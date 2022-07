"Hoa hậu đẹp nhất Cao Bằng” diện đồ khoe hình thể đẹp như tạc tượng bị nghi chỉnh sửa ảnh

Thứ Sáu, ngày 29/07/2022 20:23 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lương Thùy Linh nhận được lời khen ngợi về sắc vóc ngày càng thăng hạng.

Xuất hiện trong bộ ảnh mới đây, Lương Thùy Linh nhận được lời khen ngợi về sắc vóc ngày càng thăng hạng sau hơn gần 3 năm đăng quang. Cô diện chiếc áo vàng dáng crop-top mix với quần ống suông, khoe được vòng eo con kiến cùng vòng 1 vừa vặn. Outfit tuy đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên body điểm 10 của nàng hậu sinh năm 2000 này.

Tuy nhiên, có người cho rằng nàng hậu đã can thiệp photoshop để vòng eo trông nhỏ nhắn hơn vì hậu trường phía sau có chút biến dạng? Còn có ý kiến khác lại cho rằng tất cả có thể do góc chụp hoặc do giảm cân thời gian gần đây bởi bản thân Lương Thùy Linh đã sở hữu một hình thể ấn tượng xưa tới nay.

Cô khoe hình thể đẹp trong outfit táo bạo.

Không hổ danh là mỹ nhân đẹp nhất Cao Bằng, bên cạnh gương mặt khả ái, chiều cao là 1m78, số đo hoàn mỹ 89-62-92 (cm) với đôi chân dài 1m22 Lương Thùy Linh còn nổi bật với hình thể cân đối, khỏe khoắn tràn đầy sức sống.

Ngay từ sau khi đăng quang, từ một cô gái 18 tuổi, Lương Thùy Linh đã dần có những sự trải nghiệm và đa dạng hóa phong cách cá nhân. Cô được nhận xét ngày càng đẹp và đẳng cấp, không làm người hâm mộ thất vọng.

Lương Thùy Linh được đánh giá cao về vẻ đẹp hình thể khi được nhận xét là hoa hậu có số đo hoàn hảo.

Để có được điều đó, người đẹp từng chia sẻ bí quyết là việc tập luyện đa dạng các môn gồm yoga, gym và boxing. "Linh chú trọng việc tập thể thao, cố gắng duy trì nhịp độ tập mỗi ngày. Những lúc ở nhà hay cả khi đi du lịch, đi công tác, Linh cũng đều dành 45 phút tới 1 tiếng để chạy bộ, tập một số bài tập phù hợp với cơ thể.

Linh tập xen kẽ, tập các bài kiểu cardio để đốt mỡ, và tập cả cơ nữa. Ngày 2 tiếng tập thì sẽ dành 1 tiếng body combat 1 tiếng tập cơ. Chủ yếu tập chân, mông và bụng. Tập thể dục không chỉ giúp body săn chắc, thoải mái diện những item yêu thích mà còn giúp tinh thần sảng khoái hơn" - Lương Thuỳ Linh chia sẻ.

Lương Thùy Linh không chỉ có chiều cao "khủng" mà số đo ba vòng cũng không kém ấn tượng.

Lương Thùy Linh còn có niềm yêu thích tự chuẩn bị thực đơn cho mình giúp cô kiểm soát tốt hơn lượng calo nạp vào cơ thể. Người đẹp 22 tuổi tiết lộ tằng do có sở thích ăn thịt nên việc giảm cân không khiến cô gặp nhiều áp lực thay vào đó cô sẽ hạn chế ăn tinh bột. Bên cạnh những món ăn mặn phổ biến, Lương Thùy Linh còn chế biến những loại đồ ăn, thức uống healthy như sữa hạt điều, blueberry banana oatmeal pancake hay sữa chua ăn cùng các loại hạt,...

Cô nàng chăm chỉ rèn luyện hình thể để ngày càng xuất sắc.

Kể từ khi đăng quang, Lương Thùy Linh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân về mọi mặt.

