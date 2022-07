Khánh My chọn váy bodycon tôn vóc dáng và đường cong hoàn hảo

Chủ Nhật, ngày 17/07/2022 10:40 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hãy học hỏi cách lên đồ với bodycon của Khánh My.

Sở hữu body đẹp chuẩn, Khánh My rất trung thành với kiểu váy tôn vóc dáng này.

Khánh My (sinh năm 1991) là nữ người mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến nhờ gương mặt xinh đẹp cùng body chuẩn mẫu. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, người đẹp còn được nhắc đến là một “phú bà” khi sở hữu khối tài sản "khủng", đặc biệt cô đã xây hẳn một tòa nhà mang tên mình ở TP.HCM.

Dù không xuất hiện nhiều trên sàn catwalk nhưng Khánh My khá chăm chỉ tương tác với bạn bè và người hâm mộ trên MXH. Những hoạt động đời thường, những cảm xúc trong cuộc sống được cô cởi mở chia sẻ. Và đặc biệt, nhiều người nhận xét rằng, ở tuổi ngoài 30 Khánh My ngày càng trẻ đẹp và có được vóc dáng đỉnh cao. Để làm được điều đó, Khánh My đã đổ mồ hôi và bỏ nhiều thời gian trong phòng tập. Theo chia sẻ, Khánh My là tín đồ của yoga và gym hơn 10 năm nay. Cũng nhờ gym, Khánh My đã “nặn” được chỉ số body chuẩn: 88-59-103 (cm) và trở thành một trong những người đẹp có hình thể ấn tượng nhất Vbiz ở thời điểm hiện tại.

Không ít lần, chân dài này trở thành tâm điểm của báo giới khi xuất hiện đầy xinh đẹp và nổi bật nhờ chọn đúng trang phục.

Đó cũng là lý do giúp “phú bà” này tự tin bung lụa với phong cách thời trang quyến rũ. Ngoài những kiểu bikini, áo tắm tôn đường cong thì có thể thấy váy bodycon rất được Khánh My yêu thích. Tủ đồ của cô gần như chiếm số đông loại váy này. Nhiều khi xuất hiện tại một sự kiện, không cần quá cầu kỳ lộng lẫy Khánh My vẫn ghi điểm tuyệt đối khi chỉ một chiếc bodycon là đủ.

Đúng như tên gọi bodycon mang nghĩa "có ý thức về cơ thể". Kiểu đồ này được sáng tạo nhằm để phụ nữ hài lòng về vóc dáng của bản thân. Bodycon được thiết kế tối giản nhằm tập trung sự chú ý vào đường cong đầy nữ tính. Bodycon từng làm mưa làm gió trong làng mốt vào khoảng thập niên 1990. Mặc dù, có giai đoạn người ta vẫn có những cái nhìn dè chừng với item này nhưng không thể phủ nhận bodycon vẫn ngày một phổ biến.

Những chiếc váy 2 dây đơn giản, đơn sắc khá được lòng mỹ nhân sinh năm 1991 này.

Những chiếc váy ôm sát đường cong này chỉ phù hợp cho những ai có hình thể chuẩn. Vì nếu không chúng rất dễ tố cáo nhược điểm cơ thể người mặc.

Vòng eo thon, đường cong uốn lượn... đã được chiếc váy bodycon này tôn vinh.

Ngay cả khi vào bếp, Khánh My cũng diện chiếc váy sành điệu này.

Dù đơn giản, dễ mặc dễ tôn dáng nhưng khi diện bodycon cần chú ý đến cách tạo dáng.

Khánh My luôn ưu tiên chọn những thiết kế bodycon màu sắc, tươi trẻ và rực rỡ.

Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-chon-vay-bodycon-ton-voc-dang-va-duong-cong-hoan-hao-5020221771039317...Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-chon-vay-bodycon-ton-voc-dang-va-duong-cong-hoan-hao-5020221771039317.htm