuổi giờ đây trở lại showbiz hoạt động chăm chỉ ở lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Hoa khôi Thuý Vi:

Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ năm 2014, từng lọt vào top 30 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngoài ra, người đẹp còn đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương 2018 Miss Asia Pacific International 2018 nhưng không đạt thành tích cao.

Không chỉ được biết đến là người đẹp giàu thành tích tại các đấu trường nhan sắc mà Thúy Vi còn là một Hoa khôi tri thức. Bằng chứng là cô vừa tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Tây Đô và làm giảng viên được nhiều sinh viên yêu mến.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết người đẹp Cần Thơ gây mê đắm bởi làn da trắng không tì vết. Mỹ nhân sở hữu chiều cao 1m65, nặng 49kg, số đo 3 vòng 84-60-89 cm.