Hoa hậu Phan Kim Oanh dịu dàng sánh đôi cùng MC Thế Cương

Thời gian gần đây, Hoa hậu Phan Kim Oanh thường sánh đôi dự sự kiện cùng nam MC lịch lãm, quen thuộc của khán giả truyền hình đó chính là MC – Thượng uý - Thế Cương của Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Là MC nam duy nhất của Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) từ ngày đầu tiên phát sóng, trải qua 13 năm đồng hành cùng sự phát triển của kênh truyền hình, Thế Cương đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. Thế Cương dẫn nhiều sự kiện lớn nhỏ, trong đó có cả chương trình “Vì an ninh tổ quốc” phát sóng trên VTV1...

Chia sẻ về mối nhân duyên với Hoa hậu Phan Kim Oanh, Thế Cương cho biết: “Tôi quen biết Hoa hậu Phan Kim Oanh được một thời gian, thông qua các sự kiện vì cộng đồng. Tôi cảm nhận, Hoa hậu Phan Kim Oanh là người phụ nữ toàn năng, xinh đẹp và có trái tim ấm áp. Bởi, Oanh đã đồng hành cùng các đơn vị tổ chức, các mạnh thường quân để làm nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng, cho các cụ già, em nhỏ…

Khi Oanh ngỏ lời mời tôi dẫn cho cuộc thi Mrs Earth Vietnam, tôi nhận lời ngay. Trước đó, tôi có đọc thông tin Oanh tổ chức thành công cuộc thi Mrs Grand Vietnam 2023 rất thành công, uy tín và được cấp phép đầy đủ. Vậy nên, tôi tin với cuộc thi Mrs Earth Vietnam, Oanh sẽ làm chuyên nghiệp và uy tín hơn”.

MC Thế Cương hiện đang mang quân hàm Thượng uý và thường xuyên dẫn bản tin, các chương trình chính luận. Tuy nhiên, việc anh xuất hiện tại sân khấu dành cho cuộc thi Hoa hậu khiến nhiều người bất ngờ. Tiết lộ về điều này, MC Thế Cương cho hay: “Khi ở sóng quốc gia, tôi thường dẫn các chương trình chính luận. Tuy nhiên, tôi vẫn dẫn nhiều sự kiện giải trí, lễ hội, sắc đẹp…Với kinh nghiệm 13 năm trong nghề, tôi tự tin mình có thể dẫn tốt ở các chương trình khác. Người MC phải có bản lĩnh sân khấu để xử lý các tình huống và sẽ biết phải thay đổi với từng chương trình mà mình dẫn”.

Về phía Phan Kim Oanh, cô vui vẻ chia sẻ: “Việc mời một MC của nhà đài, lại mang quân hàm thượng uý sẽ gíup tôi nâng tầm được cuộc thi. Bởi, các giám khảo, người dẫn chương trình…đều là những người có tên tuổi, uý tín với danh tiếng của họ suốt nhiều năm. Tôi hạnh phúc hơn, đó là bất kì ai khi tôi ngỏ lời, mọi người tham gia chương trình mà không đòi hỏi cát xê”.

“Gần một tháng nữa sẽ diễn ra đêm chung kết tại Nhà hát lớn Hà Nội, tôi và ekip đang rất bận rộn để lựa chọn thí sinh chất lượng. Tôi hy vọng, thông qua cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024, tôi sẽ tìm ra được tân hoa hậu xứng đáng và sẽ tạo ra được một cuộc thi nhan sắc uy tín, chất lượng”, Hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]