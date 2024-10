Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Tôi dừng học đại học vì khủng hoảng tâm lý'

Trong phần thi Voice For Change ở Miss Universe 2024 mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ lý do chưa tốt nghiệp đại học. Cô nói: "Tôi từng trải qua khủng hoảng tâm lý nặng nề nhất khi đang là sinh viên năm ba của Đại học Ngoại thương. Tôi không thể vượt qua được nên tạm dừng việc học của mình". Kỳ Duyên cho biết thêm theo nhiều nghiên cứu, sinh viên thường gặp các vấn đề tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm. Do đó, cô mong dự án và câu chuyện cá nhân mang lại giải pháp giúp giới trẻ vượt qua những khó khăn bản thân từng gặp.

Theo Kỳ Duyên, cô tiếc nuối nhưng xác định không bao giờ dừng học tập trong cuộc đời. Nhiều năm qua, cô trưởng thành nhờ các bài học trong cuộc sống và noi gương người thân.

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hôm 5/10, dự sự kiện khai giảng của một trường đại học ở TP HCM, Kỳ Duyên nói mong được quay lại giảng đường để cảm nhận việc làm tân sinh viên một lần nữa. Cô thừa nhận không có nhiều may mắn trong việc học đại học nên mong các tân sinh viên hãy sống hết mình với thanh xuân đang có, dành sự yêu thương cho thầy cô.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, khi mới 18 tuổi. Khi ấy, cô là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, cô là học sinh lớp chuyên Pháp, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Đầu 2016, Kỳ Duyên thông báo chuyển sang học tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2 ở TP HCM để tiện phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, hồi tháng 9, đại diện phòng truyền thông của Đại học Ngoại thương xác nhận Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp.

Tại Miss Universe Vietnam, ban tổ chức yêu cầu thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam hoặc bằng tương đương tại nước ngoài. Yêu cầu bằng cao đẳng hoặc đại học không có trong tiêu chí, do đó, Kỳ Duyên không vi phạm quy chế thi.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo 85-59-93 cm. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Mỹ nhân từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Chiến thắng của cô tại Miss Universe Vietnam 2024 hồi tháng 9 gây chú ý với công chúng. Hiện Kỳ Duyên tập luyện hình thể, chuẩn bị các kỹ năng để đến với Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

