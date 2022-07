Hiếm hoi diện bikini, "MC VTV đeo đồng hồ 3 tỷ lên sóng” được fan đòi “đưa về nhà”

Công chúng nhận thấy, người đẹp sinh năm 1995 không mấy khi mặc hở dù có lợi thế hình thể ấn tượng.

Hình ảnh mới được á hậu Huyền My đăng tải trên trang cá nhân.

Mới đây, á hậu Việt Nam 2014 Huyền My có đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân với caption: "Có 1 câu nói thế này, “người muốn đưa cậu về nhà, bất kể đông tây nam bắc đều thuận đường”. Thật ra so với câu nói ấy, mình thích câu này hơn “mình không thuận đường lắm, nhưng mình muốn đưa cậu về nhà”.

Huyền My diện thiết kế bikini dây màu hồng nổi bật.

Người đẹp diện thiết kế bikini dây màu hồng tôn dáng thường được mặc định dành cho những người có thân hình chuẩn. Khá lâu rồi người ta mới thấy Huyền My mặc áo tắm nên càng khiến cư dân mạng xôn xao. Một số bình luận viết: "Lâu lắm mới thấy hình bikini của My", "xinh quá trời ơi", "xuất sắc luôn My ơi", "ai cũng tình nguyện đưa Huyền My về nhà",...

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho shoot hình áo tắm của Huyền My.

Sau khi trở thành á hậu, Huyền My đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt top 10. Hiện tại, người đẹp đang là biên tập viên thể thao. Không chỉ thu hút sự chú ý vì khả năng dẫn sóng, Huyền My còn được khen ở phong cách thời trang thanh lịch. Đặc biệt, cô từng đeo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có giá 3 tỷ đồng trong buổi lên hình đầu tiên.

Người đẹp gây xôn xao khi đeo đồng hồ 3 tỷ đi dẫn chương trình.

Mặc dù có chiều cao 1m74 cùng vóc dáng cân đối nhưng hiếm khi người ta thấy Huyền My mặc quá gợi cảm. Nhất là với áo tắm. Những hình ảnh mặc kiểu trang phục này trên trang cá nhân của Huyền My có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng mỗi lần diện nó, Huyền My đều biết cách chọn cho mình những bộ áo tắm thu hút thị giác. Đó có thể là bikini dây tưởng chừng nắm vừa trong lòng bàn tay hay monokini cut - out,...

Huyền My diện thiết kế monokini màu đen được tạo điểm nhấn bởi chi tiết cut - out.

Chỉ cần diện áo tắm 1 mảnh cũng khiến Huyền My nổi bật.

Với phong cách thời trang đời thường, Huyền My vẫn giữ sự quyến rũ trong chừng mực mang đến hình ảnh thanh lịch. Không nhất thiết phải hở nhiều mới là đẹp, đôi khi sự lưng chừng, vừa phải lại mang đến hiệu quả tôn dáng hơn. Huyền My được đánh giá là có phong độ thời trang ổn định, không mấy khi phải nghe những lời chê bai về trang phục.

Huyền My thường mặc theo nguyên tắc "hở 1 điểm".

Hình ảnh gợi cảm theo cách tinh tế của á hậu Huyền My.

