Hoa hậu Giáng My tuổi 51 vẫn ăn vận như gái son, gây chú ý mỗi khi diện áo tắm

Người đẹp sinh năm 1971 gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, tôn dáng và không kém phần thanh lịch.

Giáng My đăng quang hoa hậu Đền Hùng năm 1992.

Năm 1992, Giáng My giành vương miện Hoa hậu Đền Hùng. 30 năm kể từ khi đăng quang người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 51, Giáng My vẫn nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp. Ngoài ra, phong cách thời trang của nàng hậu cũng được quan tâm. Ngoài ra, Giáng My là người được các nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" diện những bộ trang phục mới.

Nàng hậu cũng gây chú ý với phong cách thời trang ấn tượng.

Cô còn được nhiều nhà thiết kế quan tâm.

Hoa hậu Giáng My gây ấn tượng với gu diện đồ trẻ trung giúp "hack" tuổi. Khi tham gia sự kiện, cô thường chọn những chiếc đầm tôn dáng khéo léo mang đến hình ảnh quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch và sang trọng. Ngoài ra, Giáng My cũng phá cách với một số kiểu đồ cá tính hơn giúp hình ảnh của bản thân mới mẻ hơn.

Giáng My ăn vận trẻ trung, "hack" tuổi khiến nhiều người trầm trồ.

Ngoài ra, cô cũng phá cách với những thiết kế lạ mắt.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến những bộ áo tắm của hoa hậu 7x. Giáng My hiếm khi diện hở, kể cả với áo tắm cũng rất mực kín đáo. Tuy nhiên, cô vẫn nhận được nhiều lời khen cho sự gợi cảm, vóc dáng cân đối dù hiện đại đã ở tuổi trung niên. Đôi khi, không không phải cứ diện những bộ đồ cắt xẻ mới tôn đường đường nét hình thể.

Giáng My thường chọn những bộ đồ có kiểu dáng kín đáo như thế này.

Người đẹp thường kết hợp với những item khác để bộ đồ kín đáo hơn.

Hiếm hoi người ta mới thấy hoa hậu Giáng My diện áo tắm táo bạo.

Người đẹp thường chọn diện những thiết kế monokini.

Bởi vậy, mỗi khi mặc áo tắm hoa hậu Giáng My lại gây trầm trồ.

Sở hữu khối lượng trang phục không nhỏ nhưng Giáng My luôn biết cách sử dụng chúng một cách triệt để. Người đẹp từng chia sẻ: "Các bạn gái mê thời trang luôn thắc mắc làm sao Giáng My nhớ được hết đồ để sử dụng. Hôm nay Giáng My bật mí một chút để các bạn có thể quản lý đồ một cách khoa học và hiệu quả nhé.

Đơn giản là mỗi ngày khi bạn mix & match đồ đi đâu thì các bạn có thể chụp lại lưu vào bộ nhớ theo thương hiệu. Mỗi lần bạn bí không biết mặc gì bạn có thể mở thư viện đồ ra và lựa chọn".

Cách sắp xếp trang phục khoa học của Giáng My.

Cách này giúp bạn luôn lựa chọn được đúng bộ đồ và phụ kiện mình muốn.

